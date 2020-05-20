Для мене це порожня справа, – Зеленський про "плівки Єрмака"

Президент України Володимир Зеленський вперше публічно прокоментував ситуацію з оприлюдненими відеозаписами, на яких брат голови Офісу Президента Андрія Єрмака Денис "домовляється" за посади.

Свою позицію про "плівки Єрмака" Зеленський озвучив під час пресконференції, повідомляє 24 канал.

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"Для мене це порожня справа. Я знаю, хто проводив ці записи, для чого. Хто хотів шантажувати мене особисто, щоб я зняв Єрмака. Я знаю, хто це робив. Не готовий зараз говорити, бо йде слідство. Але я знаю відповіді", – заявив Зеленський.

При цьому Зеленський наголосив, що на відео не сам керівник ОП Андрій Єрмак, а його брат. Окрім того, там не було зафіксовано ніякої передачі грошей. Та й людей, про яких йшла мова, на державних посадах немає.

Натомість Зеленський заявив, що це спланована акція для шантажу. Його, в тому числі. Відтак сама справа є "порожньою", але "не порожнім" є те, для чого це зробили та хто мав таку можливість.

Ми розуміємо, хто має таку техніку. Держава має,

– відзначив Зеленський.

Він також запропонував звернути увагу на такі деталі:

хто викладав відео;

хто перший оприлюднив у фейсбуці та в телеграм-каналах.

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