НАБУ должно зарегистрировать в Едином реестре досудебных расследований жалобу народного депутата Гео Лерос. Говорится о так называемом деле "пленок Ермака" – вероятного уголовного преступления, совершенного братом главы Офиса Президента Андрея Ермака Денисом Ермаком.

НАБУ должно начать расследование дела "пленок Ермака"

Соответствующее решение принял Высший антикоррупционный суд, о чем и сообщил на своей странице в фейсбуке 2 июня.

Обратите внимание Ермак говорит, что пленки, где его брат "барыжит" госдолжностями – "спланированная операция"

В сообщении говорится, что следственная судья ВАКС частично удовлетворила жалобу Лероса и обязала НАБУ внести в ЕРДР "сведения о совершении уголовного преступления, о котором шла речь в заявлении".

Теперь НАБУ, по решению суда, должно начать досудебное расследование дела "пленок Ермака".

О чем подал заявление в суд представитель депутата Лероса

В заявлении нардеп рассказал детали и обстоятельства по поводу ранее обнародованных видеозаписей, в которых якобы фигурирует брат руководителя Офиса Президента Денис Ермак. Он, мол, "отбирал" кандидатов на работу в государственные органы власти.

В ВАКС отдельно отметили, что таким решением судья не дает оценку содержания заявления, а лишь обязывает внести эту информацию в реестр и начать досудебное расследование.