Консультативный совет по ОРДЛО пока затормозили, – Кулеба

Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что вопрос так называемого Консультативного совета на Донбассе не развивают. В свое время идея привлекать боевиков к обсуждениям вызвала много дискуссий.

Структура трехсторонней контактной группы осталась неизменной: Россия, Украина и ОБСЕ, то есть представителей марионеточных вооруженных формирований там нет. Против изменения формата ТКГ, в частности, выступает МИД, заявил Кулеба в интервью изданию "Европейская правда".

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Приложение к протоколу заседания в Минске не было подписано: именно в нем речь шла об изменениях в составе ТКГ.

Оно не подписано. Более того, вы же следите за развитием событий и видите, что ситуация вокруг Консультативного совета не развивается,

– отметил Кулеба.

Также он отметил, что когда стал министром МИД (а это произошло 4 марта – 24 канал), вопрос Консультативного совета уже прорабатывали. Однако, теперь он заторможен.

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