Ринок землі: у Раді заблокували підписання закону

У Верховній Раді заблокували підписання законопроєкту про ринок землі, схваленого парламентом у ніч на 31 березня. Усе тому, що на сайті Ради з’явилася 2 проєкти постанов і до їх розгляду підписувати законопроєкт не можна.

Так, на сайті парламенту опубліковані 2 проєкти постанов: До теми Референдум про продаж землі може відбутись до кінця року, – Корнієнко №2178-10-П – проєкт постанови про скасування рішення Верховної Ради України від 31 березня 2020 року про прийняття в цілому як закону проєкту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення".

№2178-10-П1 – проєкт постанови про скасування рішення Верховної Ради України про прийняття в другому читанні та в цілому як закон проєкту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення". Автори постанов – 2 позафракційних нардепи Антон Поляков та Оксана Савчук. Тож до розгляду цих постанов підписання законопроєкту про ринок землі заблоковане як для глави парламенту, так і для президента. Що передбачає законопроєкт про ринок землі З 2021 року землю зможуть купувати лише фізичні особи і не більше 100 гектарів в одні руки.

Юридичні особи зможуть купувати землю тільки з 2024 року та з обмеженням у 10 тисяч гектарів.

Іноземні громадяни матимуть право купувати землю тільки після проведення референдуму щодо відповідного питання, у разі згоди більшості громадян України.

Початок дії закону відкладається, тобто запрацює з 1 липня 2021 року.

Не продаватимуться землі сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності.

Розрахунок за покупку землі відбуватиметься тільки в безготівковій формі.

Банки можуть бути власниками земельних ділянок у межах стягнення застави. Такі ділянки повинні бути відчужені на торгах протягом 2 років.

Заборонено продавати землі навіть за умов проведення референдуму юридичним особам, учасниками яких є громадяни держави-агресора, фізичним особам, щодо яких застосовані санкції.

Іноземцям заборонено купувати земельні ділянки в 50-кілометровій зоні від держкордону України, незалежно від рішення референдуму.

Ціна продажу ділянок сільськогосподарського призначення не може бути нижчою від їх нормативної грошової оцінки. Ця норма діятиме до 1 січня 2030 року.

Рейтинг підтримки відкриття ринку землі серед українців / Інфографіка 24 каналу