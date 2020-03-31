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      Ринок землі: у Раді заблокували підписання закону

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      У Раді заблокували підписання законопроєкту про ринок землі / Getty Images

      У Верховній Раді заблокували підписання законопроєкту про ринок землі, схваленого парламентом у ніч на 31 березня. Усе тому, що на сайті Ради з’явилася 2 проєкти постанов і до їх розгляду підписувати законопроєкт не можна.

      Так, на сайті парламенту опубліковані 2 проєкти постанов:

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      • №2178-10-П – проєкт постанови про скасування рішення Верховної Ради України від 31 березня 2020 року про прийняття в цілому як закону проєкту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення".
      • №2178-10-П1 – проєкт постанови про скасування рішення Верховної Ради України про прийняття в другому читанні та в цілому як закон проєкту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення".

      Автори постанов – 2 позафракційних нардепи Антон Поляков та Оксана Савчук.

      Тож до розгляду цих постанов підписання законопроєкту про ринок землі заблоковане як для глави парламенту, так і для президента.

      Що передбачає законопроєкт про ринок землі

      • З 2021 року землю зможуть купувати лише фізичні особи і не більше 100 гектарів в одні руки.
      • Юридичні особи зможуть купувати землю тільки з 2024 року та з обмеженням у 10 тисяч гектарів.
      • Іноземні громадяни матимуть право купувати землю тільки після проведення референдуму щодо відповідного питання, у разі згоди більшості громадян України.
      • Початок дії закону відкладається, тобто запрацює з 1 липня 2021 року.
      • Не продаватимуться землі сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності.
      • Розрахунок за покупку землі відбуватиметься тільки в безготівковій формі.
      • Банки можуть бути власниками земельних ділянок у межах стягнення застави. Такі ділянки повинні бути відчужені на торгах протягом 2 років.
      • Заборонено продавати землі навіть за умов проведення референдуму юридичним особам, учасниками яких є громадяни держави-агресора, фізичним особам, щодо яких застосовані санкції.
      • Іноземцям заборонено купувати земельні ділянки в 50-кілометровій зоні від держкордону України, незалежно від рішення референдуму.
      • Ціна продажу ділянок сільськогосподарського призначення не може бути нижчою від їх нормативної грошової оцінки. Ця норма діятиме до 1 січня 2030 року.

      ринок землі думка українців статистика
      Рейтинг підтримки відкриття ринку землі серед українців / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Верховна Рада Законодавство Ринок землі Новини політики
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