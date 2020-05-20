Для меня это пустое дело, – Зеленский о "пленках Ермака"

Президент Украины Владимир Зеленский впервые публично прокомментировал ситуацию с обнародованными видеозаписями, на которых брат главы Офиса Президента Андрея Ермака Денис "договаривается" о должностях.

Свою позицию о "пленках Ермака" Зеленский озвучил во время пресс-конференции, сообщает 24 канал.

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"Для меня это пустое дело. Я знаю, кто проводил эти записи, для чего. Кто хотел шантажировать меня лично, чтобы я снял Ермака. Я знаю, кто это делал. Не готов сейчас говорить, потому что идет следствие. Но я знаю ответы", – заявил Зеленский.

При этом Зеленский отметил, что на видео не сам руководитель ОП Андрей Ермак, а его брат. Кроме того, там не было зафиксировано никакой передачи денег. Да и людей, о которых шла речь, на государственных должностях нет.

Между тем Зеленский заявил, что это спланированная акция для шантажа. Его, в том числе. Поэтому само дело является "пустым", но "не пустым" является то, для чего это сделали и кто имел такую возможность.

Мы понимаем, кто имеет такую технику. Государство имеет,

– отметил Зеленский.

Он также предложил обратить внимание на такие детали, как кто выкладывал видео и кто первый обнародовал его в фейсбуке и в телеграм-каналах.

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