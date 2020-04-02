Скандал з Єрмаком і розкол "Слуги народу": Зеленському час визначитися, з ким він

Карантин поставив життя країни, якщо не на повну паузу, то на уповільнений режим, але тільки не політичне життя. Новини з владних коридорів несуться стрімкіше гірської річки. А парламент на цьому тижні, здається, зробив більше, ніж за попередній місяць. У цьому блозі читайте про рішення Ради на карантині, а також продовження розколу владної фракції та скандал з Єрмаком.

Ринок землі

Раду на позачергове засідання попросив зібратися президент. Воно кілька разів відкладалося. То не були готові законопроєкти, то депутати хворіли.

До теми Відкриття ринку землі: коли і як запрацює історичний закон

Зрештою, зібрались. Казали, що буде "швиденько", але 3 позачергових засідання затягнулись на сумарно майже 10 годин роботи. До того ж, як не дивно, затягли засідання ОПЗЖ, в яких є чимало депутатів з групи ризику по COVID-19. Рада голосувала ринок землі, а ОПЗЖ не захотіли відступитися від своїх сотень правок, які повторювали одна-одну.

Менше з тим, ближче до опівночі попри всі істерики "медведчуківців" і Тимошенко Рада ухвалила історичне рішення і відкрила ринок землі сільськогосподарського призначення. Голосів саме "Слуги народу" точно б не вистачило – їх було 206. Де поділись більше 40, я розповім вам трішечки пізніше. Допомагали ухвалити закон про землю "Голос", Європейська солідарність" і група "Довіра". Так сумарно назбирали 259.

Хто голосував за, а хто проти ринку землі – читайте тут.

Те, що Зеленському і керівництву "Слуги народу" довелося умовляти проголосувати "за" опозицію – дуже покращило результат.

Бо текст змінився на краще просто таки в рази:

Мораторій на продаж скасовується з липня 2021 року.

У перші 2 роки буде діяти обмеження на купівлю землі – не більше 100 гектарів в одні руки, і купувати зможуть лише громадяни України, а не компанії. Це значно зменшить вплив на початках на ринок латефундистів, тобто крупних гравців.

Українські компанії зможуть купувати землю з 2023 року, і тоді ж обмеження буде вже не 100 гектар в одні руки, а 10 тисяч, як в другій версії і мало бути. Бо спочатку в Слузі народу по 200 тисяч гектарів пропонували продавати.

Також в перші 2 роки забороняється продавати державну землю.

Щодо іноземців: їх право купувати землю українці визначать на референдумі. Але до 50 кілометрів від кордону – територія для них недоторкана в будь-якому разі.

Ну і як і передбачалось з самого початку саме той, хто орендує і обробляє землю зараз – отримує переважне право на ї купівлю.

"Антиколомойський" закон

Ще одним законопроєктом, який був потрібен для розблокування співпраці з МВФ, є такзваний "антиколомойський" закон. Звісно, робоча його назва інша – Банківський Закон. Коротко: заборонено повертати збанкрутілі банки на ринок, а націоналізовані попередним власникам.

Цікаво Голий король: як депутати голосували за "антиколомойський" закон

Його Рада теж ухвалила. Щопрада, лише в першому читанні. І це теж позитивна новина, бо тепер країна зможе отримати транш до 10 мільярдів доларів, і наші гривні не перетворяться на хорошу альтернативу дефіцитному туалетному паперу. Тобто допомога МВФ убереже нас від дефолту. Зокрема, гроші МВФ мають піти і на боротьбу з коронавірусом.

Чому ж ухвалення важливо для МВФ? Там хотіли максимумально убезпечитись, що банки не повернуться власникам, і що кошти допомоги опосередковано не потраплять у руки олігархів, якщо держава заплатить велику компенсацію за незаконну націоналізацію. Якщо таке рішення винесе суд. Але велике проколомойське крило в парламенті (частина якого є в "Слузі народу", а частина це – група "За майбутнє") впирались до останнього ухваленню законопроєкту. До речі, в цьому теж допомагала Тимошенко.

