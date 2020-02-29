23:17
29 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Дизайн Афиша Auto Учеба Likar Семья Покер Инвестиции
      more
      АТАКА РОССИИ НА ТУРЦИЮ В СИРИИ КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Хитрый Пу. Ода отходам
      Вєсті Кремля
      20:24, сегодня
      Вести.UA. Жир: Гангстер Гончарук. Тищенко спасет Киев
      Вєсті.UA
      18:16, сегодня
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      АТАКА РОССИИ НА ТУРЦИЮ В СИРИИ КОРОНАВИРУС COVID-19

      Тысячи сирийских мигрантов пытаются прорваться из Турции в Грецию: видео

      - Читати новину українською

      Тысячи беженцев пытаются прорваться в Грецию, после того, как Турция открыла свою границу с Евросоюзом. Афины обвиняют Анкару в использовании беженцев с целью получения денег от ЕС на продолжение войны в Сирии.

      В целом греческая сторона предотвратила 4 тысячи нелегальных пересечений границы. Об этом в субботу, 29 февраля, сообщил спикер греческого правительства Стелиос Пецас в эфире государственного телеканала ERT.

      К теме: Эрдоган таки открыл границы для беженцев: в ЕС уже сбежали 18 тысяч нелегалов

      В буферной зоне между двумя границами в пункте пропуска Кастанис оказались более 500 человек. По данным греческого правительства, с турецкой стороны возле пункта пропуска собрались еще 3 тысячи мигрантов.

      Греческие правоохранители задержали 66 человек, которые прорвались на территорию страны. Они вынуждены были применить слезоточивый газ против мигрантов, которые бросали в них камни.

      Из-за сложившейся ситуации, глава греческого МИД Никос Дендиас попросил созвать спецзаседание министров иностранных дел стран Евросоюза. Встреча запланирована на 5 марта в Загребе.

      Мигранты прорываются в Грецию: смотрите видео

      Что известно о решении Эрдогана открыть границы для беженцев

      Полтора миллиона сирийских беженцев уже собрались у границы с Турцией. К слову, Турция имеет общую границу на Западе с двумя странами Европейского Союза – Грецией и Болгарией.

      Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что его страна таки открыла для беженцев границу с Евросоюзом. Об этом Реджеп Эрдоган заявил во время своего выступления относительно сирийской атаки на турецкие войска в Идлибе, которая произошла в четверг, 27 февраля.

      По его словам, на территории Турции сейчас проживают более 3,7 миллиона сирийских беженцев. Турецкий лидер уверяет, что его страна банально не выдержит нового нашествия мигрантов.

      Что об открытии границы говорят Турция и Греция

      В МИД Турции пояснили, что не собираются менять свою миграционную политику. Впрочем подчеркнули, что больше не смогут сдерживать наплывы мигрантов, которые все больше скапливаются вблизи границы.

      В то же время Греция отреагировала на сообщения в СМИ почти мгновенно: там заявили, что усиливают охрану границы с Турцией. Кроме того, греки намерены вести коммуникацию с ЕС и НАТО по ситуации с мигрантами, а также российской атаки в Идлибе.

      Путь из азиатской в европейскую Турцию, который преодолели беженцы: смотрите карту

       

      "Они едят живых мышей": на фоне коронавируса между Италией и Китаем разгорелся скандал
      сегодня
      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Турции Война в Сирии Атака России на Турцию в Сирии Новости политики Греция беженцы
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 22:30 Зеленский хочет обновить правительство: найдется ли в нем место для Тигипка
      Анна Калюжна
      сегодня , 22:26 Главные новости на 29 февраля: соглашение США и Афганистана, возвращение захваченных РФ рыбаков
      Ірина Вихрущ
      28 февраля , 11:30 Что делать при инсульте и как помочь человеку преодолеть его последствия
      Едуард Хомченко
      сегодня , 19:30 Сотни судей-предателей будут получать повышенные вознаграждения: возмутительное решение КСУ
      Ірина Шиба
      сегодня , 19:00 Рассказываем о киви: польза и причины добавить фрукт в рацион
      Світлана Фус
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук