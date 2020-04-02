Фракція "Слуга народу" про "плівки Єрмака": Винних має бути покарано незалежно від посад
Фракція "Слуга народу" закликала правоохоронців і антикорупційні органи належним чином розслідувати так звані "плівки Єрмака", які опублікував нардеп Гео Лерос. У разі доведення вини фігурантів покарання має бути відповідно до закону.
Про це мовиться у заяві фракції "Слуга народу", які політсила опублікувала у фейсбуці. "Слуги народу", зокрема, нагадали, що вони йшли на позачергові парламентські вибори з тими самими намірами, що й президент Володимир Зеленський, – побороти корупцію та брехню можновладців.
До речі Зеленський обговорив з головними у "Слузі народу" скандал з Єрмаком, – ЗМІ
За їхніми словами, шлях до цього – нульова толерантність до будь-яких корупційних дій і неправди, з яких би кабінетів вона не виходила.
Ми закликаємо правоохоронні та антикорупційні органи України провести ретельне розслідування, яке має встановити, чи були факти корупції, а якщо були, то якої шкоди та які саме особи завдали державі. Слідство має також встановити, хто здійснював записи та які мотиви були в цих людей,
– наголошують представники політсили.
Також вони заявили, що під час слідства немає бути жодного тиску на фігурантів справи з боку правоохоронних та антикорупційних органів, а також посадовців. А слідство має бути об’єктивним, неупередженим і повинне надати остаточні відповіді на усі питання.
"У разі встановлення факту корупційних діянь або інших злочинів всі винні мають отримати покарання відповідно до закону, незалежно від звань, посад, родинних зв’язків та наближеності до влади", – підсумували у "Слузі народу".
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Скандал між Єрмаком і Леросом: коротко
- Народний депутат від "Слуги народу" Гео Лерос опублікував декілька відео і сказав, що голова ОП Андрій Єрмак через свого брата дослівно "барижить держпосадами".
- Журналіст Юрій Бутусов припускає, що до поширення цього відео є причетним Андрій Богдан, з яким Єрмак "затято ворогує".
- Пізніше Лерос опублікував другу частину відео і сказав, що звернеться до НАБУ.
- 30 березня Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила справу за позовом народного депутата України Гео Лероса. Перевіряти у ній будуть керівництво Офісу Президента України.
- 30 березня Державне бюро розслідувань відкрило справу проти Гео Лероса за чотирма статтями: шахрайство, втручання у діяльність держдіяча, розголошення держтаємниці, перевищення повноважень.
- За словами самого Андрія Єрмака, його брат з 2014 року їздив в зону АТО і брав участь у бойових діях як доброволець. Також він – чесний і порядний.
- Нардеп Гео Лерос наголосив, що більшість у фракції "Слуга народу" вирішила мовчати, бо боїться репресій.
- Сам Денис Єрмак визнає, що це саме він на плівках. Також він наголошує, той факт, що його брат працює в Офісі Президента, не має обмежувати його законні права на трудову діяльність.
- За даними "Дзеркала тижня" від джерел в СБУ, масив записівявляє собою майже 100 годин. З них було оприлюднено 13 – 14 годин. Крім того, в СБУ начебто стверджують, що на записах зафіксовано моменти передачі грошей.
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