Рынок земли: в Раде заблокировали подписание закона

В Верховной Раде заблокировали подписание законопроекта о рынке земли, одобренного парламентом в ночь на 31 марта. Все потому, что на сайте Рады появилась 2 проекта постановлений и до их рассмотрения подписывать законопроект нельзя.

Так, на сайте парламента опубликованы 2 проекта постановлений: К теме Референдум о продаже земли может состояться до конца года, – Корниенко №2178-10-П – проект постановления об отмене решения Верховной Рады Украины от 31 марта 2020 года о принятии в целом как закона проекта Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения".

№2178-10-П1 – проект постановления об отмене решения Верховной Рады Украины о принятии во втором чтении и в целом как закона проекта Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения". Авторы постановления – 2 внефракционных нардепа Антон Поляков и Оксана Савчук. Поэтому до рассмотрения этих постановлений подписание законопроекта о рынке земли заблокировано как для главы парламента, так и для президента. Что предусматривает законопроект о рынке земли С 2021 землю смогут покупать только физические лица и не более 100 гектаров в одни руки.

Юридические лица смогут покупать землю только с 2024 года и с ограничением в 10 тысяч гектаров.

Иностранные граждане имеют право покупать землю только после проведения референдума по соответствующему вопросу, в случае согласия большинства граждан Украины.

Начало действия закона откладывается, то есть заработает с 1 июля 2021 года.

Не будут продаваться земли сельскохозяйственного назначения государственной и коммунальной собственности.

Расчет за покупку земли будет происходить только в безналичной форме.

Банки могут быть собственниками земельных участков в пределах взыскания залога. Такие участки должны быть отчуждены в торгах в течение 2 лет.

Запрещено продавать земли даже в условиях проведения референдума юридическим лицам, участниками которых являются граждане государства-агрессора, физическим лицам, в отношении которых применены санкции.

Иностранцам запрещено покупать земельные участки в 50-километровой зоне от госграницы Украины, независимо от решения референдума.

Цена продажи участков сельскохозяйственного назначения не может быть ниже их нормативной денежной оценки. Эта норма будет действовать до 1 января 2030 года.

Рейтинг поддержки открытия рынка земли среди украинцев / Инфографика 24 канала