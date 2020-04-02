Фракция "Слуга народа" о "деле Ермака": Виновные должны быть наказаны независимо от должностей
Фракция "Слуга народа" призвала правоохранителей и антикоррупционные органы надлежащим образом расследовать так называемые "пленки Ермака", которые опубликовал нардеп Гео Лерос. В случае доказательства вины фигурантов наказание должно быть согласно закону.
Об этом говорится в заявлении фракции "Слуга народа", которые политсила опубликовала в фейсбуке. "Слуги народа", в частности, напомнили, что они шли на внеочередные парламентские выборы с теми же намерениями, что и президент Владимир Зеленский, – побороть коррупцию и ложь властей предержащих.
Кстати Зеленский обсудил с главными в "Слуге народа" скандал с Ермаком, – СМИ
По их словам, путь к этому – нулевая толерантность к любым коррупционным действиям и лжи, из которых бы кабинетов она не выходила.
Мы призываем правоохранительные и антикоррупционные органы Украины провести тщательное расследование, которое должно установить, были ли факты коррупции, а если были, то какой вред и какие именно лица нанесли государству. Следствие также должно установить, кто осуществлял записи и какие мотивы были у этих людей,
– отмечают представители политсилы.
Также они заявили, что во время следствия недолжно быть никакого давления на фигурантов дела со стороны правоохранительных и антикоррупционных органов, а также чиновников. А следствие должно быть объективным, беспристрастным и должно предоставить окончательные ответы на все вопросы.
"В случае установления факта коррупционных деяний или других преступлений все виновные должны получить наказание согласно закона, независимо от званий, должностей, родственных связей и приближенности к власти", – подытожили в "Слуге народа".
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Скандал между Ермаком и Леросом: коротко
- Народный депутат от "Слуги народа" Гео Лерос опубликовал несколько видео и сказал, что глава АП Андрей Ермак через своего брата дословно "барижить держпосадами".
- Журналист Юрий Бутусов предполагает, что к распространению этого видео является причастным Андрей Богдан, с которым Ермак "упорно враждует".
- Позже Лерос опубликовал вторую часть видео и сказал, что обратится в НАБУ.
- 30 марта Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла дело по иску народного депутата Украины Гео Лероса. Проверять в ней будут руководство Офиса Президента Украины.
- 30 марта Государственное бюро расследований открыло дело против Гео Лероса по четырем статьям: мошенничество, вмешательство в деятельность госдеятеля, разглашение гостайны, превышение полномочий.
- По словам самого Андрея Ермака, его брат с 2014 года ездил в зону АТО и участвовал в боевых действиях как доброволец. Также он – честный и порядочный.
- Нардеп Гео Лерос отметил, что большинство во фракции "Слуга народа" решила молчать, потому что боится репрессий.
- Сам Денис Ермак признает, что это именно он на пленках. Также он отмечает, тот факт, что его брат работает в Офисе Президента, не должно ущемлять его законные права на трудовую деятельность.
- По данным "Зеркала недели" от источников в СБУ, массив записывает собой почти 100 часов. Из них было обнародовано 13 – 14 часов. Кроме того, в СБУ якобы утверждают, что на записях зафиксированы моменты передачи денег.
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