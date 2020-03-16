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      Этого бы не произошло, если бы ветеранам не плевали в глаза, – Гнап о ситуации с Сивохо

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      Через 6 лет после российского вторжения в Украину советник секретаря СНБО Сергей Сивохо публично называет войну на Донбассе внутренним конфликтом.

      На днях он сначала заявил это в эфире одного из телеканалов, рассказал Дмитрий Гнап в видеоблоге "Право на правду".

      ​Важно Платформа примирения с Донбассом: что не так делает Сивохо

      Он напомнил, когда Сивохо спросили, не помешает Украине вступить в НАТО война с россиянами на Донбассе, Сивохо ответил так: "Это же видно невооруженным глазом, что ничего не получается в этом направлении. Да, есть стремление, да, оно может закреплено в официальных документах. Но ничего такого не происходит. Например, в НАТО не могут вступить в страны с внутренним конфликтом".

      "Когда через некоторое время Сивохо в Киеве проводил презентацию своего нового проекта "Платформа национального примирения и единства", на это мероприятие пришли ветераны войны на Донбассе. Они с возмущением спросили, не ошибся ли случайно пан советник, когда назвал российскую агрессию на Востоке Украины "внутренним конфликтом". Но Сивохо настаивал на своем и после многочисленных вопросов еще раз повторил эти штампы российской пропаганды. Реакцию окружающих спрогнозировать было не трудно", – рассказал Гнап.

      Видео: Сивоху побили во время презентации платформы примирения

      Я не оправдываю никоим образом насилие. Хотя, в этом случае видно, что Сивохо не били, а просто толкнули. И делали это без определенного умысла, а просто эмоционально реагируя на сказанное им. Тем не менее, думаю, в этом случае можно было обойтись и без пинков.

      Но этой истории могло бы вообще не произойти, если бы людям, которые прошли фронт или пострадали от войны, не плевали в глаза, рассказывая о том, что на Донбассе некий "многослойний внутренний конфликт". И не призывали к единству и примирению с жителями оккупированных территорий,
      – отметил Гнап.

      "Итак, у нас на Донбассе, по мнению Сивохо, "внутренний конфликт". Именно так войну в Украине называет и российская пропаганда. Россия это делает, чтобы скрыть участие своих солдат и наемников во вторжении на нашу территорию. Но, когда такие заявления звучат из Кремля, где не моргнув глазом привыкли врать о своем участии в войне в Украине, то это уже никого не удивляет. Другое дело, когда эти штампы российской пропаганды повторяет советник руководителя украинского СНБО. Человек, который тоже влияет на нашу безопасность и оборону", – подытожил журналист.

      К теме В "Слуге народа" требуют в СНБО уволить Сивохо

      Смотрите видео блога Дмитрия Гнапа "Право на правду" за 15 марта 2020

       

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      Автор: Екатерина Козачинская
      Теги: Новости Украины Новости политики Видеоблоги Национальная платформа примирения и единства Украина – Россия Война на Донбассе Сергей Сивохо
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