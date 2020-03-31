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      Рынок земли: в Раде заблокировали подписание закона

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      В Раде заблокировали подписание законопроекта о рынке земли / Getty Images

      В Верховной Раде заблокировали подписание законопроекта о рынке земли, одобренного парламентом в ночь на 31 марта. Все потому, что на сайте Рады появилась 2 проекта постановлений и до их рассмотрения подписывать законопроект нельзя.

      Так, на сайте парламента опубликованы 2 проекта постановлений:

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      • №2178-10-П – проект постановления об отмене решения Верховной Рады Украины от 31 марта 2020 года о принятии в целом как закона проекта Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения".
      • №2178-10-П1 – проект постановления об отмене решения Верховной Рады Украины о принятии во втором чтении и в целом как закона проекта Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения".

      Авторы постановления – 2 внефракционных нардепа Антон Поляков и Оксана Савчук.

      Поэтому до  рассмотрения этих постановлений подписание законопроекта о рынке земли заблокировано как для главы парламента, так и для президента.

      Что предусматривает законопроект о рынке земли

      • С 2021 землю смогут покупать только физические лица и не более 100 гектаров в одни руки.
      • Юридические лица смогут покупать землю только с 2024 года и с ограничением в 10 тысяч гектаров.
      • Иностранные граждане имеют право покупать землю только после проведения референдума по соответствующему вопросу, в случае согласия большинства граждан Украины.
      • Начало действия закона откладывается, то есть заработает с 1 июля 2021 года.
      • Не будут продаваться земли сельскохозяйственного назначения государственной и коммунальной собственности.
      • Расчет за покупку земли будет происходить только в безналичной форме.
      • Банки могут быть собственниками земельных участков в пределах взыскания залога. Такие участки должны быть отчуждены в торгах в течение 2 лет.
      • Запрещено продавать земли даже в условиях проведения референдума юридическим лицам, участниками которых являются граждане государства-агрессора, физическим лицам, в отношении которых применены санкции.
      • Иностранцам запрещено покупать земельные участки в 50-километровой зоне от госграницы Украины, независимо от решения референдума.
      • Цена продажи участков сельскохозяйственного назначения не может быть ниже их нормативной денежной оценки. Эта норма будет действовать до 1 января 2030 года. 

      ринок землі думка українців статистика
      Рейтинг поддержки открытия рынка земли среди украинцев / Инфографика 24 канала

      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости политики Верховная Рада Законодательство Рынок земли Новости Украины
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