Цього б не сталося, якби ветеранам не плювали в очі, – Гнап про ситуацію з Сивохо

Через 6 років після російського вторгнення в Україну, радник секретаря РНБО Сергій Сивохо публічно називає війну на Донбасі внутрішнім конфліктом.

Днями він спочатку заявив це в ефірі одного з телеканалів, розповів Дмитро Гнап у відеоблозі "Право на правду".

​Важливо Платформа примирення з Донбасом: що не так робить Сивохо

Він нагадав, коли Сивохо спитали чи не перешкодить Україні вступити до НАТО війна з росіянами на Донбасі, пан Сивохо відповів так: "Це ж видно неозброєним оком, що нічого не виходить у цьому напрямку. Так, є прагнення, так, воно може закріплене в офіційних документах. Але нічого такого не відбувається. Наприклад, країни НАТО не можуть вступити в країни з внутрішнім конфліктом".

"Коли за якийсь час Сивохо в Києві проводив презентацію свого нового проекту "Платформа національного примирення та єдності", на цей захід прийшли ветерани війни на Донбасі. Вони з обуренням перепитали, чи бува пан радник не помилився, коли назвав російську агресію на Сході України "внутрішнім конфліктом". Але Сивохо наполягав на своєму і після численних запитань ще раз повторив ці штампи російської пропаганди. Реакцію оточуючих спрогнозувати було не важко", – розповів Гнап.

Відео: Сивоху побили під час презентації платформи примирення

Я не виправдовую жодним чином насильство. Хоча, в цьому випадку видно, що Сивохо не били, а просто штовхнули. І робили це без певного умислу, а просто емоційно реагуючи на сказане ним. Тим не менше, думаю, в цьому випадку можна було обійтися і без стусанів.

Але цієї історії могло б взагалі не статися, якби людям, які пройшли фронт чи постраждали від війни, не плювали в очі, розповідаючи про те, що на Донбасі якийсь "многослойний внутрішній конфлікт". І не закликали до єдності і примирення з мешканцями окупованих територій,

– наголосив Гнап.

"Отже, у нас на Донбасі, на думку Сивохо, "внутрішній конфлікт". Саме так війну в Україні називає і російська пропаганда. Росія це робить, щоб приховати участь своїх солдат і найманців у вторгненні на нашу територію. Але, коли такі заяви лунають з Кремля, де не змигнувши оком звикли брехати про свою участь у війні в Україні, то це вже нікого не дивує. Інша річ, коли ці штампи російської пропаганди повторює радник керівника української РНБО. Людина, яка теж впливає на нашу безпеку та оборону", – підсумував журналіст.

Дивіться відео блогу Дмитра Гнапа "Право на правду" за 15 березня 2020