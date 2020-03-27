В ОБСЕ рассказали детали последних переговоров в Минске: главное
Трехсторонняя контактная группа в Минске 26 марта завершила очередной этап переговоров. Хотя по их результатам никаких договоренностей не было подписано, там обсуждался целый ряд важных вопросов.
Из-за пандемии коронавируса и ограничений, которые действуют в Украине и России, очередной этап переговоров 24-26 марта проходил в режиме видеоконференции, отметили в ОБСЕ.
Интересно Консультативный совет в рамках ТКГ: решение о ее создании пока не будут принимать
Какие вопросы обсуждались в Минске
- Разведение войск:
такая группа Минского процесса сосредоточилась на обсуждении новых участков для разведения войск на Донбассе, однако пока переговоры безрезультатны;
- Разминирование:
такая группа также обсуждала необходимость проведения разминирования на Донбассе, в частности разминирование гражданских объектов и территорию рядом с ними;
- Открытия новых КПВВ:
гуманитарная группа обсудила необходимость открытия новых контрольных пунктов на линии разграничения в Луганской области;
- Обмен пленными:
обсуждалась подготовка к следующему этапу двустороннего обмена пленными;
- Поставка воды на Донбасс:
в экономической группе стороны обсудили необходимость поставки воды через линию разграничения на оккупированные части Донбасса;
- Пенсии для жителей Донбасса:
также в экономической группе обсудили обеспечение пенсионных выплат для жителей оккупированных территорий;
- Особый статус для оккупированных территорий:
в политической группе обсудили аспекты предоставления особого статуса оккупированным территория Донбасса, что предусмотрено самими Минскими договоренностями;
- Консультативный совет с представителями ОРДЛО:
участники отметили, что проект создания консультативного совета, в которой будут привлечены представители оккупированных территорий, обсуждался еще на последнем заседании нормандском формате.
Позиция ОБСЕ по переговорам
Спецпредставитель ОБСЕ в Украине Хайди Грау призвала Украину и Россию прекратить огонь в связи со вспышкой эпидемии коронавируса. Ранее с таким призывом ко всему миру выступил генсек ООН Антониу Гутерреш.
Я также призываю стороны, чтобы меры, принятые для преодоления эпидемии коронавирус, не препятствовали свободному доступу СММ ОБСЕ ко всей территории Украины, согласно ее мандату,
– подчеркнула Хайди Грау.
Она также подчеркнула, что такой беспрепятственный доступ имеет важное значение и для работы Международного комитета Красному кресту.
Что известно о работе ТКГ в Минске?Минский протокол-миротворческий процесс по войне на Донбассе, который проходит в Минске. Он длится еще с 2014 года, когда были подписаны первые договоренности так называемый "Минск-1".
Все переговоры проходят при участии представителей трехстороннего контактной группы – Украины, России и ОБСЕ.
На переговорах представлены и боевики, а подписи их "представителей" стоят на всех документах. Впрочем, в этом процессе они скорее являются наблюдателями, а подписи "представителей" – лишь частными подписями без никакой юридической силы.
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