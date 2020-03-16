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      Цього б не сталося, якби ветеранам не плювали в очі, – Гнап про ситуацію з Сивохо

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      Сергій Сивохо / Screenshot

      Через 6 років після російського вторгнення в Україну, радник секретаря РНБО Сергій Сивохо публічно називає війну на Донбасі внутрішнім конфліктом.

      Днями він спочатку заявив це в ефірі одного з телеканалів, розповів Дмитро Гнап у відеоблозі "Право на правду". 

      Важливо Платформа примирення з Донбасом: що не так робить Сивохо

      Він нагадав, коли Сивохо спитали чи не перешкодить Україні вступити до НАТО війна з росіянами на Донбасі, пан Сивохо відповів так: "Це ж видно неозброєним оком, що нічого не виходить у цьому напрямку. Так, є прагнення, так, воно може закріплене в офіційних документах. Але нічого такого не відбувається. Наприклад, країни НАТО не можуть вступити в країни з внутрішнім конфліктом".

      "Коли за якийсь час Сивохо в Києві проводив презентацію свого нового проекту "Платформа національного примирення та єдності", на цей захід прийшли ветерани війни на Донбасі. Вони з обуренням перепитали, чи бува пан радник не помилився, коли назвав російську агресію на Сході України "внутрішнім конфліктом". Але Сивохо наполягав на своєму і після численних запитань ще раз повторив ці штампи російської пропаганди. Реакцію оточуючих спрогнозувати було не важко", – розповів Гнап.

      Відео: Сивоху побили під час презентації платформи примирення

      Я не виправдовую жодним чином насильство. Хоча, в цьому випадку видно, що Сивохо не били, а просто штовхнули. І робили це без певного умислу, а просто емоційно реагуючи на сказане ним. Тим не менше, думаю, в цьому випадку можна було обійтися і без стусанів.

      Але цієї історії могло б взагалі не статися, якби людям, які пройшли фронт чи постраждали від війни, не плювали в очі, розповідаючи про те, що на Донбасі якийсь "многослойний внутрішній конфлікт". І не закликали до єдності і примирення з мешканцями окупованих територій,
      – наголосив Гнап.

      "Отже, у нас на Донбасі, на думку Сивохо, "внутрішній конфлікт". Саме так війну в Україні називає і російська пропаганда. Росія це робить, щоб приховати участь своїх солдат і найманців у вторгненні на нашу територію. Але, коли такі заяви лунають з Кремля, де не змигнувши оком звикли брехати про свою участь у війні в Україні, то це вже нікого не дивує. Інша річ, коли ці штампи російської пропаганди повторює радник керівника української РНБО. Людина, яка теж впливає на нашу безпеку та оборону", – підсумував журналіст.
      Дивіться відео блогу Дмитра Гнапа "Право на правду" за 15 березня 2020

       

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      Автор: Катерина Козачинська
      Теги: Відеоблоги Новини України Національна платформа примирення та єдності Україна – Росія Війна на Донбасі Сергій Сивохо Новини політики
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