В земельном кодексе Украины должен появиться новый раздел о Крыме, – Чубаров

В ночь на 31 марта Верховная Рада приняла закон о рынке земли. Председатель Меджлиса Рефат Чубаров заявил, что теперь должны сформировать рабочую группу по подготовке "крымского" раздела Земельного кодекса Украины.

В нем должны предусмотреть правила земельных отношений на освобожденном от оккупации полуострове. Об этом в фейсбуке сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

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Абсолютно правильным будет формирование уже сейчас рабочей группы по подготовке нового – крымского – раздела земельного кодекса Украины,

– отметил Чубаров.

По его словам, в основу этого раздела следует заложить право коренного крымскотатарского народа на свои земли, территории и ресурсы.

Чубаров пояснил, что авторы законопроекта, как и Верховная Рада, принимая изменения в земельной сфере, абсолютно "проигнорировали необходимость восстановления нарушенных имущественных прав граждан, не говоря уже о правах крымскотатарского народа – коренного народа Крыма".

"Ведь противоправное и принудительное изъятие, конфискация, национализация земель и имущества граждан были составляющими насильственных депортаций народов и принудительных перемещений больших групп людей", – пояснил Чубаров.

Именно поэтому нужно прописать в законодательстве права крымских татар.

Обратите внимание! Верховная Рада на внеочередном заседании в ночь на 31 марта одобрила во втором чтении закон о рынке земли. Свои голоса за это решение отдали 259 народных депутатов.

Что предусматривает законопроект о рынке земли