Голий король: як депутати голосували за "антиколомойський" закон

Результати голосування "антиколомойського" закону визначать подальші розклади у Верховній Раді.

З усім своїм фінансовим та медійним ресурсом Коломойський виявився "голим королем". В найбільш принциповому для себе голосуванні він спромігся збити голоси лише 37 "Слуг народу".

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Серед Слуг не голосували: 9 депів Коломойського, 5 депутатів Вавриша/Ткаченка і 1 Аваківський. На саме засідання не прийшло ще 20 нардепів Коломойського і 2 Аваківця.

Трішки глибше розкриємо прогульників. Кажуть, що за "погане самопочуття" в цей день депутат міг отримати компенсацію у 20-30 тисяч доларів.

Записів ми не маємо (поки), проте повністю засідання пропустило 28 депутатів. З них 17-ть раніше голосували в інтересах Коломойського, тож їх відсутність – не випадкова.

Ще 3 депутати Коломойського пропустили більше 70% всіх голосувань (в тому числі і це). Також на засідання не прийшли 2 Аваківця.

Головний висновок: Король голий. Враховуючи, що з усіма ресурсами у принциповому для себе голосуванні Коломойський збив менше 40 голосів, рахуватися з його інтересами немає жодного сенсу.

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Лише "демократичне крило" в СН (яких вже більше 30) разом з фракцією "Голосу" дають 50 голосів. При цьому нічого не вимагаючи взамін.

Звичайно тут на допомогу Коломойському радо прийдуть ОПЗЖ і Тимошенко, але для виборців Зеленського це очевидна "ширка". Така конструкція коштуватиме Зеленському надто дорого. В усіх планах.