Фракція "Слуга народу" про "плівки Єрмака": Винних має бути покарано незалежно від посад

Фракція "Слуга народу" закликала правоохоронців і антикорупційні органи належним чином розслідувати так звані "плівки Єрмака", які опублікував нардеп Гео Лерос. У разі доведення вини фігурантів покарання має бути відповідно до закону.

Про це мовиться у заяві фракції "Слуга народу", які політсила опублікувала у фейсбуці. "Слуги народу", зокрема, нагадали, що вони йшли на позачергові парламентські вибори з тими самими намірами, що й президент Володимир Зеленський, – побороти корупцію та брехню можновладців.

До речі Зеленський обговорив з головними у "Слузі народу" скандал з Єрмаком, – ЗМІ

За їхніми словами, шлях до цього – нульова толерантність до будь-яких корупційних дій і неправди, з яких би кабінетів вона не виходила.

Ми закликаємо правоохоронні та антикорупційні органи України провести ретельне розслідування, яке має встановити, чи були факти корупції, а якщо були, то якої шкоди та які саме особи завдали державі. Слідство має також встановити, хто здійснював записи та які мотиви були в цих людей,

– наголошують представники політсили.

Також вони заявили, що під час слідства немає бути жодного тиску на фігурантів справи з боку правоохоронних та антикорупційних органів, а також посадовців. А слідство має бути об’єктивним, неупередженим і повинне надати остаточні відповіді на усі питання.

"У разі встановлення факту корупційних діянь або інших злочинів всі винні мають отримати покарання відповідно до закону, незалежно від звань, посад, родинних зв’язків та наближеності до влади", – підсумували у "Слузі народу".

Радимо ознайомитися Скандал з Єрмаком і розкол "Слуги народу": Зеленському час визначитися, з ким він

Скандал між Єрмаком і Леросом: коротко