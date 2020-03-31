12:04
31 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19

      Референдум про продаж землі може відбутись до кінця року, – Корнієнко

      - Читать новость на русском
      Корнієнко про референдум щодо продажу землі / Delo.ua

      До кінця 2020 року українці на референдумі зможуть вирішити, чи допускати іноземців до купівлі сільськогосподарських земель. Ухвалити законопроєкт про референдум нардепам завадив карантин через коронавірус.

      Законопроєкт про референдум уже був на реєстрації, проте ситуація з коронавірусом внесла свої корективи у роботу парламенту. Про це повідомив перед ухваленням законопроєкту про відкриття ринку землі голова фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко в ефірі одного з телеканалів.

      До теми У Земельному кодексі України має з’явитись новий розділ про Крим, – Чубаров

      Коли ми повернемось до нормальної роботи, спочатку зареєструємо закон "Про референдум", а потім, я сподіваюсь, що до наступного року ми зможемо отримати предметні відповіді від народу,
      – розповів Корнієнко

      Зазначимо, Верховна Рада на позачерговому засіданні вночі 31 березня ухвалила закон про відкриття ринку землі сільськогосподарського призначення. Законопроєкт 2178-10 "Про обіг земель сільськогосподарського призначення" в другому читанні та в цілому підтримали 259 народних депутатів.

      Ухвалення цього законопроєкту разом з так званим "антиколомойським" законом було умовою МВФ для надання Україні допомоги у рамках нової програми співробітництва.

      Ринок землі, згідно з документом, відкриють з 1 липня 2021 року, однак у перші три роки його роботи існуватимуть обмеження.

      Що передбачає законопроєкт про ринок землі

      • З 2021 року землю зможуть купувати лише фізичні особи і не більше 100 гектарів в одні руки. З 2023 року обмеження становитиме до 10 тисяч гектарів в одні руки.
      • Юридичні особи зможуть купувати землю тільки з 2024 року та з обмеженням у 10 тисяч гектарів.
      • Іноземні громадяни матимуть право купувати землю тільки після проведення референдуму щодо відповідного питання, у разі згоди більшості громадян України.
      • Початок дії закону відкладається, тобто запрацює з 1 липня 2021 року.
      • У перші 2 роки дії закону буде заборонений продаж земель державної власності. Вільний обіг землі стосуватиметься лише ділянок, які належать пайовикам.
      Автор: Ірина Пундор
      Теги: Новини України Новини політики Слуга народу Верховна Рада Референдум Ринок землі Олександр Корнієнко
      Коментарі

      Читайте також

      сьогодні , 08:56 Скільки українців хворі на коронавірус за кордоном: свіжі дані МЗС
      Лікування 20121
      сьогодні , 08:48 Це дуже мило, – Трамп відреагував на допомогу Росії для боротьби з COVID-19
      Новини світу 4054
      сьогодні , 06:50 Найбільші проблеми тільки починаються, – Фесенко про кризу в Україні
      Новини України 9326
      сьогодні , 09:06 Люди мають заробляти гроші: Шмигаль прогнозує послаблення карантину
      Новини України 7185
      сьогодні , 07:01 Чи можуть примусово звільнити з роботи через карантин
      Новини України 2429
      сьогодні , 10:12 Коронавірус в Україні: кількість хворих – 549
      Лікування 148844
      сьогодні , 10:49 Найкращі привітання з днем Ангела у прозі та віршах
      Традиції 77153
      сьогодні , 05:56 Шмигаль пояснив, навіщо в уряді змінили голів МОЗ та Мінфіну
      Новини України 2982
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      сьогодні , 12:00 Закупівля захисних масок: чому це гроші на вітер
      Блог Соцмережі
      сьогодні , 06:40 Як правильно носити маску проти коронавірусу: інструкція
      Анастасія Кушпіт
      30 березня , 18:08 Незаплановані канікули: чим зайняти дітей під час карантину
      Михайло Года
      Залиште відгук