22:02
1 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 РЫНОК ЗЕМЛИ КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 РЫНОК ЗЕМЛИ КОРОНАВИРУС COVID-19

      Голый король: как депутаты голосовали за "антиколомойський" закон

      -
      Даже беспроигрышные ресурсы не спасли Коломойского / antikor.com.ua

      Результаты голосования "антиколомойського" закона определят дальнейшие расклады в Верховной Раде.

      З усім своїм фінансовим та медійним ресурсом Коломойський виявився "голим королем". В найбільш принциповому для себе голосуванні він спромігся збити голоси лише 37 "Слуг народу".

      Читайте також: Навіщо Коломойському дефолт: наслідки для України

      Серед Слуг не голосували: 9 депів Коломойського, 5 депутатів Вавриша/Ткаченка і 1 Аваківський. На саме засідання не прийшло ще 20 нардепів Коломойського і 2 Аваківця.

      Трішки глибше розкриємо прогульників. Кажуть, що за "погане самопочуття" в цей день депутат міг отримати компенсацію у 20-30 тисяч доларів.

      Записів ми не маємо (поки), проте повністю засідання пропустило 28 депутатів. З них 17-ть раніше голосували в інтересах Коломойського, тож їх відсутність – не випадкова.

      Ще 3 депутати Коломойського пропустили більше 70% всіх голосувань (в тому числі і це). Також на засідання не прийшли 2 Аваківця.

      Головний висновок: Король голий. Враховуючи, що з усіма ресурсами у принциповому для себе голосуванні Коломойський збив менше 40 голосів, рахуватися з його інтересами немає жодного сенсу.

      До речі: Долар впав, а гривня зміцніла: НБУ про "антиколомойський" закон і ринок землі

      Лише "демократичне крило" в СН (яких вже більше 30) разом з фракцією "Голосу" дають 50 голосів. При цьому нічого не вимагаючи взамін.

      Звичайно тут на допомогу Коломойському радо прийдуть ОПЗЖ і Тимошенко, але для виборців Зеленського це очевидна "ширка". Така конструкція коштуватиме Зеленському надто дорого. В усіх планах.

      Автор: Виталий Шабунин
      Теги: Новости Украины Новости политики Публикации Владимир Зеленский Верховная Рада Банки Слуга народа Игорь Коломойский
      Комментарии

      Читайте также

      сегодня , 17:55 Коронавирус в России: Путин запретил здороваться с ним за руку и засел в резиденции под Москвой
      Новини України 6420
      сегодня , 18:15 Почему Украина присоединилась к санкциям против Беларуси и какие последствия
      Новини України 9334
      сегодня , 20:03 Коронавирус в Украине: чат-боты для диагностики и гаджеты для защиты
      Інтернет 22137
      сегодня , 19:03 Как сделать сырники: простые рецепты приготовления
      Food and Drinks 80222
      сегодня , 16:30 Закупка защитных масок: почему это деньги на ветер
      Блоги 4199
      сегодня , 16:07 Отопительный сезон: когда отключат отопление в Украине 2020
      Новини України 18782
      сегодня , 17:03 Коронавирус в Испании: смертность уже 5 дней подряд бьет рекорды
      Здорове життя 57936
      сегодня , 20:10 Курс гривны к доллару на фоне экономического кризиса: прогнозы
      Статті 15502
      powered by lun.ua

      Выбор редакции

      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      сегодня , 20:00 Высший совет правосудия преследует и травит честных судей: шокирующие примеры
      Роман Маселко
      сегодня , 17:40 COVID-19 и фейки: чума раз в 100 лет и другие манипуляции
      Богдан Мірошниченко
      Залиште відгук