Турция уничтожила уже второй военный аэропорт на севере Сирии: фото

Авиация Турции уничтожила военный аэропорт сил диктатора Башара Асада в районе Нейраб в северной провинции Сирии Алеппо. Это произошло вслед за уничтожением аэропорта в Кувейрасе. Турецкие военные уверяют, что сирийцы использовали аэродром при организации атак на зону деэскалации Идлиб.

Удары по аэропорту Нейраба были осуществлены турецкими беспилотниками и артиллерией еще в субботу, 29 февраля, но сообщили о разрушении аэропорта только вечером следующего дня, пишет Anadolu.

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К слову, перед этим сирийские войска перебросили в аэропорт всю авиатехнику из аэропорта Кувейрас, который Турция атаковала до этого. Впрочем и на новом месте дислокации сирийцев постигла неудача.

Турецкие военные эксперты, а также местные источники отмечают, что вывод из строя аэропорта в Нейрабе существенно ограничит возможности войск Асада на севере Сирии.



Аэропорт в Кувейрасе после атаки турецких войск

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Основанием для этого стало нападение войск Башара Асада на турецких военных, который состоялся в четверг, 27 февраля. Вследствие этого погибли 36 турецких военных, а еще десятки военных получили травмы и ранения.

После этого Турция открыла границу с Евросоюзом, чтобы привлечь внимание Запада к проблемам у своих границ с Сирией. Впоследствии между Турцией и Россией, которая поддерживает Асада, начались новые переговоры.

В воскресенье, 1 марта, турецкие власти объявили о начале новой военной операции в Сирии под названием "Весенний щит". Министр обороны Турции Хулуси Акар пояснил, что целью его государства являются лишь сторонники Асада, которые готовят нападения на Турцию.

Военный аэропорт в Нейрабе: карта