Тысячи сирийских мигрантов пытаются прорваться из Турции в Грецию: видео

Тысячи беженцев пытаются прорваться в Грецию, после того, как Турция открыла свою границу с Евросоюзом. Афины обвиняют Анкару в использовании беженцев с целью получения денег от ЕС на продолжение войны в Сирии.

В целом греческая сторона предотвратила 4 тысячи нелегальных пересечений границы. Об этом в субботу, 29 февраля, сообщил спикер греческого правительства Стелиос Пецас в эфире государственного телеканала ERT.

К теме: Эрдоган таки открыл границы для беженцев: в ЕС уже сбежали 18 тысяч нелегалов

В буферной зоне между двумя границами в пункте пропуска Кастанис оказались более 500 человек. По данным греческого правительства, с турецкой стороны возле пункта пропуска собрались еще 3 тысячи мигрантов.

Греческие правоохранители задержали 66 человек, которые прорвались на территорию страны. Они вынуждены были применить слезоточивый газ против мигрантов, которые бросали в них камни.

Из-за сложившейся ситуации, глава греческого МИД Никос Дендиас попросил созвать спецзаседание министров иностранных дел стран Евросоюза. Встреча запланирована на 5 марта в Загребе.

Мигранты прорываются в Грецию: смотрите видео

Что известно о решении Эрдогана открыть границы для беженцев

Полтора миллиона сирийских беженцев уже собрались у границы с Турцией. К слову, Турция имеет общую границу на Западе с двумя странами Европейского Союза – Грецией и Болгарией.

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что его страна таки открыла для беженцев границу с Евросоюзом. Об этом Реджеп Эрдоган заявил во время своего выступления относительно сирийской атаки на турецкие войска в Идлибе, которая произошла в четверг, 27 февраля.

По его словам, на территории Турции сейчас проживают более 3,7 миллиона сирийских беженцев. Турецкий лидер уверяет, что его страна банально не выдержит нового нашествия мигрантов.

Что об открытии границы говорят Турция и Греция

В МИД Турции пояснили, что не собираются менять свою миграционную политику. Впрочем подчеркнули, что больше не смогут сдерживать наплывы мигрантов, которые все больше скапливаются вблизи границы.

В то же время Греция отреагировала на сообщения в СМИ почти мгновенно: там заявили, что усиливают охрану границы с Турцией. Кроме того, греки намерены вести коммуникацию с ЕС и НАТО по ситуации с мигрантами, а также российской атаки в Идлибе.

Путь из азиатской в европейскую Турцию, который преодолели беженцы: смотрите карту