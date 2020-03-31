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      Єрмак прокоментував свою участь ТКГ у Мінську і створення Консультативної ради

      -
      Андрій Єрмак / Фейсбук Кирила Тимошенка

      Консультації щодо створення Консультативної ради щодо Донбасу тривають досі. Участь у них беруть і політичні радники країн нормандського формату. Останніх також запрошували у Мінськ, але ті через епідемію коронавірусу приїхати не змогли.

      Як під час брифінгу 31 березня повідомив голова Офісу Президента Андрій Єрмак, створення Консультативної ради обговорювали телефоном політичні радники країн-учасниць нормандського формату.

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      "Рішення, яке було досягнуто в Мінську, тобто ідея створення такої ради, далі буде розглядатися після консультацій з нашими партнерами з Франції, Німеччини та ОБСЄ. Ці консультації досі тривають", – зауважив він.

      Єрмак нагадав, що 11 березня від брав участь у засіданні Тристоронньої контактної групи (ТКГ). Власне на цьому засіданні й запропонували створити Консультативну раду. 

      "З нашого боку та на наш погляд, за підсумками нормандської зустрічі в Парижі імплементація домовленостей повинна відбуватися через рішення мінської ТКГ. І ми побачили тенденцію того, що вона не дуже активно почала працювати – багато того, що ми очікували не відбувалося. Тому я вирішив особисто приїхати та переконатися, що все там гаразд", – каже очільник ОПУ.

      Він додав, що запросив приєднатися представників Німеччини, Франції та Росії, але європейські партнери через початок епідемії коронавірусу не змогли приїхати.

      Я побачив, що процес фактично зупинився та нічого не відбувається. Тобто все те, що ми бачимо щодня – постріли, поранені, втрати українських військових на Донбасі. Тому сьогодні у нас немає часу на перемовини, що не приводять до результату,
      – підкреслив Єрмак.

      За його словами, основним завданням участі у ТКГ було продовження перемовин щодо

      • обміну полоненими,
      • припинення вогню,
      • розведення військ у місцях з гуманітарною складовою.

      "Щодо Консультативної ради, хочу нагадати, наша позиція передусім є незмінною. Ми ніколи не вели перемовини ні з так званими "ДНР", ЛНР", терористами та сепаратистами та не будемо ніколи їх вести", – підсумував Єрмак.

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      Консультативна рада за участю бойовиків: що відомо

      • 11 березня в Мінську відбулася зустріч тристоронньої контактної групи. У ній брали участь голова Офісу Президента України Андрій Єрмак та відповідальний у Кремлі за український напрямок Дмитро Козак.
         
      • Сторони підписали документ про створення так званої Консультативної ради. Новий орган має здебільшого складатися з політичної підгрупи ТКГ. Тобто, братимуть у ньому участь і представники бойовиків.
         
      • Його запуск має відбутися після консультацій з представниками ОБСЄ, Франції та Німеччини. Темою цих консультацій стане виконання домовленостей, досягнутих під час паризького саміту в нормандському форматі.
         
      • Інформація про створення Консультативної ради спровокувала шквал критики серед політиків. Зокрема, група українських депутатів прийшла в Офіс Президента, щоб обговорити питання з президентом.
         
      • Керівник ОПУ Андрій Єрмак запевнив нардепів з фракції "Слуга народу", що в мінському процесі Україна не перейде "червоні лінії". З бойовиками переговорів вести ніхто не буде. Стороною для перемовин була і є Росія.
         
      • У самому Кремлі назвали цю раду "органом для прямого діалогу Донбасу та Києва з політичних рішень".
         
      • Через карантин засідання, яке мало відбутися 25 березня, запланували у форматі відеоконференції, тому підписати будь-які домовленості не зможуть фізично.
         
      • З протоколом засідання ТКГ, на якому запропонували створити Консультативну раду можете ознайомитися за цим посиланням.
      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Нормандський формат Офіс Президента Проросійські бойовики Андрій Єрмак Мінські домовленості Новини політики
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