Консультативну раду з ОРДЛО наразі загальмували, – Кулеба

Очільник Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, що питання так званої Консультативної ради на Донбасі не розвивають. Свого часу ідея залучати бойовиків до обговорень викликала багато дискусій.

Структура тристоронньої контактної групи залишилася незмінною: Росія, Україна та ОБСЄ, тобто представників маріонеткових збройних формувань там немає. Проти зміни формату ТКГ зокрема виступає МЗС, заявив Кулеба в інтерв'ю виданню "Європейська правда".

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Додаток до протоколу засідання в Мінську не був підписаний: саме у ньому йшлося про зміни до складу ТКГ.

Він не підписаний. Більше того, ви ж стежите за розвитком подій і бачите, що ситуація довкола Консультативної ради не розвивається,

– зазначив Кулеба.

Також він зазначив, що коли став міністром МЗС (а це сталося 4 березня – 24 канал), питання Консультативної ради вже опрацьовували. Однак, тепер воно загальмоване.

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