У Земельному кодексі України має з’явитись новий розділ про Крим, – Чубаров
У ніч на 31 березня Верховна Рада схвалила закон про ринок землі. Голова Меджлісу Рефат Чубаров заявив, що тепер повинні сформувати робочу групу з підготовки "кримського" розділу до Земельного кодексу України.
У ньому повинні передбачити правила земельних взаємин на звільненому від окупації півострові. Про це у фейсбуці повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.
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Абсолютно правильним буде формування вже зараз робочої групи з підготовки нового – кримського – розділу до земельного кодексу України,
– зазначив Чубаров.
За його словами, в основу цього розділу слід закласти право корінного кримськотатарського народу на свої землі, території й ресурси.
Чубаров пояснив, що автори законопроєкту, як і Верховна Рада, ухвалюючи зміни в земельній сфері, абсолютно "проігнорували необхідність відновлення порушених майнових прав громадян, не кажучи вже про права кримськотатарського народу – корінного народу Криму".
"Адже протиправне і примусове вилучення, конфіскація, націоналізація земель і майна громадян були складовими насильницьких депортацій народів і примусових переміщень великих груп людей", – пояснив Чубаров.
Саме тому потрібно прописати у законодавстві права кримських татар.
Зверніть увагу! Верховна Рада на позачерговому засіданні у ніч на 31 березня схвалила в другому читанні закон про ринок землі. Свої голоси за це рішення віддали 259 народних депутатів.
Що передбачає законопроєкт про ринок землі
- З 2021 року землю зможуть купувати лише фізичні особи й не більше 100 гектарів в одні руки. З 2023 року обмеження становитиме до 10 тисяч гектарів в одні руки.
- Юридичні особи зможуть купувати землю тільки з 2024 року та з обмеженням у 10 тисяч гектарів.
- Іноземці матимуть право купувати землю тільки після проведення референдуму щодо відповідного питання, у разі згоди більшості громадян України.
- Початок дії закону відкладається, тобто запрацює з 1 липня 2021 року.
- У перші 2 роки дії закону буде заборонений продаж земель державної власності. Вільний обіг землі стосуватиметься лише ділянок, які належать пайовикам.
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