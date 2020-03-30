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      Консультативный совет по ОРДЛО пока затормозили, – Кулеба

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      МИД выступает против изменения формата ТКГ / Пресс-служба Кабмина

      Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что вопрос так называемого Консультативного совета на Донбассе не развивают. В свое время идея привлекать боевиков к обсуждениям вызвала много дискуссий.

      Структура трехсторонней контактной группы осталась неизменной: Россия, Украина и ОБСЕ, то есть представителей марионеточных вооруженных формирований там нет. Против изменения формата ТКГ, в частности, выступает МИД, заявил Кулеба в интервью изданию "Европейская правда".

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      Приложение к протоколу заседания в Минске не было подписано: именно в нем речь шла об изменениях в составе ТКГ.

      Оно не подписано. Более того, вы же следите за развитием событий и видите, что ситуация вокруг Консультативного совета не развивается,
      – отметил Кулеба.

      Также он отметил, что когда стал министром МИД (а это произошло 4 марта – 24 канал), вопрос Консультативного совета уже прорабатывали. Однако, теперь он заторможен.

      Что известно о скандальных договоренностях в Минске

      • Заседание ТКГ в Минске состоялось 11 марта, в частности, в нем приняли участие глава Офиса Президента Андрей Ермак и заместитель руководителя Администрации российского президента Дмитрий Козак.
      • После встречи Андрея Ермака обвинили в договоренностях, которые могут легализовать боевиков с Донбасса. Ведь на встрече договорились создать Консультативный совет, в который войдут и представители ОРДЛО.
      • Россия уже назвала этот совет "органом для прямого диалога Донбасса и Киева по политическим решениям". 
      • Группа нардепов фракции "Слуга народа" распространила в сети заявление с требованием не допустить в Консультативный совет представителей ОРДЛО. В нем парламентарии напомнили, что Россия – оккупант Донбасса. ​
      • Впоследствии часть группы пришла под ОП, чтобы обсудить вопрос с президентом. Там руководитель ОП Андрей Ермак заверил нардепов, что в минском процессе Украина не перейдет "красные линии".
      • Из-за карантина заседание, которое должно состояться 25 марта, запланировали в формате видеоконференции, поэтому подписать любые договоренности не смогут физически.​
      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Новости политики Дмитрий Кулеба – новости МИД Украины Андрей Ермак Минские договоренности Украина – Россия
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