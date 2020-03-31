У Земельному кодексі України має з’явитись новий розділ про Крим, – Чубаров

У ніч на 31 березня Верховна Рада схвалила закон про ринок землі. Голова Меджлісу Рефат Чубаров заявив, що тепер повинні сформувати робочу групу з підготовки "кримського" розділу до Земельного кодексу України.

У ньому повинні передбачити правила земельних взаємин на звільненому від окупації півострові. Про це у фейсбуці повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

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Абсолютно правильним буде формування вже зараз робочої групи з підготовки нового – кримського – розділу до земельного кодексу України,

– зазначив Чубаров.

За його словами, в основу цього розділу слід закласти право корінного кримськотатарського народу на свої землі, території й ресурси.

Чубаров пояснив, що автори законопроєкту, як і Верховна Рада, ухвалюючи зміни в земельній сфері, абсолютно "проігнорували необхідність відновлення порушених майнових прав громадян, не кажучи вже про права кримськотатарського народу – корінного народу Криму".

"Адже протиправне і примусове вилучення, конфіскація, націоналізація земель і майна громадян були складовими насильницьких депортацій народів і примусових переміщень великих груп людей", – пояснив Чубаров.

Саме тому потрібно прописати у законодавстві права кримських татар.

Зверніть увагу! Верховна Рада на позачерговому засіданні у ніч на 31 березня схвалила в другому читанні закон про ринок землі. Свої голоси за це рішення віддали 259 народних депутатів.

Що передбачає законопроєкт про ринок землі