Ермак прокомментировал свое участие ТКГ в Минске и создание Консультативного совета

Консультации по созданию Консультативного совета относительно Донбасса продолжаются. Участие в них принимают и политические советники стран нормандского формата. Последних также приглашали в Минск, но те из-за эпидемии коронавируса приехать не смогли.

Как во время брифинга 31 марта сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак, создание Консультативного совета обсуждали по телефону политические советники стран-участниц нормандского формата.

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"Решение, которое было достигнуто в Минске, то есть идея создания такого совета, дальше будет рассматриваться после консультаций с нашими партнерами из Франции, Германии и ОБСЕ. Эти консультации еще продолжаются", – отметил он.

Ермак напомнил, что 11 марта он участвовал в заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ). Собственно на этом заседании и предложили создать Консультативный совет.

"С нашей стороны и на наш взгляд, по итогам нормандской встречи в Париже имплементация договоренностей должна происходить через решение минской ТКГ. И мы увидели тенденцию того, что она не очень активно начала работать – много того, что мы ожидали не происходило. Поэтому я решил лично приехать и убедиться, что все там в порядке", – говорит глава ОПУ.

Он добавил, что пригласил присоединиться представителей Германии, Франции и России, но европейские партнеры из-за начала эпидемии коронавируса не смогли приехать.

Я увидел, что процесс фактически остановился и ничего не происходит. То есть все то, что мы видим каждый день – выстрелы, раненые, потери украинских военных на Донбассе. Поэтому сегодня у нас нет времени на переговоры, которые не приводят к результату,

– подчеркнул Ермак.

По его словам, основной задачей участия в ТКГ было продолжение переговоров относительно

обмена пленными,



прекращения огня,



разведения войск в местах с гуманитарной составляющей.

"Относительно Консультативного совета, хочу напомнить, наша позиция прежде всего неизменна. Мы никогда не вели переговоры с так называемыми "ДНР", "ЛНР", террористами и сепаратистами и не будем никогда их вести", – подытожил Ермак.

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