Деякі преференції для олігарха таки вибили. Якщо попередній прем'єр пропонував законопроєкт, яким значно обмежувалась можлива компенсація за націоналізацію, якщо суд визнає визнає незакнною. То вже цей проєкт таких значних обмежень не вводить. Нацбанк повинен відшкодувати екс-акціонерам завдану шкоду "в розмірі реальних збитків". А їх розмір визначає міжнародна аудиторська фірма.

Дивіться відеоблог "Політична кухня" Анни Калюжної за 2 березня 2020

До останнього не було відомо, чи і на цю версію пристане більшість, адже одразу після реєстрації законопроєкту кілька депутатів з групи Коломойського (Палиця, Дубінський, Смаглюк) швидко пореєстрували альтернативні – більш вигідні олігарху. Але, опонуючи їм, кількадесятків прогресивного крила "Слуги народу" написали звернення з закликом "Ні дефолту". Так агітували колег проголосувати "за". В результаті "за" проголосували не всі депутати "Слуги народу", але набрати 226 допомогли ті ж фракції, що і по землі.

Тепер тиждень буде на правки, і тут я переконана, що буде подарунок від "слуг" олігарха у вигляді не однієї сотні таких. Але за кілька тижнів документ буде на розгляді у другому читанні.

Інші рішення

Тепер до рішень, які Рада взагалі не змогла ухвалити. Частково через те, що деякі нардепи хворіють на коронавірус, а деякі – на обсервації через контакт з хворими.

► Щодо основного питання змін до бюджету через коронавірусну хворобу і створення фонду на 100 мільярдів гривень для боротьби з COVID-19 голосів не вистачило, і депутати будуть доопрацьовувати документ. На це в них тиждень.

► До речі, ще трохи відтермінувати сплату податків для малого бізнесу у Ради вийшло. Загалом штрафи не будуть застосовуватись до червня.

► Також не з першої спроби, але депутати звільнили міністра фінансів та міністра охорони здоров'я і призначили їм заміни. Міністр охорони здоров'я Ілля Ємець за місяць встиг оконфузитись кількома невдалими інтерв'ю, а також його звинуватили у лобіюванні своїх смотрящих на закупівлі.



Кого з міністрів змінили / Інфографіка 24 каналу

Що відомо про зміну міністрівГоловам МОЗ Ілля Ємець та голова Мінфіну Ігор Уманський – більше не міністри. Вони пробули у кабміні Шмигаля рекордні 26 днів і начебто за власним бажанням написали заяви на звільнення. Верховна Рада на позачерговому засіданні підтримала їхню відставку, але призначити нових з першого разу не змогла. Нових міністрів призначили лише з другої спроби. Міністром охорони здоров'я став Максим Степанов – хірург за освітою і ексглава Одеської ОДА. Міністерство фінансів очолив Сергій Марченко, раніше він працював і у Міністерстві фінансів, і у Державній податковій адміністрації та Секретаріаті Кабміну.

Скандал з Єрмаком

Чому у "Слузі народу" призначають новий Кабмін, а потім за місяць змушені міняти його склад? Можливо, відповідь у цих відео.

Дивіться відео: Андрій Єрмак начебто "барижить" державними посадами через свого брата

Так, нарешті я дійшла до скандалу із Андрієм Єрмаком. Мабуть, вже всі чули, що нардеп із "Слуги народу" Гео Лерос звинуватив голову ОП в корупції і невдовзі виклав відео, як її підтверження. На них чоловік, схожий на брата Андрія Єрмака Дениса, проводить співбесіди із кандидатами на державні посади.

Детальніше Лерос опублікував відео, як Єрмак начебто "барижить" держпосадами: реакція Єрмака

Журналісти отримали повну версію відео в кількадесятгодин і ідентифікували кількох осіб:

Експосадовця Руслана Комара-Чорного, який на момент запису відео вже подав свою декларацію як претендент на посаду голови Тернопільської ОДА.

