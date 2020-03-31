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      У Земельному кодексі України має з’явитись новий розділ про Крим, – Чубаров

      - Читать новость на русском
      Чубаров про необхідність кримського розділу у Земельному кодексі / atr.ua

      У ніч на 31 березня Верховна Рада схвалила закон про ринок землі. Голова Меджлісу Рефат Чубаров заявив, що тепер повинні сформувати робочу групу з підготовки "кримського" розділу до Земельного кодексу України.

      У ньому повинні передбачити правила земельних взаємин на звільненому від окупації півострові. Про це у фейсбуці повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

      Зверніть увагу Коронавірус у Криму: чи можна потрапити на півострів після закриття кордонів

      Абсолютно правильним буде формування вже зараз робочої групи з підготовки нового – кримського – розділу до земельного кодексу України,
      – зазначив Чубаров.

      За його словами, в основу цього розділу слід закласти право корінного кримськотатарського народу на свої землі, території й ресурси.

      Чубаров пояснив, що автори законопроєкту, як і Верховна Рада, ухвалюючи зміни в земельній сфері, абсолютно "проігнорували необхідність відновлення порушених майнових прав громадян, не кажучи вже про права кримськотатарського народу – корінного народу Криму".  

      "Адже протиправне і примусове вилучення, конфіскація, націоналізація земель і майна громадян були складовими насильницьких депортацій народів і примусових переміщень великих груп людей", – пояснив Чубаров.

      Саме тому потрібно прописати у законодавстві права кримських татар.

      Зверніть увагу! Верховна Рада на позачерговому засіданні у ніч на 31 березня схвалила в другому читанні закон про ринок землі. Свої голоси за це рішення віддали 259 народних депутатів.

      Що передбачає законопроєкт про ринок землі

      • З 2021 року землю зможуть купувати лише фізичні особи й не більше 100 гектарів в одні руки. З 2023 року обмеження становитиме до 10 тисяч гектарів в одні руки.
      • Юридичні особи зможуть купувати землю тільки з 2024 року та з обмеженням у 10 тисяч гектарів.
      • Іноземці матимуть право купувати землю тільки після проведення референдуму щодо відповідного питання, у разі згоди більшості громадян України.
      • Початок дії закону відкладається, тобто запрацює з 1 липня 2021 року.
      • У перші 2 роки дії закону буде заборонений продаж земель державної власності. Вільний обіг землі стосуватиметься лише ділянок, які належать пайовикам.
      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Ринок землі Новини політики Верховна Рада Законодавство Анексія Криму Новини Криму Рефат Чубаров
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