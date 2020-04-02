Зеленський обговорив з головними у "Слузі народу" скандал з Єрмаком, – ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із малою фракцією "Слуги народу", куди входять керівники політсили та голови комітетів від неї. Під час зустрічі порушили, зокрема, так звані "плівки Єрмака". Останні є оперативними записами СБУ. Оприлюднив їх безпартійний нардеп Гео Лерос.

Про що говорив Зеленський на зустрічі зі "слугами народу"

Про це повідомляє видання "Дзеркало тижня" з посиланням на учасників зустрічі.

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Під час розмови зі "слугами народу" Зеленський:

заявив, що Андрій Єрмак "був і є його другом".

назвав Гео Лероса аферистом;

підкреслив: "Я ні в кого нічого не брав",



порекомендував залишити останнє слово у цій ситуації за правоохоронцями, які вже займаються цим питанням.

Єрмак про скандал із Леросом

Був присутнім на заході й голова ОПУ Андрій Єрмак. За даними джерел видання, він назвав себе "щитом президента". Єрмак переконує, що нападки спрямовано не проти нього, а проти самого Володимира Зеленського.

Він додав, що за діями Гео Лероса стоїть його попередник Андрій Богдан, його партнери та соратники. Самого ж Лероса Єрмак назвав "особистим ворогом" і пообіцяв "не пробачити йому цієї витівки".

Особисті мотиви Лероса керівник Офісу Президента пояснив помстою за непризначення колишнього заступника голови Київської міськдержадміністрації Іллі Сагайдака на посаду заступника міністра одного з міністерств.

"Я знаю, що на моє місце мітять. Я б пішов, але зараз потрібно рятувати країну", – підсумував Єрмак.

Деталі зустрічі

Інформацію про зустріч президента з малою фракцією "Слуги народу" підтверджує видання "Українська правда". За даними їхніх джерел, Зеленський нервував, обурювався медійними атаками та реакцією партії на них.

За словами співрозмовника видання, почав обговорювати тему, що та як відбувається, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Ми в "Парковому" були. 6-7 людей були на зв’язку у зумі (програма для відеозв’язку – 24 канал) . Потім примчався Зеленський і Єрмак. Президент поговорив 20 хвилин і поїхав, лишив на нас Єрмака. Єрмак півтори години пояснював, що та до чого. Говорив про Гео Лероса, що він перейшов на особисте. Пояснював ситуацію з братом і що це за відео. Поки він переконав нас. Але, що на тих відео буде далі, ніхто ж не знає. Після цього ми обговорювали заяву, яка вийшла,

– розповіло джерело видання.

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Що кажуть "слуги народу" про зустріч із президентом

За словами заступниці голови фракції Галини Янченко, Зеленський заявив, що не дозволить нікому, навіть найближчим людям, займатись корупцією, і порадив почекати результатів роботи правоохоронців".

Вона додала, з контексту розмови було зрозумілим, що президент не коментував плівки Лероса, бо бачить у них політичний підтекст.

У цій ситуації проглядається не лише вплив одного олігарха, але й одного колишнього голови Офісу президента,

– каже Янченко.

Крім того, парламентарка повідомила, на зустрічі також оприлюднили інформацію, що не лише Леросу вручили повістки на допит, але й брату голови ОП Денису Єрмаку, який понад 8 годин провів на допитах в СБУ та ДБР.

Зверніть увагу! За даними "Дзеркала тижня" від джерел в СБУ, масив записів, частина яких широко розійшлися в інтернеті, але не потрапили на жоден телевізійний канал, являє собою майже 100 годин. З них було оприлюднено 13 – 14 годин. Крім того, як стверджують у київському головному управлінні де і вели розробку, на записах зафіксовано моменти передачі грошей.

Скандал між Єрмаком і Леросом: коротко