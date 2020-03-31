Єрмак прокоментував свою участь ТКГ у Мінську і створення Консультативної ради

Консультації щодо створення Консультативної ради щодо Донбасу тривають досі. Участь у них беруть і політичні радники країн нормандського формату. Останніх також запрошували у Мінськ, але ті через епідемію коронавірусу приїхати не змогли.

Як під час брифінгу 31 березня повідомив голова Офісу Президента Андрій Єрмак, створення Консультативної ради обговорювали телефоном політичні радники країн-учасниць нормандського формату.

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"Рішення, яке було досягнуто в Мінську, тобто ідея створення такої ради, далі буде розглядатися після консультацій з нашими партнерами з Франції, Німеччини та ОБСЄ. Ці консультації досі тривають", – зауважив він.

Єрмак нагадав, що 11 березня від брав участь у засіданні Тристоронньої контактної групи (ТКГ). Власне на цьому засіданні й запропонували створити Консультативну раду.

"З нашого боку та на наш погляд, за підсумками нормандської зустрічі в Парижі імплементація домовленостей повинна відбуватися через рішення мінської ТКГ. І ми побачили тенденцію того, що вона не дуже активно почала працювати – багато того, що ми очікували не відбувалося. Тому я вирішив особисто приїхати та переконатися, що все там гаразд", – каже очільник ОПУ.

Він додав, що запросив приєднатися представників Німеччини, Франції та Росії, але європейські партнери через початок епідемії коронавірусу не змогли приїхати.

Я побачив, що процес фактично зупинився та нічого не відбувається. Тобто все те, що ми бачимо щодня – постріли, поранені, втрати українських військових на Донбасі. Тому сьогодні у нас немає часу на перемовини, що не приводять до результату,

– підкреслив Єрмак.

За його словами, основним завданням участі у ТКГ було продовження перемовин щодо

обміну полоненими,

припинення вогню,

розведення військ у місцях з гуманітарною складовою.

"Щодо Консультативної ради, хочу нагадати, наша позиція передусім є незмінною. Ми ніколи не вели перемовини ні з так званими "ДНР", ЛНР", терористами та сепаратистами та не будемо ніколи їх вести", – підсумував Єрмак.

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