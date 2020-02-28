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      АТАКА РОСІЇ НА ТУРЕЧЧИНУ В СИРІЇ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      БЛОГ Ель Мюрид
      Аналітик і блогер

      Зіткнення Росії та Туреччини в Сирії: Кремль зганьбиться

      -
      Туреччина терміново скликала Раду нацбезпеки через повітряний удар росіян у Сирії / alfahir.hu

      Стратегічне положення російського угруповання в локальній війні з Туреччиною абсолютно незахищене.

      Технически у потенциального столкновения России и Турции есть нюанс. До тех пор, пока стороны будут (гипотетически) воевать на территории Сирии, 5 статья Устава НАТО не может быть введена в действие, так как она рассматривает только случай нападения на территорию страны-участницы. А потому конфликт будет двусторонним (точнее, трехсторонним, если считать Сирию, но она здесь будет, скорее, в качестве мебели).

      Подробней: Авиация России напала на Турцию в Сирии: погибли 33 военных – видео

      Однако это ограничение фактически создает невозможность для российских военных атаковать с помощью серьезного ракетного вооружения турецких военных на территории Сирии, так как для этого им придется каким-то образом преодолевать турецкое же воздушное пространство. Что будет автоматически приравнено к нападению на Турцию.

      Возможны, конечно, какие-то сложные маневры и использование акватории Средиземного моря, но крайне слабая флотская группировка вряд ли представляет для Турции угрозу, а в случае попытки нанесения удара турки ее попросту сомнут. Поэтому вся короткая война будет вестись силами экспедиционного корпуса, у которого ко всему прочему будет однозначно обрезано снабжение.

      Гениальный полководец своими руками загнал своих военных в ловушку, так что вопросы не к грозным врагам, а к собственному скудному уму. Впрочем, все это еще в 60 годы предсказывал маршал Огарков, у которого в одной пуговице мундира мозгов было больше, чем у всего сегодняшнего кремлевского руководства в головах.

      Единственное вменяемое решение в случае объявления войны Сирии – это эвакуировать весь военный персонал в Хмеймим и дать сигнал, что все в домике. И не высовываться. Это будет позор, но по крайней мере не военное поражение. В любом ином случае к позору будет добавлен еще и разгром. Увы, но стратегическое положение российской группировки в локальной войне с Турцией абсолютно незащитимо, а в полномасштабной к войне будет вынуждено присоединяться НАТО.

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      Автор: Ель Мюрид
      Теги: Публікації Новини політики Новини Туреччини Новини Росії Війна у Сирії НАТО Війна
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