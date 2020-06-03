Суд обязал НАБУ расследовать дело "пленок Ермака"
НАБУ должно зарегистрировать в Едином реестре досудебных расследований жалобу народного депутата Гео Лерос. Говорится о так называемом деле "пленок Ермака" – вероятного уголовного преступления, совершенного братом главы Офиса Президента Андрея Ермака Денисом Ермаком.
НАБУ должно начать расследование дела "пленок Ермака"
Соответствующее решение принял Высший антикоррупционный суд, о чем и сообщил на своей странице в фейсбуке 2 июня.
Обратите внимание Ермак говорит, что пленки, где его брат "барыжит" госдолжностями – "спланированная операция"
В сообщении говорится, что следственная судья ВАКС частично удовлетворила жалобу Лероса и обязала НАБУ внести в ЕРДР "сведения о совершении уголовного преступления, о котором шла речь в заявлении".
Теперь НАБУ, по решению суда, должно начать досудебное расследование дела "пленок Ермака".
О чем подал заявление в суд представитель депутата Лероса
В заявлении нардеп рассказал детали и обстоятельства по поводу ранее обнародованных видеозаписей, в которых якобы фигурирует брат руководителя Офиса Президента Денис Ермак. Он, мол, "отбирал" кандидатов на работу в государственные органы власти.
В ВАКС отдельно отметили, что таким решением судья не дает оценку содержания заявления, а лишь обязывает внести эту информацию в реестр и начать досудебное расследование.
О деле "пленок Ермака": коротко
- 29 марта депутат из "Слуги народа" Гео Лерос опубликовал в соцсетях видео.
- В этих видео якобы брат Андрея Ермака обсуждает назначения определенных лиц на те или иные государственные должности.
- За эти услуги фигурант видео якобы берет взятки.
- Денис Ермак вскоре признал, что на обнародованных видео именно он, но там не было никаких нарушений закона.
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- В САП говорят, что по этому поводу начали уголовное производство – по заявлению Лероса.
- ГБР же начало производства по заявлению Ермака (тот обвиняет Лероса в мошенничестве).
- СБУ, полиция и Офис генпрокурора также начали производства против Лероса.