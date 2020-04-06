Неприкосновенных нет, пусть сажают: глава "Слуги народа" о скандале между Леросом и Ермаком
Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко прокомментировал скандал с участием главы ОПУ Андрея Ермака и нардепа Гео Лероса. Он отметил, что у партии нет никого неприкосновенного, а установить истину в этом деле должны правоохранительные органы.
Во время встречи с фракцией президент Владимир Зеленский сделал акцент на том, что провластная команда "честная и ничем таким не занимается". Об этом Александр Корниенко рассказал в интервью "РБК-Украина".
К слову Зеленский обсудил с главными в "Слуге народа" скандал с Ермаком
Сама постановка вопроса, что мы должны как-то оправдываться – несправедлива. Очевидно, что нет никого неприкосновенного. Пусть правоохранители расследуют, а виновных сажают,
– заявил глава "Слуги народа".
По мнению депутата, Андрей Ермак "аргументированно" подтвердил, что он не имеет никакого отношения к тому, что было на пленках с вероятно его братом.
"Ермак раскрыл некоторые подробности личной истории, но я не считаю, что это необходимо публично обсуждать. Мы говорили также о том, что силовикам никаких указаний не делалось и что шесть человек от СБУ на вручении повестки Гео Леросу – это эксцесс исполнителя", – рассказал глава партии.
Кроме того, комментируя вопрос о том, как эта скандальная история повлияет на атмосферу внутри фракции, депутат отметил, что медийности скандалу уже хватает – дело должно перейти к расследованию.
Александр Корниенко также выразил убеждение, что Гео Лерос в своих действиях – самостоятелен. Мол, любой политик самостоятелен как минимум в вопросах выбора политических партнеров и источников информации.
По версии Лероса, ему дали эти записи добрые люди. Но дальше у него был выбор – непублично отнести их правоохранителям или сделать это публично. Не все посты господина Лероса мне нравятся как человеку и его однопартийцу, там есть уже и личные нападки на Андрея Ермака,
– заключил Корниенко.
Скандал между Ермаком и Леросом: коротко
Впервые он начался, когда Гео Лерос в одном из интервью обвинил Андрея Ермака в "заигрывании с агрессором". Впоследствии президент уволил Лероса с поста своего советника, а депутат обвинил во всем именно Ермака. Будто это его реакция на интервью.
Затишье длилось всего несколько дней, а тогда народный депутат опубликовал видео, где брат главы ОПУ "барыжыт" государственными должностями.
Андрей Ермак заявил, что его с братом Денисом буквально облили грязью. Тогда САП взялась расследовать дело, где фигурирует Андрей Ермак, НАБУ и СБУ – дела с участием Гео Лероса.
Народный депутат на этом не остановился и опубликовал еще одну порцию компромата на Ермакова, а тогда еще одну. Денис Ермак признал, что на опубликованных пленках именно он, а Гео Леросу тем временем начали поступать угрозы.
Позже президент из-за скандала собрал на заседание "малую фракцию", куда входят лидеры "Слуги народа" и руководители комитетов. Присутствовал и сам Андрей Ермак. Гео Лерос потом заявил, что тот "пытался давить" на его коллег.
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