Референдум о продаже земли может состояться до конца года, – Корниенко
До конца 2020 года украинцы на референдуме смогут решить, допускать ли иностранцев к покупке сельскохозяйственных земель. Принять законопроект о референдуме нардепам помешал карантин из-за коронавируса.
Законопроект о референдуме уже был на регистрации, однако ситуация с коронавирусом внесла свои коррективы в работу парламента. Об этом сообщил перед принятием законопроекта об открытии рынка земли глава фракции "Слуга народа" Александр Корниенко в эфире одного из телеканалов.
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Когда мы вернемся к нормальной работе, сначала зарегистрируем закон "О референдуме", а затем, я надеюсь, что до следующего года мы сможем получить предметные ответы от народа,
– рассказал Корниенко
Отметим, Верховная Рада на внеочередном заседании ночью 31 марта приняла закон об открытии рынка земли сельскохозяйственного назначения. Законопроект 2178-10 "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" во втором чтении и в целом поддержали 259 народных депутатов.
Принятие этого законопроекта вместе с так называемым "антиколомойським" законом было условием МВФ для предоставления Украине помощи в рамках новой программы сотрудничества.
Рынок земли, согласно документу, откроют с 1 июля 2021 года, однако в первые три года его работы будут существовать ограничения.
Что предусматривает законопроект о рынке земли
- С 2021 года землю смогут покупать только физические лица и не более 100 гектаров в одни руки. С 2023 года ограничения составит до 10 тысяч гектаров в одни руки.
- Юридические лица смогут покупать землю только с 2024 года и с ограничением в 10 тысяч гектаров.
- Иностранные граждане будут иметь право покупать землю только после проведения референдума по соответствующему вопросу, в случае согласия большинства граждан Украины.
- Начало действия закона откладывается, то есть заработает с 1 июля 2021 года.
- В первые 2 года действия закона будет запрещена продажа земель государственной собственности. Свободное обращение Земли будет касаться только участков, принадлежащих пайщикам.
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