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      Фракция "Слуга народа" о "деле Ермака": Виновные должны быть наказаны независимо от должностей

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      Фракция "Слуга народа" сделала официальное заявление по поводу скандала с "пленками Ермака" / Пресс-служба "Слуги народа"

      Фракция "Слуга народа" призвала правоохранителей и антикоррупционные органы надлежащим образом расследовать так называемые "пленки Ермака", которые опубликовал нардеп Гео Лерос. В случае доказательства вины фигурантов наказание должно быть согласно закону.

      Об этом говорится в заявлении фракции "Слуга народа", которые политсила опубликовала в фейсбуке. "Слуги народа", в частности, напомнили, что они шли на внеочередные парламентские выборы с теми же намерениями, что и президент Владимир Зеленский, – побороть коррупцию и ложь властей предержащих.

      Кстати Зеленский обсудил с главными в "Слуге народа" скандал с Ермаком, – СМИ

      По их словам, путь к этому – нулевая толерантность к любым коррупционным действиям и лжи, из которых бы кабинетов она не выходила.

      Мы призываем правоохранительные и антикоррупционные органы Украины провести тщательное расследование, которое должно установить, были ли факты коррупции, а если были, то какой вред и какие именно лица нанесли государству. Следствие также должно установить, кто осуществлял записи и какие мотивы были у этих людей,
      – отмечают представители политсилы.

      Также они заявили, что во время следствия недолжно быть никакого давления на фигурантов дела со стороны правоохранительных и антикоррупционных органов, а также чиновников. А следствие должно быть объективным, беспристрастным и должно предоставить окончательные ответы на все вопросы.

      "В случае установления факта коррупционных деяний или других преступлений все виновные должны получить наказание согласно закона, независимо от званий, должностей, родственных связей и приближенности к власти", – подытожили в "Слуге народа".

      Советуем ознакомиться Скандал с Ермаком и раскол "Слуги народа": Зеленскому пора определиться, с кем он

      Скандал между Ермаком и Леросом: коротко

      • Народный депутат от "Слуги народа" Гео Лерос опубликовал несколько видео и сказал, что глава АП Андрей Ермак через своего брата дословно "барижить держпосадами".
      • Журналист Юрий Бутусов предполагает, что к распространению этого видео является причастным Андрей Богдан, с которым Ермак "упорно враждует".
      • Позже Лерос опубликовал вторую часть видео и сказал, что обратится в НАБУ.
      • 30 марта Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла дело по иску народного депутата Украины Гео Лероса. Проверять в ней будут руководство Офиса Президента Украины.
      • 30 марта Государственное бюро расследований открыло дело против Гео Лероса по четырем статьям: мошенничество, вмешательство в деятельность госдеятеля, разглашение гостайны, превышение полномочий.
      • По словам самого Андрея Ермака, его брат с 2014 года ездил в зону АТО и участвовал в боевых действиях как доброволец. Также он – честный и порядочный.
      • Нардеп Гео Лерос отметил, что большинство во фракции "Слуга народа" решила молчать, потому что боится репрессий.
      • Сам Денис Ермак признает, что это именно он на пленках. Также он отмечает, тот факт, что его брат работает в Офисе Президента, не должно ущемлять его законные права на трудовую деятельность.
      • По данным "Зеркала недели" от источников в СБУ, массив записывает собой почти 100 часов. Из них было обнародовано 13 – 14 часов. Кроме того, в СБУ якобы утверждают, что на записях зафиксированы моменты передачи денег.
      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Скандал между Ермаком и Леросом Гео Лерос Новости Украины Новости политики Андрей Ермак Слуга народа
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