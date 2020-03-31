Референдум о продаже земли может состояться до конца года, – Корниенко

До конца 2020 года украинцы на референдуме смогут решить, допускать ли иностранцев к покупке сельскохозяйственных земель. Принять законопроект о референдуме нардепам помешал карантин из-за коронавируса.

Законопроект о референдуме уже был на регистрации, однако ситуация с коронавирусом внесла свои коррективы в работу парламента. Об этом сообщил перед принятием законопроекта об открытии рынка земли глава фракции "Слуга народа" Александр Корниенко в эфире одного из телеканалов.

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Когда мы вернемся к нормальной работе, сначала зарегистрируем закон "О референдуме", а затем, я надеюсь, что до следующего года мы сможем получить предметные ответы от народа,

– рассказал Корниенко

Отметим, Верховная Рада на внеочередном заседании ночью 31 марта приняла закон об открытии рынка земли сельскохозяйственного назначения. Законопроект 2178-10 "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" во втором чтении и в целом поддержали 259 народных депутатов.

Принятие этого законопроекта вместе с так называемым "антиколомойським" законом было условием МВФ для предоставления Украине помощи в рамках новой программы сотрудничества.

Рынок земли, согласно документу, откроют с 1 июля 2021 года, однако в первые три года его работы будут существовать ограничения.

Что предусматривает законопроект о рынке земли