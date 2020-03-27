В ОБСЕ рассказали детали последних переговоров в Минске: главное

Трехсторонняя контактная группа в Минске 26 марта завершила очередной этап переговоров. Хотя по их результатам никаких договоренностей не было подписано, там обсуждался целый ряд важных вопросов.

Из-за пандемии коронавируса и ограничений, которые действуют в Украине и России, очередной этап переговоров 24-26 марта проходил в режиме видеоконференции, отметили в ОБСЕ.

Интересно Консультативный совет в рамках ТКГ: решение о ее создании пока не будут принимать

Какие вопросы обсуждались в Минске

Разведение войск:

такая группа Минского процесса сосредоточилась на обсуждении новых участков для разведения войск на Донбассе, однако пока переговоры безрезультатны;

такая группа Минского процесса сосредоточилась на обсуждении новых участков для разведения войск на Донбассе, однако пока переговоры безрезультатны; Разминирование:

такая группа также обсуждала необходимость проведения разминирования на Донбассе, в частности разминирование гражданских объектов и территорию рядом с ними;

такая группа также обсуждала необходимость проведения разминирования на Донбассе, в частности разминирование гражданских объектов и территорию рядом с ними; Открытия новых КПВВ:

гуманитарная группа обсудила необходимость открытия новых контрольных пунктов на линии разграничения в Луганской области;

гуманитарная группа обсудила необходимость открытия новых контрольных пунктов на линии разграничения в Луганской области; Обмен пленными:

обсуждалась подготовка к следующему этапу двустороннего обмена пленными;

обсуждалась подготовка к следующему этапу двустороннего обмена пленными; Поставка воды на Донбасс:

в экономической группе стороны обсудили необходимость поставки воды через линию разграничения на оккупированные части Донбасса;

в экономической группе стороны обсудили необходимость поставки воды через линию разграничения на оккупированные части Донбасса; Пенсии для жителей Донбасса:

также в экономической группе обсудили обеспечение пенсионных выплат для жителей оккупированных территорий;

также в экономической группе обсудили обеспечение пенсионных выплат для жителей оккупированных территорий; Особый статус для оккупированных территорий:

в политической группе обсудили аспекты предоставления особого статуса оккупированным территория Донбасса, что предусмотрено самими Минскими договоренностями;

в политической группе обсудили аспекты предоставления особого статуса оккупированным территория Донбасса, что предусмотрено самими Минскими договоренностями; Консультативный совет с представителями ОРДЛО:

участники отметили, что проект создания консультативного совета, в которой будут привлечены представители оккупированных территорий, обсуждался еще на последнем заседании нормандском формате.

Позиция ОБСЕ по переговорам

Спецпредставитель ОБСЕ в Украине Хайди Грау призвала Украину и Россию прекратить огонь в связи со вспышкой эпидемии коронавируса. Ранее с таким призывом ко всему миру выступил генсек ООН Антониу Гутерреш.

Я также призываю стороны, чтобы меры, принятые для преодоления эпидемии коронавирус, не препятствовали свободному доступу СММ ОБСЕ ко всей территории Украины, согласно ее мандату,

– подчеркнула Хайди Грау.

Она также подчеркнула, что такой беспрепятственный доступ имеет важное значение и для работы Международного комитета Красному кресту.

Что известно о работе ТКГ в Минске?Минский протокол-миротворческий процесс по войне на Донбассе, который проходит в Минске. Он длится еще с 2014 года, когда были подписаны первые договоренности так называемый "Минск-1".



Все переговоры проходят при участии представителей трехстороннего контактной группы – Украины, России и ОБСЕ.



На переговорах представлены и боевики, а подписи их "представителей" стоят на всех документах. Впрочем, в этом процессе они скорее являются наблюдателями, а подписи "представителей" – лишь частными подписями без никакой юридической силы.