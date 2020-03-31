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      В земельном кодексе Украины должен появиться новый раздел о Крыме, – Чубаров

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      Чубаров о необходимости крымского раздела в Земельном кодексе / atr.ua

      В ночь на 31 марта Верховная Рада приняла закон о рынке земли. Председатель Меджлиса Рефат Чубаров заявил, что теперь должны сформировать рабочую группу по подготовке "крымского" раздела Земельного кодекса Украины.

      В нем должны предусмотреть правила земельных отношений на освобожденном от оккупации полуострове. Об этом в фейсбуке сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

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      Абсолютно правильным будет формирование уже сейчас рабочей группы по подготовке нового – крымского – раздела земельного кодекса Украины,
      – отметил Чубаров.

      По его словам, в основу этого раздела следует заложить право коренного крымскотатарского народа на свои земли, территории и ресурсы.

      Чубаров пояснил, что авторы законопроекта, как и Верховная Рада, принимая изменения в земельной сфере, абсолютно "проигнорировали необходимость восстановления нарушенных имущественных прав граждан, не говоря уже о правах крымскотатарского народа – коренного народа Крыма".

      "Ведь противоправное и принудительное изъятие, конфискация, национализация земель и имущества граждан были составляющими насильственных депортаций народов и принудительных перемещений больших групп людей", – пояснил Чубаров.

      Именно поэтому нужно прописать в законодательстве права крымских татар.

      Обратите внимание! Верховная Рада на внеочередном заседании в ночь на 31 марта одобрила во втором чтении закон о рынке земли. Свои голоса за это решение отдали 259 народных депутатов.

      Что предусматривает законопроект о рынке земли

      • С 2021 года землю смогут покупать только физические лица и не более 100 гектаров в одни руки. С 2023 года ограничения составит до 10 тысяч гектаров в одни руки.
      • Юридические лица смогут покупать землю только с 2024 года и с ограничением в 10 тысяч гектаров.
      • Иностранцы получат право покупать землю только после проведения референдума по соответствующему вопросу, в случае согласия большинства граждан Украины.
      • Начало действия закона откладывается, то есть заработает с 1 июля 2021 года.
      • В первые 2 года действия закона будет запрещена продажа земель государственной собственности. Свободное обращение земли будет касаться только участков, принадлежащих пайщикам.
      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Рынок земли Новости политики Верховная Рада Законодательство Аннексия Крыма Новости Крыма Рефат Чубаров
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