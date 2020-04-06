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      Лерос прийшов на допит в СБУ через "прослушку" брата Єрмака

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      Гео Лерос заявив, що Єрмак шукає жертву, яку виставить винною у власній корупції / фото з фейсбуку Масі Найєма

      Народний депутат України Гео Лерос 6 квітня прийшов на допит до Служби безпеки України. Втім нардеп одразу ж вирішив подати клопотання про перенесення допиту.

      Правоохоронці вирішили об'єднати в одну справи про використання прослуховуючої техніки, а також про шахрайство. Про це розповів депутат Лероса Масі Найєм.

      Цікаво Недоторканних немає, нехай садять: голова "Слуги народу" про скандал між Леросом і Єрмаком

      Адвокат підкреслив, що Гео Лерос за законом про запобігання корупції є її викривачем. Мовляв, будучи переконаним, що інформація є достовірною, депутат повідомив про імовірні факти корупції.

      Гео не відмовляється давати свідчення. Втім нам не зрозуміла логіка, за якою і СБУ і ДБР викликають на допит по справі з однією кваліфікацією, а потім об'єднують, синхронно додаючи статтю про шахрайство,
      – заявив Масі Найєм.

      Сам ж Гео Лерос заявив, що Андрій Єрмак шукає у "Слузі народу" жертву, на яку він перекине усю відповідальність за власну корупцію.

      "Корупціонерів вибирають зі штату парламенту, щоб вдати вигляд, що це не Офіс президента. Хай тоді обере свого кума Миколу Тищенка, який "кошмарить" столичний бізнес, а не якогось "фермера з коломойського району", – заявив депутат.

      Скандал між Єрмаком і Леросом: коротко

      Вперше він розпочався, коли Гео Лерос в одному з інтерв'ю звинуватив Андрія Єрмака у "заграванні з агресором". Згодом президент звільнив Лероса з поста свого радника, а депутат звинуватив у всьому саме Єрмака. Буцімто це його реакція на інтерв'ю.

      Затишшя тривало всього кілька днів, а тоді народний депутат опублікував відео, де брат голови ОПУ "барижить" державними посадами.

      Андрій Єрмак заявив, що його з братом Денисом буквально облили брудом. Тоді САП взялася розслідувати справу де фігурує Андрій Єрмак, НАБУ і СБУ – справи за участю Гео Лероса.

      Народний депутат на цьому не зупинився і опублікував ще одну порцію компромату на Єрмаків, а тоді ще одну. Денис Єрмак визнав, що на опублікованих плівках саме він, а Гео Леросу тим часом почали надходити погрози.

      Пізніше президент через скандал зібрав на засідання "малу фракцію", куди входять лідери "Слуги народу" і очільники комітетів. Був присутній і сам Андрій Єрмак. Гео Лерос потім заявив, що той "намагався тиснути" на його колег.

       

      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Офіс Президента Новини політики Корупція СБУ Служба безпеки України Верховна Рада Слуга народу Андрій Єрмак Скандал між Єрмаком і Леросом Гео Лерос
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