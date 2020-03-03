Война в Сирии: армия Асада при поддержке россиян пошла в наступление

Сирийский диктатор Башар Асад и его союзники россияне развернули наступление на востоке провинции Идлиб, им удалось захватить два населенных пункта. На помощь Асаду Россия направила в Сирию уже четвертое военное судно – десантный корабль "Новочеркасск".

О боях в Идлибе армии Асада и отрядов оппозиции, поддерживаемых Турцией, рассказали 2 марта на портале " Аль-Масдар ". Заметим, что это издание является благосклонным к режиму Асада.

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Там пишут, что после короткого боя сирийская армия заняла два населенных пункта – Танабех и Джавбас, а затем продолжила наступление в сторону города Нейраб.

Дойти до Нейраба для сирийской армии стратегически важно, ведь именно там авиация Турции днем ранее уничтожила военный аэропорт сил диктатора Асада.

Активные боевые действия продолжаются недалеко от границы Сирии и Турции: смотрите на карте

Издание " РБК-Россия" добавило, что российская военная полиция поддержала наступление Асада и 2 марта вошла в город Серакиб на востоке Идлиба. Сделали это якобы для того, чтобы гарантировать в городе безопасность, ведь он является важным транспортным пунктом в регионе.

Город Серакиб действительно имеет символическое значение: именно здесь армия Асада сбила турецкий беспилотник , что в Сирии считают большим достижением.



Российская военная полиция в Сирии / Фото ТАСС

В поддержку режима Асада Россия того же 2 марта отправила десантный корабль "Новочеркасск". Он уже прошел турецкий Босфор и вошел в Средиземное море, как пишет российский " Интерфакс ".

"Новочеркасск" плывет в сирийский порт Тартус, где расположена база ВМФ России в Средиземном море. Это судно способно перевозить 150 морских пехотинцев и до 13 танков, или до 500 тонн груза.

Заметим, это уже четвертый военный корабль, который Россия отправляет в Сирию. Ранее туда поплыли два фрегата "Адмирал Макаров" и "Адмирал Григорович" , а также десантный корабль "Орск" Черноморского флота.



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