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      Туреччина знищила вже другий військовий аеропорт на півночі Сирії: фото

      - Читать новость на русском
      Турецькі військові знищили авіабазу Алеппо / aa.com.tr

      Авіація Туреччини знищила військовий аеропорт сил диктатора Башара Асада у районі Нейраб у північній провінції Сирії Алеппо. Це відбулося услід за знищенням аеропорту в Кувейрасі. Турецькі військові запевняють, що сирійці використовували летовища при організації атак на зону деескалації Ідліб.

      Удари по аеропорту Нейраба були здійснені турецькими безпілотниками і артилерією ще у суботу, 29 лютого, але повідомили про руйнування аеропорту лише ввечері наступного дня, пише Anadolu.

      До слова: Війна в Сирії: армія Асада збила турецький безпілотник – відео

      До слова, перед цим сирійські війська саме перекинули в аеропорт усю авіатехніку з аеропорту Кувейрас, який Туреччина атакувала до цього. Втім і на новому місці дислокації сирійців спіткала невдача.

      Турецькі військові експерти, а також місцеві джерела зазначають, що виведення з ладу аеропорту у Нейрабі суттєво обмежить можливості військ Асада на півночі Сирії.

      Сирія, аеропорт Кувейрас
      Аеропорт у Кувейрасі після атаки турецьких військ

      Чергове загострення у Сирії: коротко

      Підставою для цього став напад військ Башара Асада на турецьких військових, який відбувся у четвер, 27 лютого. Внаслідок цього загинули 36 турецьких військових, а ще десятки військових отримали травми і поранення.

      Після цього Туреччина відкрила кордон з Євросоюзом, щоб привернути увагу Заходу до проблем біля своїх кордонів з Сирією. Згодом між Туреччиною та Росією, яка підтримує Асада, розпочалися нові перемовини.

      У неділю, 1 березня, турецька влада оголосила про початок нової військової операції у Сирії під назвою "Весняний щит". Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар пояснив, що ціллю його держави є лише прихильники Асада, які готують напади на Туреччину.

      Військовий аеропорт у Нейрабі: карта

       

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Башар Асад Новини Туреччини Війна у Сирії Атака Росії на Туреччину в Сирії
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