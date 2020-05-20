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Для меня это пустое дело, – Зеленский о "пленках Ермака"

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Владимир Зеленский о деле Ермака
Владимир Зеленский о деле Ермака / Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский впервые публично прокомментировал ситуацию с обнародованными видеозаписями, на которых брат главы Офиса Президента Андрея Ермака Денис "договаривается" о должностях.

Свою позицию о "пленках Ермака" Зеленский озвучил во время пресс-конференции, сообщает 24 канал.

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"Для меня это пустое дело. Я знаю, кто проводил эти записи, для чего. Кто хотел шантажировать меня лично, чтобы я снял Ермака. Я знаю, кто это делал. Не готов сейчас говорить, потому что идет следствие. Но я знаю ответы", – заявил Зеленский.

При этом Зеленский отметил, что на видео не сам руководитель ОП Андрей Ермак, а его брат. Кроме того, там не было зафиксировано никакой передачи денег. Да и людей, о которых шла речь, на государственных должностях нет.

Между тем Зеленский заявил, что это спланированная акция для шантажа. Его, в том числе. Поэтому само дело является "пустым", но "не пустым" является то, для чего это сделали и кто имел такую возможность.

Мы понимаем, кто имеет такую технику. Государство имеет,
– отметил Зеленский.

Он также предложил обратить внимание на такие детали, как кто выкладывал видео и кто первый обнародовал его в фейсбуке и в телеграм-каналах.

Скандал с "пленками Ермака": коротко

  • 29 марта нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос опубликовал видеозаписи, на которых брат главы Офиса Президента Андрея Ермака – Денис Ермак – проводит переговоры о трудоустройстве на определенные должности в органах власти.
  • В ответ Андрей Ермак подал заявления в СБУ и ГБР.
  • Правоохранители открыли ряд уголовных производств, но только одно из них касается именно содержания обнародованных видео – это дело возбудила САП. Остальные производства только связаны с самим фактом публикации компромата.
  • 30 марта ГБР открыло дело против Гео Лероса по четырем статьям: мошенничество, вмешательство в деятельность госдеятеля, разглашение гостайны, превышение полномочий.
  • Офис генерального прокурора открыл три уголовных дела против депутата Гео Лероса за опубликованные им видео.
  • Сам Денис Ермак был признан потерпевшим по этому делу, которое расследует Нацполиция.
  • Денис Ермак признал, что на обнародованных видео зафиксирован именно он.
  • В Офисе Президента заявили, что разговоры на пленках не привели к реальным назначениям в органы государственной власти.
  • Позже президент из-за скандала собрал на заседание "малую фракцию", куда входят лидеры "Слуги народа" и руководители комитетов. Присутствовал и сам Андрей Ермак. Гео Лерос потом заявил, что тот "пытался давить" на его коллег.
  • 38% опрошенных украинцев считали, что Зеленский должен был уволить Ермака после этого скандала. Еще 50% – что Ермака надо было отстранить. На сайте президента петиция об отставке Ермака набрала необходимые 25 тысяч голосов.
Автор: Игорь Садженица
Теги: Андрей Ермак Скандал между Ермаком и Леросом Владимир Зеленский Новости Украины Новости политики
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