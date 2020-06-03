Суд зобов'язав НАБУ розслідувати справу "плівок Єрмака"
НАБУ повинне зареєструвати у Єдиному реєстрі досудових розслідувань скаргу народного депутата Гео Лероса. Мовиться про так звану справу "плівок Єрмака" – ймовірного кримінального правопорушення, вчиненого братом голови Офісу Президента Андрія Єрмака Денисом Єрмаком.
НАБУ мусить почати розслідування справи "плівок Єрмака"
Відповідне рішення ухвалив Вищий антикорупційний суд, про що й повідомив на своїй сторінці у фейсбуці 2 червня.
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У повідомленні мовиться, що слідча суддя ВАКС частково задовольнила скаргу Лероса і зобов’язала НАБУ внести до ЄРДР "відомості про вчинення кримінального правопорушення, про яке зазначалося у заяві".
Тепер НАБУ, за рішенням суду, мусить розпочати досудове розслідування справи "плівок Єрмака".
Про що подав заяву до суду представник депутата Лероса
У заяві нардеп розповів деталі й обставини щодо раніше оприлюднених відеозаписів, у яких начебто фігурує брав голови Офісу Президента Денис Єрмак. Він, мовляв, "відбирав" кандидатів на роботу в державні органи влади.
У ВАКС окремо наголосили, що таким рішенням суддя не дає оцінку змісту заяви, а лише зобов’язує внести цю інформацію в реєстр і розпочати досудове розслідування.
Про справу "плівок Єрмака": коротко
- 29 березня депутат зі "Слуги народу" Гео Лерос опублікував у соцмережах відео.
- У цих відео начебто брат Андрія Єрмака обговорює призначення певних осіб на ті чи інші державні посади.
- За ці послуги фігурант відео начебто бере хабарі.
- Денис Єрмак згодом визнав, що на оприлюднених відео саме він, але там не було жодних порушень закону.
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- У САП кажуть, що з цього приводу розпочали кримінальне провадження – за заявою Лероса.
- ДБР же ж розпочало провадження за заявою Єрмака (той звинувачує Лероса у шахрайстві).
- СБУ, поліція та Офіс генпрокурора також розпочали провадження проти Лероса.