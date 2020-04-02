Зеленский обсудил с главными в "Слуге народа" скандал с Ермаком

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с малой фракцией "Слуги народа", куда входят руководители политсилы и главы комитетов от нее. Во время встречи затронули, в частности, так называемые "пленки Ермака". Последние являются оперативными записями СБУ. Обнародовал их беспартийный нардеп Гео Лерос.

О чем говорил Зеленский на встрече со "слугами народа"

Как сообщает издание "Зеркало недели" со ссылкой на участников встречи.

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Во время разговора со "слугами народа" Зеленский:

заявил, что Андрей Ермак "был и является его другом".

назвал Гео Лероса аферистом;

подчеркнул: "Я ни у кого ничего не брал",

порекомендовал оставить последнее слово в этой ситуации за правоохранителями, которые уже занимаются этим вопросом.

Ермак о скандале с Леросом

Присутствовал на мероприятии и председатель ОПГ Андрей Ермак. По данным источников издания, он назвал себя "щитом президента". Ермак утверждает, что нападки направлены не против него, а против самого Владимира Зеленского.

Он добавил, что за действиями Гео Лероса стоит его предшественник Андрей Богдан, его партнеры и соратники. Самого же Лероса Ермак назвал "личным врагом" и пообещал "не простить ему этой затеи".

Личные мотивы Лероса руководитель Офиса Президента объяснил местью за неназначение бывшего заместителя главы Киевской горгосадминистрации Ильи Сагайдака на должность заместителя министра одного из министерств.

"Я знаю, что на мое место метят. Я бы ушел, но сейчас нужно спасать страну", – подытожил Ермак.

Детали встречи

Информацию о встрече президента с малой фракцией "Слуги народа" подтверждает издание "Украинская правда". По данным их источников, Зеленский нервничал, возмущался медийными атаками и реакцией партии на них.

По словам собеседника издания, начал обсуждать тему, что и как происходит, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Мы в "Парковом" были. 6-7 человек были на связи в зуме (программа для видеосвязи – 24 канал). Затем примчался Зеленский и Ермак. Президент поговорил 20 минут и уехал, оставил на нас Ермака. Ермак полтора часа объяснял, что и к чему. Говорил о Гео Леросе, что он перешел на личное. Объяснял ситуацию с братом и что это видео. Пока он убедил нас. Но, что на тех видео будет дальше, никто не знает. После этого мы обсуждали вышедшее заявление,

– рассказал источник.

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Что говорят "слуги народа" о встрече с президентом

По словам заместителя председателя фракции Галины Янченко, Зеленский заявил, что не позволит никому, даже самым близким людям, заниматься коррупцией, и посоветовал подождать результатов работы правоохранителей".

Она добавила, из контекста разговора было понятно, что президент не комментировал пленки Лероса, потому что видит в них политический подтекст.

В этой ситуации просматривается не только влияние одного олигарха, но и одного бывшего председателя Офиса президента,

– говорит Янченко.

Кроме того, парламентарий сообщила, что на встрече также обнародовали информацию, что не только Леросу вручили повестки на допрос, но и брату председателя ОП Денису Ермаку, который более 8 часов провел на допросах в СБУ и ГБР.

Обратите внимание! По данным "Зеркала недели" от источников в СБУ, массив записей, часть которых широко разошлась в интернете, но не попала ни на один телевизионный канал, представляет собой почти 100 часов. Из них было обнародовано 13 – 14 часов. Кроме того, как утверждают в киевском главном управлении, где и вели разработку, на записях зафиксированы моменты передачи денег.

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