У "Слузі народу" зберуться, аби обговорити скандал з "плівками Єрмака"

Нардепи від фракції "Слуга народу" обговорять ситуацію з "плівками Єрмака" та після цього висловлять офіційну позицію фракції щодо цього скандалу.

Нардеп від "Слуги народу" Микита Потураєв повідомив таку інформацію в ефірі 24 каналу та додав, що зібрання відбудеться 2 квітня ввечері.

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"Я вважаю, що треба надати належну політичну оцінку цій ситуації. Сьогодні планується зібрання так званої "малої фракції". Усю фракцію зараз зібрати неможливо. Орієнтовно ввечері, за допомогою технічних засобів або, можливо, хтось прибуде особисто, відбудеться зустріч, на якій ми обговоримо цю ситуацію", – зазначив Потураєв.

Він додав, що не погоджується з версією Андрія Єрмака про те, що Лерос виконує чиєсь замовлення.

"Проти нашої партії, зокрема й Гео Лероса, йде цілеспрямована компанія з дескридитації. Про це я теж говоритиму сьогодні на зібранні", – сказав Потураєв.

Зверніть увагу! Адвокат Гео Лероса Масі Найєм повідомив, що його підзахисному почали надходити погрози. Все через оприлюднення записів з братом голови Офісу Президента Денисом Єрмаком.

Що відомо про скандал із "плівками Єрмака"? 29 березня нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос опублікував декілька відео, на яких брат глави ОП Андрія Єрмака Денис обговорює зі співрозмовниками питання щодо призначення на держпосади. Сам Денис Єрмак згодом визнав, що на плівках саме він.



Андрій Єрмак заявив, що поява компромату з його братом, який "торгує держпосадами", є особистою помстою нардепа від "Слуги народу" Гео Лероса. САП вже порушила кримінальну справу, де фігурує Єрмак за зверненням Лероса про отримання хабарів при призначенні на державні посади.



30 березня ДБР також порушила кримінальну справу за заявою глави Офісу Президента Андрія Єрмака через поширення матеріалів про нібито продаж державних посад.