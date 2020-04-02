Фракция "Слуга народа" о "деле Ермака": Виновные должны быть наказаны независимо от должностей

Фракция "Слуга народа" призвала правоохранителей и антикоррупционные органы надлежащим образом расследовать так называемые "пленки Ермака", которые опубликовал нардеп Гео Лерос. В случае доказательства вины фигурантов наказание должно быть согласно закону.

Об этом говорится в заявлении фракции "Слуга народа", которые политсила опубликовала в фейсбуке. "Слуги народа", в частности, напомнили, что они шли на внеочередные парламентские выборы с теми же намерениями, что и президент Владимир Зеленский, – побороть коррупцию и ложь властей предержащих.

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По их словам, путь к этому – нулевая толерантность к любым коррупционным действиям и лжи, из которых бы кабинетов она не выходила.

Мы призываем правоохранительные и антикоррупционные органы Украины провести тщательное расследование, которое должно установить, были ли факты коррупции, а если были, то какой вред и какие именно лица нанесли государству. Следствие также должно установить, кто осуществлял записи и какие мотивы были у этих людей,

– отмечают представители политсилы.

Также они заявили, что во время следствия недолжно быть никакого давления на фигурантов дела со стороны правоохранительных и антикоррупционных органов, а также чиновников. А следствие должно быть объективным, беспристрастным и должно предоставить окончательные ответы на все вопросы.

"В случае установления факта коррупционных деяний или других преступлений все виновные должны получить наказание согласно закона, независимо от званий, должностей, родственных связей и приближенности к власти", – подытожили в "Слуге народа".

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