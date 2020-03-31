Референдум про продаж землі може відбутись до кінця року, – Корнієнко

До кінця 2020 року українці на референдумі зможуть вирішити, чи допускати іноземців до купівлі сільськогосподарських земель. Ухвалити законопроєкт про референдум нардепам завадив карантин через коронавірус.

Законопроєкт про референдум уже був на реєстрації, проте ситуація з коронавірусом внесла свої корективи у роботу парламенту. Про це повідомив перед ухваленням законопроєкту про відкриття ринку землі голова фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко в ефірі одного з телеканалів.

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Коли ми повернемось до нормальної роботи, спочатку зареєструємо закон "Про референдум", а потім, я сподіваюсь, що до наступного року ми зможемо отримати предметні відповіді від народу,

– розповів Корнієнко

Зазначимо, Верховна Рада на позачерговому засіданні вночі 31 березня ухвалила закон про відкриття ринку землі сільськогосподарського призначення. Законопроєкт 2178-10 "Про обіг земель сільськогосподарського призначення" в другому читанні та в цілому підтримали 259 народних депутатів.



Ухвалення цього законопроєкту разом з так званим "антиколомойським" законом було умовою МВФ для надання Україні допомоги у рамках нової програми співробітництва.

Ринок землі, згідно з документом, відкриють з 1 липня 2021 року, однак у перші три роки його роботи існуватимуть обмеження.

Що передбачає законопроєкт про ринок землі