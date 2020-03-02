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      Ситуация с беженцами из Сирии: Эрдоган отказался от 1 миллиарда евро

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      Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция отказывается от помощи Евросоюза в отношении мигрантов. В ЕС предлагали предоставить 1 миллиард евро.

      Соответствующее заявление Эрдоган сделал во время совместного брифинга с болгарским премьером Бойко Борисовым, передает турецкий информационный канал a News.

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      Мы отказались от 1 миллиарда евро, которые Европейский союз предлагал предоставить как помощь на мигрантов. Турция уже потратила 40 миллиардов долларов и может найти способ заработать остальные необходимые деньги,
      – отметил Эрдоган.

      По словам турецкого лидера, Европейский союз не до конца выполнил требования соглашения в отношении беженцев, которое Турция и ЕС заключили в 2016 году. В то же время он отметил, что ожидания по разделу ответственности остались без ответа.

      "К сожалению, ЕС и мировая общественность не понимают ситуацию, в которой находится Турция. У нас – 4 миллиона беженцев, спасающихся от войны в Сирии", – добавил Эрдоган.

      Кроме того, он раскритиковал официальные Афины за то, что они не уважают международное миграционное законодательство. Эрдоган сообщил, что греческие силы безопасности на границе убили двух мигрантов.

      Что предшествовало этому заявлению

      27 февраля после сирийской смертельной атаки на турецкие войска в Идлибе Эрдоган заявил, что его страна открыла для беженцев границу с Евросоюзом. В Греции на такое заявление отреагировали усилением охраны границы с Турцией. Кроме того, греки намерены вести коммуникацию с ЕС и НАТО по ситуации с мигрантами, а также российской атаки в Идлибе.

      В начале марта власти Турции заявили, что с 28 февраля пограничники пропустили более 76 тысяч мигрантов. Зато официальные Афины данные о массовом пересечении границы отрицают.

      Дезинформационная кампания турецких властей продолжается. Реальность: со вчерашнего дня (29 февраля – 24 канал) до сегодняшнего утра (1 марта – 24 канал) въезд на территорию Греции (по всей Европе) был запрещен 10 тысячам человек,
      – говорится в сообщении греческого МИД.

      В ведомстве также добавили, что арестовали 73 человек, не связанных с Идлибом, которые незаконно перешли границу. Против них начали соответствующие уголовные производства.

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      Заметим, что Турция имеет общую границу на Западе с двумя странами Европейского Союза – Грецией и Болгарией.

      На Львовщине произошла стрельба: убили 22-летнюю девушку
      2 марта
      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Реджеп Эрдоган беженцы Война в Сирии Новости политики Деньги Евросоюз Новости Турции
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