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      В ОБСЕ рассказали детали последних переговоров в Минске: главное

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      В Минске 26 марта завершился очередной этап переговоров / ukrinform.ua

      Трехсторонняя контактная группа в Минске 26 марта завершила очередной этап переговоров. Хотя по их результатам никаких договоренностей не было подписано, там обсуждался целый ряд важных вопросов.

      Из-за пандемии коронавируса и ограничений, которые действуют в Украине и России, очередной этап переговоров 24-26 марта проходил в режиме видеоконференции, отметили в ОБСЕ.

      Интересно Консультативный совет в рамках ТКГ: решение о ее создании пока не будут принимать

      Какие вопросы обсуждались в Минске

      • Разведение войск:
        такая группа Минского процесса сосредоточилась на обсуждении новых участков для разведения войск на Донбассе, однако пока переговоры безрезультатны;
      • Разминирование:
        такая группа также обсуждала необходимость проведения разминирования на Донбассе, в частности разминирование гражданских объектов и территорию рядом с ними;
      • Открытия новых КПВВ:
        гуманитарная группа обсудила необходимость открытия новых контрольных пунктов на линии разграничения в Луганской области;
      • Обмен пленными:
        обсуждалась подготовка к следующему этапу двустороннего обмена пленными;
      • Поставка воды на Донбасс:
        в экономической группе стороны обсудили необходимость поставки воды через линию разграничения на оккупированные части Донбасса;
      • Пенсии для жителей Донбасса:
        также в экономической группе обсудили обеспечение пенсионных выплат для жителей оккупированных территорий;
      • Особый статус для оккупированных территорий:
        в политической группе обсудили аспекты предоставления особого статуса оккупированным территория Донбасса, что предусмотрено самими Минскими договоренностями;
      • Консультативный совет с представителями ОРДЛО:
        участники отметили, что проект создания консультативного совета, в которой будут привлечены представители оккупированных территорий, обсуждался еще на последнем заседании нормандском формате.

      Позиция ОБСЕ по переговорам

      Спецпредставитель ОБСЕ в Украине Хайди Грау призвала Украину и Россию прекратить огонь в связи со вспышкой эпидемии коронавируса. Ранее с таким призывом ко всему миру выступил генсек ООН Антониу Гутерреш.

      Я также призываю стороны, чтобы меры, принятые для преодоления эпидемии коронавирус, не препятствовали свободному доступу СММ ОБСЕ ко всей территории Украины, согласно ее мандату,
      – подчеркнула Хайди Грау.

      Она также подчеркнула, что такой беспрепятственный доступ имеет важное значение и для работы Международного комитета Красному кресту.

      Что известно о работе ТКГ в Минске?Минский протокол-миротворческий процесс по войне на Донбассе, который проходит в Минске. Он длится еще с 2014 года, когда были подписаны первые договоренности так называемый "Минск-1".

      Все переговоры проходят при участии представителей трехстороннего контактной группы – Украины, России и ОБСЕ.

      На переговорах представлены и боевики, а подписи их "представителей" стоят на всех документах. Впрочем, в этом процессе они скорее являются наблюдателями, а подписи "представителей" – лишь частными подписями без никакой юридической силы.

      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Украина – Россия ОБСЕ Минские договоренности
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