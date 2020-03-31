Открытие рынка земли: когда и как заработает исторический закон

Верховная Рада проголосовала за открытие рынка земли. О подробностях исторического закона – далее в материале 24 канала.

Рубикон перейден

Как рассказал 24 каналу экономический эксперт Андрей Вигиринский, замкнутый круг, из которого Украина не могла выйти – мораторий на продажу земли – разорван. Хотя закон о рынке земли вступит в силу только в 2021 году. Поэтому можно говорить, что по факту еще год будет действовать мораторий на продажу земли.

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Символично за земельную реформу народные депутаты проголосовали. Пока что – два года – земля государственной и коммунальной форм собственности – это более десяти миллионов гектаров – не будет объектом продажи. Принципиально. За это время рыночную цену на землю сформируют операции между физическими лицами,

– говорит Андрей Вигиринский.



Отныне Украина не входит в перечень стран, где запрещена продажа земли / Инфографика​ 24 каналу

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Эксперт добавляет: иностранные граждане не смогут покупать землю, пока не будет проведен всеукраинский референдум. Как отмечает Вигиринский, таким образом снят вопрос о том: если государство будет продавать землю через аукцион большими лотами, фермер не сможет конкурировать с крупным иностранным капиталом.

Экономический эксперт Сергей Фурса подчеркнул: Украина перестала быть одной из шести стран мира, где нет рынка земли.

Коммунистический атавизм, эта метастаза совка, мораторий на продажу земли, должен стать историей. Пусть через полтора года, но он уйдет в историю,

– отмечает Сергей Фурса.

Что предусматривает законопроект о рынке земли

С 2021 года землю смогут покупать только физические лица и не более 100 гектаров в одни руки. С 2023 года ограничения составит до 10 тысяч гектаров в одни руки.

Юридические лица смогут покупать землю только с 2024 года и с ограничением в 10 тысяч гектаров.

Иностранцы имеют право покупать землю только после проведения референдума по соответствующему вопросу, в случае согласия большинства граждан Украины.

Начало действия закона откладывается, то есть заработает он с 1 июля 2021 года.

В первые 2 года действия закона будет запрещена продажа земель государственной собственности. Свободный оборот земли касаться только участков, принадлежащих пайщикам.



Как будет внедряться рынок земли / Инфографика 24 канала

Между тем в Верховной Раде заблокировали подписание законопроекта о рынке земли. Причина – на сайте Рады появилась 2 проекта постановлений и до их рассмотрения подписывать законопроект нельзя.

Как известно, принятие закона о рынке земли вместе с законом о регулировании банковской деятельности было условием для получения новой программы финансирования от МВФ в размере примерно 8 миллиардов долларов.

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Какие проблемы могут возникнуть в процессе внедрения рынка земли?

По словам Андрея Вигиринского, есть определенные вопросы к закону о рынке земли. В частности, могут ли физические лица со своими паями объединиться в форму кооперации? То есть стать юридическим лицом. И как тогда будет определяться право собственности, ведь для юридических лиц будут действовать ограничения.

В то же время Сергей Фурса считает, что экономический эффект будет небольшим из-за ограничений для физических лиц покупать не более 100 гектаров в руки. По его мнению, вследствие этого, спроса на землю не будет. Следовательно, не будет и роста цены. Как считает экономический эксперт, существует угроза возникновения коррупционных схем.



Сколько заработает Украины после открытия рынка земли?/ Фото Getty

Вигиринский замечает: в течение четырех лет – до 2024 года, когда юрлица также смогут покупать землю, можно вносить в закон точечные изменения. Есть много дополнительных законопроектов, регулирующих рынок земли.

С одной стороны, есть внутренний спрос на землю. С другой, нынешний кризис, вызванный, в том числе, пандемией коронавируса, вносит коррективы в ситуацию с открытием рынка земли. Это может повлиять на то, что те, кто не хотел раньше продавать землю, продаст свой пай. И пауза в год сделана, чтобы на фоне экономических шоков, люди не продали за копейки землю,

– убежден Андрей Вигиринский.