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      Відкриття ринку землі: коли і як запрацює історичний закон

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      Верховна Рада ухвалила закон, який дозволяє торгівлю землею / 24 канал

      Верховна Рада проголосувала за відкриття ринку землі. Про подробиці історичного закону – далі в матеріалі 24 каналу.

      Рубікон перейдено

      Як розповів 24 каналу економічний експерт Андрій Вігірінський, замкнене коло, з якого Україна не могла вийти – мораторій на продаж землі – розірване. Хоча закон про ринок землі вступить у силу лише в 2021 році. Тому можна казати, що по факту ще рік діятиме мораторій на продаж землі.

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      Символічно за земельну реформу народні депутати проголосували. Поки – два роки – земля державної і комунальної форми власності – це більше десяти мільйонів гектарів – не буде об’єктом продажу. Що принципово. За цей час ринкову ціну на землю сформують операції між фізичними особами,
      – зауважує Андрій Вігірінський.


      Віднині Україна не входить у перелік країн, де заборонений продаж землі/ Інфографіка 24 каналу

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      Експерт додає: іноземні громадяни не зможуть купувати землю, поки не буде проведений всеукраїнський референдум. Як наголошує Вігірінський, таким чином знято питання щодо того: якщо держава продаватиме землю через аукціон великими лотами, фермер не зможе конкурувати з великим іноземним капіталом.

      Економічний експерт Сергій Фурса підкреслив: Україна перестала бути однією з шести країн світу, де немає ринку землі.

      Комуністичний атавізм, ця метастазу совка, мораторій на продаж землі, повинен стати історією. Нехай через півтора року, але він піде в історію,
      – зазначає Сергій Фурса.

      Що передбачає законопроєкт про ринок землі

      • З 2021 року землю зможуть купувати лише фізичні особи і не більше 100 гектарів в одні руки. З 2023 року обмеження становитиме до 10 тисяч гектарів в одні руки.
      • Юридичні особи зможуть купувати землю тільки з 2024 року та з обмеженням у 10 тисяч гектарів.
      • Іноземці матимуть право купувати землю тільки після проведення референдуму щодо відповідного питання, у разі згоди більшості громадян України.
      • Початок дії закону відкладається, тобто запрацює з 1 липня 2021 року.
      • У перші 2 роки дії закону буде заборонений продаж земель державної власності. Вільний обіг землі стосуватиметься лише ділянок, які належать пайовикам.


      Як запроваджуватиметься ринок землі / Інфографіка 24 каналу

      Як відомо, ухвалення закону про ринок землі разом із законом про регулювання банківської діяльності було умовою для отримання нової програми фінансування від МВФ у розмірі приблизно 8 мільярдів доларів.

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      Які проблеми можуть виникнути в процесі запровадження ринку землі?

      За словами Андрія Вігірінського, є певні питання до закону про ринок землі. Зокрема, чи фізичні особи зі своїми паями можуть об’єднатися в форму кооперації? Тобто стати юридичною особою. І як тоді визначатиметься право власності, адже для юридичних осіб діятимуть обмеження.

      Водночас Сергій Фурса вважає, що економічний ефект буде невеликим через обмеження для фізичних осіб купувати не більше 100 гектарів у руки. На його думку, внаслідок цього, попиту на землю не буде. Отже, не буде і зростання ціни. Як вважає економічний експерт, існує загроза виникнення корупційних схем.


      Скільки заробить Україна після вікдриття ринку землі? / Фото Getty

      Вігірінський зауважує: протягом чотирьох років – до 2024 року, коли юрсоби також зможуть купувати землю, можна вносити в закон точкові зміни. Є багато додаткових законопроєктів, які регулюють ринок землі.

      З одного боку, є внутрішній попит на землю. З іншого, нинішня криза, викликана, в тому числі, пандемією коронавірусу, вносить корективи в ситуацію з відкриттям ринку землі. Це може вплинути на те, що ті, хто не хотів раніше продавати землю, продасть свій пай. І пауза в рік зроблена, щоб на тлі економічних шоків, люди не продали за копійки землю,
      – переконаний Андрій Вігірінський.

      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Коронавірус в Україні Ринок землі Новини політики Публікації Статті Верховна Рада
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