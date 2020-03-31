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      Ермак прокомментировал свое участие ТКГ в Минске и создание Консультативного совета

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      Андрей Ермак / Фейсбук Кирила Тимошенка

      Консультации по созданию Консультативного совета относительно Донбасса продолжаются. Участие в них принимают и политические советники стран нормандского формата. Последних также приглашали в Минск, но те из-за эпидемии коронавируса приехать не смогли.

      Как во время брифинга 31 марта сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак, создание Консультативного совета обсуждали по телефону политические советники стран-участниц нормандского формата.

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      "Решение, которое было достигнуто в Минске, то есть идея создания такого совета, дальше будет рассматриваться после консультаций с нашими партнерами из Франции, Германии и ОБСЕ. Эти консультации еще продолжаются", – отметил он.

      Ермак напомнил, что 11 марта он участвовал в заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ). Собственно на этом заседании и предложили создать Консультативный совет.

      "С нашей стороны и на наш взгляд, по итогам нормандской встречи в Париже имплементация договоренностей должна происходить через решение минской ТКГ. И мы увидели тенденцию того, что она не очень активно начала работать – много того, что мы ожидали не происходило. Поэтому я решил лично приехать и убедиться, что все там в порядке", – говорит глава ОПУ.

      Он добавил, что пригласил присоединиться представителей Германии, Франции и России, но европейские партнеры из-за начала эпидемии коронавируса не смогли приехать.

      Я увидел, что процесс фактически остановился и ничего не происходит. То есть все то, что мы видим каждый день – выстрелы, раненые, потери украинских военных на Донбассе. Поэтому сегодня у нас нет времени на переговоры, которые не приводят к результату,
      – подчеркнул Ермак.

      По его словам, основной задачей участия в ТКГ было продолжение переговоров относительно

      • обмена пленными,
         
      • прекращения огня,
         
      • разведения войск в местах с гуманитарной составляющей.

      "Относительно Консультативного совета, хочу напомнить, наша позиция прежде всего неизменна. Мы никогда не вели переговоры с так называемыми "ДНР", "ЛНР", террористами и сепаратистами и не будем никогда их вести", – подытожил Ермак.

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      Консультативный совет с участием боевиков: что известно

      • 11 марта в Минске состоялась встреча трехсторонней контактной группы. В ней участвовали глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак и ответственный в Кремле за украинское направление Дмитрий Козак.
      • Стороны подписали документ о создании так называемого Консультативного совета. Новый орган в основном будет состоять из политической подгруппы ТКГ. То есть, будут в нем учавствовать и представители боевиков.
      • Его запуск должен состояться после консультаций с представителями ОБСЕ, Франции и Германии. Темой этих консультаций станет выполнение договоренностей, достигнутых во время парижского саммита в нормандском формате.
      • Информация о создании Консультативного совета спровоцировала шквал критики среди политиков. В частности, группа украинских депутатов пришла в Офис Президента, чтобы обсудить вопрос с президентом.
      • Руководитель ОПУ Андрей Ермак заверил нардепов из фракции "Слуга народа", что в минском процессе Украина не перейдет "красные линии". С боевиками переговоров вести никто не будет. Стороной переговоров была и есть Россия.
      • В самом Кремле назвали этот совет "органом для прямого диалога Донбасса и Киева относительно политических решений".
      • Из-за карантина заседание, которое должно было состояться 25 марта, запланировали в формате видеоконференции, поэтому подписать любые договоренности не смогут физически.
      • С протоколом заседания ТКГ, на котором предложили создать Консультативный совет можете ознакомиться по этой ссылке
      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Офіс Президента Андрей Ермак Новости политики Нормандский формат Пророссийские боевики Минские договоренности
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