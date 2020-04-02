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      В "Слуге народа" соберутся, чтобы обсудить скандал с "пленками Ермака"

      - Читати новину українською
      Никита Потураев / 24 канал

      Нардепы от фракции "Слуга народа" обсудят ситуацию с "пленками Ермака" и после этого выскажут официальную позицию фракции относительно этого скандала.

      Нардеп от "Слуги народа" Никита Потураев сообщил такую информацию в эфире 24 канала и добавил, что собрание состоится 2 апреля вечером.

      Читайте также В "Слуге народа" призвали расследовать "пленки Ермака" и не давить на Гео Лероса: детали

      "Я считаю, что нужно предоставить надлежащую политическую оценку этой ситуации. Сегодня планируется собрание так называемой "малой фракции". Всю фракцию сейчас собрать невозможно. Ориентировочно вечером, с помощью технических средств или, возможно, кто-то прибудет лично, состоится встреча, на которой мы обсудим эту ситуацию", – отметил Потураев.

      Он добавил, что не согласен с версией Андрея Ермака о том, что Лерос выполняет чей-то заказ.

      "Против нашей партии, в том числе и Гео Лероса, идет целенаправленная компания по дискредитации. Об этом я тоже буду говорить сегодня на собрании", – сказал Потураев.

      Обратите внимание! Адвокат Гео Лероса Массе Найем сообщил, что его подзащитному начали поступать угрозы. Все из-за обнародования записей с братом главы Офиса Президента Денисом Ермаком.

      Что известно о скандале с "пленками Ермака"?29 марта нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос опубликовал несколько видео, на которых брат главы АП Андрея Ермака, Денис, обсуждает с собеседниками вопрос о назначении на госдолжности. Сам Денис Ермак впоследствии признал, что на пленках именно он.

      Андрей Ермак заявил, что появление компромата с его братом, который "торгует госдолжностями", является личной местью нардепа от "Слуги народа" Гео Лероса. САП уже возбудила уголовное дело, где фигурирует Ермак по обращению Лероса о получении взяток при назначении на государственные должности.

      30 марта ГБР также возбудила уголовное дело по заявлению главы Офиса Президента Андрея Ермака за распространение материалов о якобы продаже государственных должностей.

      Автор: Татьяна Пасичник
      Теги: Новости Украины Офіс Президента Андрей Ермак Гео Лерос Скандал между Ермаком и Леросом Слуга народа Новости политики
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