який на момент запису відео вже подав свою декларацію як претендент на посаду голови Тернопільської ОДА. А також – Анатолія Хмільківського . На відеозаписі, датованому 22 серпня 2019 року, він зустрічається із Денисом Єрмаком, щоб обговорити його можливу роботу в Одеському регіоні, імовірно заступником голови ОДА.

. На відеозаписі, датованому 22 серпня 2019 року, він зустрічається із Денисом Єрмаком, щоб обговорити його можливу роботу в Одеському регіоні, імовірно заступником голови ОДА. Також журналісти припускають, що вести запис міг Дмитро Штанько. Він власник декількох компаній: у сфері надання фінансових послуг та в аграрній. І на відео активний учасник перемовин.

Він власник декількох компаній: у сфері надання фінансових послуг та в аграрній. І на відео активний учасник перемовин. Також журналісти "Схем" встановили помічника молодшого Єрмака Сергія Шумського. Він приводив людей на співбесіду, а також розповідав автору відео, скільки той бере за свої послуги. У них є спільна громадська організація "Українське бюро національного розвитку". На одному із відео, як стверджують "Схеми", помічник розповідав автору відео, що потрібна вона, аби проплата була оформлена як благодійний внесок.

На відео не зафіксована передача грошей безпосередньо молодшому Єрмаку, але його постійно представляють кандидатам як брата помічника Зеленського. А "Схеми" в грудні зняли, як він заходив в Офіс до брата. І ось виявляється, чим він займається насправді.

Дивіться відео із зафіксованого моменту (8:30): брат Єрмака розповідає, що займається в ОП найково-дослідницькою роботою

В цій історії найцікавіша реакція самого Єрмака. Його найбільше цікавить, хто ж і навіщо знімав відео і передав його Леросу. Чесно кажучи, дійсно, цікава роль автора відео. Але, вибачте, а по суті питання щось скажете? Ні. Тільки монологи про чесну сім'ю і те, що брат воював в АТО, і ледь не погрози Леросу, який опублікував відео, і які вже вилились в кримінальну справу проти останнього. Його на момент запису вже викликали на допит. А от Єрмака на допит поки не покликали, хоч Антикорупційна прокуратура і зареєструвала справу за заявою депутата.

А найбільше дивує в цій ситуації відсутність реакції президента. Навіть якщо для слідства забракне доказів, аби пред'явити підозру. Депутат твоєї фракції звинувачує голову твого Офісу в злочині! Є певне відео. Голова твого Офісу курує важливі міжнародні напрямки. Зокрема, підписує сумнівні документи з Росією і представниками так званих Л/ДНР. Скажи ж щось! Вірю чи не вірю. Звільняю чи залишаю. А Єрмак приходить, як ні в чому не бувало, на позачергове засідання Ради.



Гео Лерос / Фото "Українська правда"



До речі, конфлікт почався з того, що Лерос висловився різко про підписане Єрмаком у Мінську, і Зеленський звільнив депутата з лав своїх радників. Але ж історія вже показала, що буває з президентами, які мовчать, коли їх найближчих соратників звинувачують в корупції. І звільнити за кілька тижнів до виборів – вже не допомагає.

Тим більше, зараз у "Слузі народу" активна фаза протистояння між ідеологами "мир будь-якою ціною", людьми оліграхів і так званим прогресивним крилом.

Важливо: У "Слузі народу" зберуться, аби обговорити скандал з "плівками Єрмака"

Адже Гео Лероса не єдиного обурили дії Єрмака. Таких було приблизно 50 "слуг". Вони підписували звернення. А голосів президентської фракції, де 252 людини, вже не вистачає на ухвалення ключових рішень. І це Раді пів року. Саме час президенту визначитись, з ким він.