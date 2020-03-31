В земельном кодексе Украины должен появиться новый раздел о Крыме, – Чубаров
В ночь на 31 марта Верховная Рада приняла закон о рынке земли. Председатель Меджлиса Рефат Чубаров заявил, что теперь должны сформировать рабочую группу по подготовке "крымского" раздела Земельного кодекса Украины.
В нем должны предусмотреть правила земельных отношений на освобожденном от оккупации полуострове. Об этом в фейсбуке сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.
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Абсолютно правильным будет формирование уже сейчас рабочей группы по подготовке нового – крымского – раздела земельного кодекса Украины,
– отметил Чубаров.
По его словам, в основу этого раздела следует заложить право коренного крымскотатарского народа на свои земли, территории и ресурсы.
Чубаров пояснил, что авторы законопроекта, как и Верховная Рада, принимая изменения в земельной сфере, абсолютно "проигнорировали необходимость восстановления нарушенных имущественных прав граждан, не говоря уже о правах крымскотатарского народа – коренного народа Крыма".
"Ведь противоправное и принудительное изъятие, конфискация, национализация земель и имущества граждан были составляющими насильственных депортаций народов и принудительных перемещений больших групп людей", – пояснил Чубаров.
Именно поэтому нужно прописать в законодательстве права крымских татар.
Обратите внимание! Верховная Рада на внеочередном заседании в ночь на 31 марта одобрила во втором чтении закон о рынке земли. Свои голоса за это решение отдали 259 народных депутатов.
Что предусматривает законопроект о рынке земли
- С 2021 года землю смогут покупать только физические лица и не более 100 гектаров в одни руки. С 2023 года ограничения составит до 10 тысяч гектаров в одни руки.
- Юридические лица смогут покупать землю только с 2024 года и с ограничением в 10 тысяч гектаров.
- Иностранцы получат право покупать землю только после проведения референдума по соответствующему вопросу, в случае согласия большинства граждан Украины.
- Начало действия закона откладывается, то есть заработает с 1 июля 2021 года.
- В первые 2 года действия закона будет запрещена продажа земель государственной собственности. Свободное обращение земли будет касаться только участков, принадлежащих пайщикам.
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