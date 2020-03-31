Рынок земли: в Раде заблокировали подписание закона
В Верховной Раде заблокировали подписание законопроекта о рынке земли, одобренного парламентом в ночь на 31 марта. Все потому, что на сайте Рады появилась 2 проекта постановлений и до их рассмотрения подписывать законопроект нельзя.
Так, на сайте парламента опубликованы 2 проекта постановлений:
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- №2178-10-П – проект постановления об отмене решения Верховной Рады Украины от 31 марта 2020 года о принятии в целом как закона проекта Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения".
- №2178-10-П1 – проект постановления об отмене решения Верховной Рады Украины о принятии во втором чтении и в целом как закона проекта Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения".
Авторы постановления – 2 внефракционных нардепа Антон Поляков и Оксана Савчук.
Поэтому до рассмотрения этих постановлений подписание законопроекта о рынке земли заблокировано как для главы парламента, так и для президента.
Что предусматривает законопроект о рынке земли
- С 2021 землю смогут покупать только физические лица и не более 100 гектаров в одни руки.
- Юридические лица смогут покупать землю только с 2024 года и с ограничением в 10 тысяч гектаров.
- Иностранные граждане имеют право покупать землю только после проведения референдума по соответствующему вопросу, в случае согласия большинства граждан Украины.
- Начало действия закона откладывается, то есть заработает с 1 июля 2021 года.
- Не будут продаваться земли сельскохозяйственного назначения государственной и коммунальной собственности.
- Расчет за покупку земли будет происходить только в безналичной форме.
- Банки могут быть собственниками земельных участков в пределах взыскания залога. Такие участки должны быть отчуждены в торгах в течение 2 лет.
- Запрещено продавать земли даже в условиях проведения референдума юридическим лицам, участниками которых являются граждане государства-агрессора, физическим лицам, в отношении которых применены санкции.
- Иностранцам запрещено покупать земельные участки в 50-километровой зоне от госграницы Украины, независимо от решения референдума.
- Цена продажи участков сельскохозяйственного назначения не может быть ниже их нормативной денежной оценки. Эта норма будет действовать до 1 января 2030 года.
Рейтинг поддержки открытия рынка земли среди украинцев / Инфографика 24 канала
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