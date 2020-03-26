Восстание против Ермака в "Слуге народа", или Борьба за ухо Зеленского

Гео Лерос выступил с сенсационными обвинениями в коррупции против главы Офиса президента Андрея Ермака и главы штаба "СН" в Киеве Николая Тищенко

Грандиозный политический скандал в "Слуге народа" – депутат Гео Лерос сделал политическое заявление, обвинив в коррупции и продаже национальных интересов на переговорах в Минске второго по влиянию человека в государстве – главу ОП Ермака.

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Также Лерос подозревает в поддержке коррупционеров и главу СБУ Ивана Баканова. Президентское окружение разорвано на кусочки, началась открытая война. Ключевые фрагменты знакового выступления Лероса стоит процитировать с небольшими пояснениями:

"В офисе пригрелся, а теперь уже обжился человек без принципов, который мыслит исключительно через призму своих личных интересов, натирая на терке рейтинг президента и потенциал всего Государства.

Работа в офисе остановилась, человек занят сплетнями и большой распродажей, выставив на торги все от национальных интересов, государственных институтов до должностей директоров жеков, которыми он также не брезгует лично заниматься, что подчеркивает масштаб личности человека, которого социальный лифт поднял от организатора торговли на киевских ярмарках до торговли государством в Минске (намек на биографию Ермака – авт.).

Яркий лакмусовый пример происходит в столице, где кум Коля (кум Ермака – депутат "Слуги народа" и глава штаба "СН" в столице Николай Тишенко – авт.) уже примеряет кресло мэра, готовит ручных депутатов в Киевсовет, где его партнер Комарницкий сидит на всех бюджетных потоках (Денис Комарницкий – один из участников группировки экс-мэра Киева Черновецкого – авт.), Шлапак готовит штаб СН к столичным выборам (Алла Шлапак – депутат Киевсовета, также в прошлом член команды Черновецкого – авт.), а Черновецкий, давний партнер ресторатора, все это финансирует (очевидно, имеется в виду Степан Черновецкий, сын одиозного экс-мэра – авт.).

Герман Блинов – муж сестры Коли из офиса на Мечникова, напротив Правекс банка, управляет главными коррупционными стройками столицы, такими как Подолько-Воскресенский мост, продление окружной дороги по Рокосовского, Шулявская развязка и т.д.

Не успел шредер остыть от уничтоженных документов при обыске СБУ на Музейном переулке по делу о хищении миллиардов фирмой Комарницкого "Экобудтрейд" (обыск офиса Комарницкого был проведен уже после назначения Ивана Баканова главой СБУ, однако Баканов по сути прекратил следственные действия и Комарницкий был выведен из-под удара – авт.), как появилась информация, что Ермак поспособствовал тому, что спецподразделение СБУ "Альфа" теперь уже охраняет главного коррупционера столицы.

Андрей Борисович, похоже, что у нас было разное представление о будущем страны.

Я обращаюсь к главе СБУ с просьбой подтвердить или опровергнуть информацию об охране гражданина Комарницкого спецподразделением "Альфа", а в случае подтверждения объяснить основания того, что спецподразделение СБУ охраняет главного коррупционера столицы, что является нарушением закона".

К слову: "Консультативный совет" с ОРДЛО: почему это угроза для суверенитета Украины

Это настоящая политическая бомба! Гео Лерос, который открыто выступил против создания Консультативного совета, протокол о котором был подписан по инициативе Ермака в Минске, сегодня нанес удар по столичной организации "Слуги народа", и лично по репутации Ермака. В "Слуге народа" идет борьба групп влияния за доступ к уху президента, и для общества эта публичност важна.

Во-первых, эта борьба может привести к торпедированию капитулянтской политики Минских соглашений.

Во-вторых, этот скандал приведет – серьезный удар по подготовке "СН" к местным выборам. Как известно, за политический контроль над Киевом в "Слуге народа" ведут борьбу с одной стороны, группа Андрея Богдана и Александра Ткаченко, которая пыталась снять Виталия Кличко с поста главы Киевской госадминистрации, в то время как Ермак поддержал Кличко и создал союз с главой СБУ Бакановым против Богдана. Богдан заинтересован в получении контроля над Киевом, поскольку является партнером одного из крупнейших киевских застройщиков Андрея Вавриша, и пока Богдан был на должности, Вавришу удалось с помощью админресурса порешать немало своих вопросов, в том числе площадки. Но после увольнения Богдана бизнес Вавриша под угрозой – ведь если на местных выборах Ермак и Кличко усилятся, то Вавриша могут зачистить также, как сам Богдан помогал зачистить "Укрбуд".

В-третьих – это испытание для Зеленского – а готов ли он вообще бороться с коррупцией в своем ближайшем окружении? Дело Комарницкого – это настоящее испытание для власти, и одна из точек противостояние между лоббирующими свои интересы киевскими застройщиками и владельцами торговых сетей.

В-четвертых, Лерос ударил одновременно и по союзнику Ермака главе СБУ Ивану Баканову.

По слухам, СБУ задокументировала передачи, скажем так, различных крупных денежных пособий чиновникам новой власти, и дело Комарницкого является, безусловно, одним из самых болезненных ударов по власти в целом. И серьезной проверкой для Владимира Зеленского – готов ли он провести публичное разбирательство, кто именно эти взятки получал, или в своей манере, постарается сделать вид, что этот скандал и эти обвинения его лично не касаются?

На такие заявления депутата своей фракции глава государства должен реагировать публично.