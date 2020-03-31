Єрмак прокоментував свою участь ТКГ у Мінську і створення Консультативної ради
Консультації щодо створення Консультативної ради щодо Донбасу тривають досі. Участь у них беруть і політичні радники країн нормандського формату. Останніх також запрошували у Мінськ, але ті через епідемію коронавірусу приїхати не змогли.
Як під час брифінгу 31 березня повідомив голова Офісу Президента Андрій Єрмак, створення Консультативної ради обговорювали телефоном політичні радники країн-учасниць нормандського формату.
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"Рішення, яке було досягнуто в Мінську, тобто ідея створення такої ради, далі буде розглядатися після консультацій з нашими партнерами з Франції, Німеччини та ОБСЄ. Ці консультації досі тривають", – зауважив він.
Єрмак нагадав, що 11 березня від брав участь у засіданні Тристоронньої контактної групи (ТКГ). Власне на цьому засіданні й запропонували створити Консультативну раду.
"З нашого боку та на наш погляд, за підсумками нормандської зустрічі в Парижі імплементація домовленостей повинна відбуватися через рішення мінської ТКГ. І ми побачили тенденцію того, що вона не дуже активно почала працювати – багато того, що ми очікували не відбувалося. Тому я вирішив особисто приїхати та переконатися, що все там гаразд", – каже очільник ОПУ.
Він додав, що запросив приєднатися представників Німеччини, Франції та Росії, але європейські партнери через початок епідемії коронавірусу не змогли приїхати.
Я побачив, що процес фактично зупинився та нічого не відбувається. Тобто все те, що ми бачимо щодня – постріли, поранені, втрати українських військових на Донбасі. Тому сьогодні у нас немає часу на перемовини, що не приводять до результату,
– підкреслив Єрмак.
За його словами, основним завданням участі у ТКГ було продовження перемовин щодо
- обміну полоненими,
- припинення вогню,
- розведення військ у місцях з гуманітарною складовою.
"Щодо Консультативної ради, хочу нагадати, наша позиція передусім є незмінною. Ми ніколи не вели перемовини ні з так званими "ДНР", ЛНР", терористами та сепаратистами та не будемо ніколи їх вести", – підсумував Єрмак.
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Консультативна рада за участю бойовиків: що відомо
- 11 березня в Мінську відбулася зустріч тристоронньої контактної групи. У ній брали участь голова Офісу Президента України Андрій Єрмак та відповідальний у Кремлі за український напрямок Дмитро Козак.
- Сторони підписали документ про створення так званої Консультативної ради. Новий орган має здебільшого складатися з політичної підгрупи ТКГ. Тобто, братимуть у ньому участь і представники бойовиків.
- Його запуск має відбутися після консультацій з представниками ОБСЄ, Франції та Німеччини. Темою цих консультацій стане виконання домовленостей, досягнутих під час паризького саміту в нормандському форматі.
- Інформація про створення Консультативної ради спровокувала шквал критики серед політиків. Зокрема, група українських депутатів прийшла в Офіс Президента, щоб обговорити питання з президентом.
- Керівник ОПУ Андрій Єрмак запевнив нардепів з фракції "Слуга народу", що в мінському процесі Україна не перейде "червоні лінії". З бойовиками переговорів вести ніхто не буде. Стороною для перемовин була і є Росія.
- У самому Кремлі назвали цю раду "органом для прямого діалогу Донбасу та Києва з політичних рішень".
- Через карантин засідання, яке мало відбутися 25 березня, запланували у форматі відеоконференції, тому підписати будь-які домовленості не зможуть фізично.
- З протоколом засідання ТКГ, на якому запропонували створити Консультативну раду можете ознайомитися за цим посиланням.
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