Консультативный совет по ОРДЛО пока затормозили, – Кулеба
Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что вопрос так называемого Консультативного совета на Донбассе не развивают. В свое время идея привлекать боевиков к обсуждениям вызвала много дискуссий.
Структура трехсторонней контактной группы осталась неизменной: Россия, Украина и ОБСЕ, то есть представителей марионеточных вооруженных формирований там нет. Против изменения формата ТКГ, в частности, выступает МИД, заявил Кулеба в интервью изданию "Европейская правда".
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Приложение к протоколу заседания в Минске не было подписано: именно в нем речь шла об изменениях в составе ТКГ.
Оно не подписано. Более того, вы же следите за развитием событий и видите, что ситуация вокруг Консультативного совета не развивается,
– отметил Кулеба.
Также он отметил, что когда стал министром МИД (а это произошло 4 марта – 24 канал), вопрос Консультативного совета уже прорабатывали. Однако, теперь он заторможен.
Что известно о скандальных договоренностях в Минске
- Заседание ТКГ в Минске состоялось 11 марта, в частности, в нем приняли участие глава Офиса Президента Андрей Ермак и заместитель руководителя Администрации российского президента Дмитрий Козак.
- После встречи Андрея Ермака обвинили в договоренностях, которые могут легализовать боевиков с Донбасса. Ведь на встрече договорились создать Консультативный совет, в который войдут и представители ОРДЛО.
- Россия уже назвала этот совет "органом для прямого диалога Донбасса и Киева по политическим решениям".
- Группа нардепов фракции "Слуга народа" распространила в сети заявление с требованием не допустить в Консультативный совет представителей ОРДЛО. В нем парламентарии напомнили, что Россия – оккупант Донбасса.
- Впоследствии часть группы пришла под ОП, чтобы обсудить вопрос с президентом. Там руководитель ОП Андрей Ермак заверил нардепов, что в минском процессе Украина не перейдет "красные линии".
- Из-за карантина заседание, которое должно состояться 25 марта, запланировали в формате видеоконференции, поэтому подписать любые договоренности не смогут физически.
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