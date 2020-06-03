НАБУ повинне зареєструвати у Єдиному реєстрі досудових розслідувань скаргу народного депутата Гео Лероса. Мовиться про так звану справу "плівок Єрмака" – ймовірного кримінального правопорушення, вчиненого братом голови Офісу Президента Андрія Єрмака Денисом Єрмаком.

НАБУ мусить почати розслідування справи "плівок Єрмака"

Відповідне рішення ухвалив Вищий антикорупційний суд, про що й повідомив на своїй сторінці у фейсбуці 2 червня.

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У повідомленні мовиться, що слідча суддя ВАКС частково задовольнила скаргу Лероса і зобов’язала НАБУ внести до ЄРДР "відомості про вчинення кримінального правопорушення, про яке зазначалося у заяві".

Тепер НАБУ, за рішенням суду, мусить розпочати досудове розслідування справи "плівок Єрмака".

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У заяві нардеп розповів деталі й обставини щодо раніше оприлюднених відеозаписів, у яких начебто фігурує брав голови Офісу Президента Денис Єрмак. Він, мовляв, "відбирав" кандидатів на роботу в державні органи влади.

У ВАКС окремо наголосили, що таким рішенням суддя не дає оцінку змісту заяви, а лише зобов’язує внести цю інформацію в реєстр і розпочати досудове розслідування.