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      Консультативну раду з ОРДЛО наразі загальмували, – Кулеба

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      МЗС виступає проти зміни формату ТКГ / пресслужби Кабміну

      Очільник Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, що питання так званої Консультативної ради на Донбасі не розвивають. Свого часу ідея залучати бойовиків до обговорень викликала багато дискусій.

      Структура тристоронньої контактної групи залишилася незмінною: Росія, Україна та ОБСЄ, тобто представників маріонеткових збройних формувань там немає. Проти зміни формату ТКГ зокрема виступає МЗС, заявив Кулеба в інтерв'ю виданню "Європейська правда".  

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      Додаток до протоколу засідання в Мінську не був підписаний: саме у ньому йшлося про зміни до складу ТКГ.

      Він не підписаний. Більше того, ви ж стежите за розвитком подій і бачите, що ситуація довкола Консультативної ради не розвивається, 
      – зазначив Кулеба.

      Також він зазначив, що коли став міністром МЗС (а це сталося 4 березня – 24 канал), питання Консультативної ради вже опрацьовували. Однак, тепер воно загальмоване.

      Що відомо про скандальні домовленості у Мінську

      • Засідання ТКГ у Мінську відбулося 11 березня, зокрема, там взяли участь очільник Офісу Президента Андрій Єрмак і заступник керівника Адміністрації російського президента Дмитро Козак.
      • Після зустрічі Андрія Єрмака звинуватили у домовленостях, які можуть легалізувати бойовиків з Донбасу. Адже на зустрічі домовилися створити Консультативну раду, до якої ввійдуть і представники ОРДЛО.
      • Росія вже назвала цю раду "органом для прямого діалогу Донбасу та Києва з політичних рішень". 
      • Група нардепів фракції "Слуга народу" поширила у мережі заяву з вимогою не допустити до Консультативної ради представників ОРДЛО. У ній парламентарі нагадали, що Росія – окупант Донбасу. ​
      • Згодом частина групи прийшла до ОП, щоб обговорити питання з президентом. Там керівник ОП Андрій Єрмак запевнив нардепів, що в мінському процесі Україна не перейде "червоні лінії". 
      • Через карантин засідання, яке мало відбутися 25 березня, запланували у форматі відеоконференції, тому підписати будь-які домовленості не зможуть фізично.
      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Війна на Донбасі Новини політики Дмитро Кулеба – новини МЗС України Новини України Андрій Єрмак Мінські домовленості Україна – Росія
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