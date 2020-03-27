В ОБСЄ розповіли деталі останніх переговорів у Мінську: головне

Тристороння контактна група у Мінську 26 березня завершила черговий етап переговорів. Хоча за їхніми результатами жодних домовленостей не було підписано, там обговорювалася ціла низка важливих питань.

Через пандемію коронавірусу та обмеження, які через це діють в Україні і Росії, черговий етап переговорів 24-26 березня тривав у режимі відеоконференції, зазначили в ОБСЄ.

Цікаво Консультативна рада у межах ТКГ: рішення про її створення поки не ухвалюватимуть

Які питання обговорювалися у Мінську

Розведення військ :

безпекова група Мінського процесу зосередилася на обговоренні нових ділянок для розведення військ на Донбасі, втім поки переговори безрезультатні;

: безпекова група Мінського процесу зосередилася на обговоренні нових ділянок для розведення військ на Донбасі, втім поки переговори безрезультатні; Розмінування :

безпекова група також обговорювала необхідність проведення розмінування на Донбасі, зокрема розмінування цивільних об'єктів і територію поряд з ними;

: безпекова група також обговорювала необхідність проведення розмінування на Донбасі, зокрема розмінування цивільних об'єктів і територію поряд з ними; Відкриття нових КПВВ :

гуманітарна група обговорила необхідність відкриття нових контрольних пунктів на лінії розмежування у Луганській області;

: гуманітарна група обговорила необхідність відкриття нових контрольних пунктів на лінії розмежування у Луганській області; Обмін полоненими :

обговорювалася підготовка до наступного етапу двостороннього обміну полоненими;

: обговорювалася підготовка до наступного етапу двостороннього обміну полоненими; Постачання води на Донбас :

в економічній групі сторони обговорили необхідність постачання води через лінію розмежування на окуповані частини Донбасу;

: в економічній групі сторони обговорили необхідність постачання води через лінію розмежування на окуповані частини Донбасу; Пенсії для мешканців Донбасу :

також в економічній групі обговорили забезпечення пенсійних виплат для мешканців окупованих територій;

: також в економічній групі обговорили забезпечення пенсійних виплат для мешканців окупованих територій; Особливий статус для окупованих територій :

у політичній групі обговорили аспекти надання особливого статусу окупованим територія Донбасу, що передбачено самими Мінськими домовленостями;

: у політичній групі обговорили аспекти надання особливого статусу окупованим територія Донбасу, що передбачено самими Мінськими домовленостями; Консультативна рада з представниками ОРДЛО:

учасники відзначили, що проєкт створення консультативної ради, у якій будуть залучені представники окупованих територій, обговорювався ще на останньому засіданні нормандському форматі.

Позиція ОБСЄ щодо переговорів

Спецпредставниця ОБСЄ в Україні Хайді Грау закликала Україну і Росію припинити вогонь у зв'язку зі спалахом епідемії коронавірусу. Раніше з таким закликом до усього світу виступив генсек ООН Антоніу Гутерреш.

Я також закликаю сторони, аби заходи, вжиті для подолання епідемії коронавірусу, не перешкоджали вільному доступу СММ ОБСЄ до усієї території України, відповідно до її мандату,

– наголосила Хайді Грау.

Вона також підкреслила, що такий безперешкодний доступ має важливе значення і для роботи Міжнародного комітету Червного хреста.

Що відомо про роботу ТКГ у Мінську?Мінський протокол – миротворчий процес щодо війни на Донбасі, який проходить у Мінську. Він триває ще з 2014 року, коли були підписані перші домовленості так званий "Мінськ-1".



Усі переговори відбуваються за участі представників тристороннього контактної групи – України, Росії і ОБСЄ.



На переговорах представлені і бойовики, а підписи їхніх "представників" стоять на усіх документах. Втім у цьому процесі вони радше є спостерігачами, а підписи "представників" – лише приватними підписами без жодної юридичної сили.