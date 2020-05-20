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Для мене це порожня справа, – Зеленський про "плівки Єрмака"

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Володимир Зеленський про справу Єрмака
Володимир Зеленський про справу Єрмака / Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський вперше публічно прокоментував ситуацію з оприлюдненими відеозаписами, на яких брат голови Офісу Президента Андрія Єрмака Денис "домовляється" за посади.

Свою позицію про "плівки Єрмака" Зеленський озвучив під час пресконференції, повідомляє 24 канал.

До слова У чому проблема розслідування корупційного скандалу з Єрмаком: пояснення Ситника

"Для мене це порожня справа. Я знаю, хто проводив ці записи, для чого. Хто хотів шантажувати мене особисто, щоб я зняв Єрмака. Я знаю, хто це робив. Не готовий зараз говорити, бо йде слідство. Але я знаю відповіді", – заявив Зеленський.

При цьому Зеленський наголосив, що на відео не сам керівник ОП Андрій Єрмак, а його брат. Окрім того, там не було зафіксовано ніякої передачі грошей. Та й людей, про яких йшла мова, на державних посадах немає.

Натомість Зеленський заявив, що це спланована акція для шантажу. Його, в тому числі. Відтак сама справа є "порожньою", але "не порожнім" є те, для чого це зробили та хто мав таку можливість.

Ми розуміємо, хто має таку техніку. Держава має,
– відзначив Зеленський.

Він також запропонував звернути увагу на такі деталі:

  • хто викладав відео;
  • хто перший оприлюднив у фейсбуці та в телеграм-каналах. 

Скандал з "плівками Єрмака": коротко

  • 29 березня нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос опублікував відеозаписи, на яких брат голови Офісу Президента Андрія Єрмака – Денис Єрмак – проводить переговори про працевлаштування на певні посади в органах влади.
  • У відповідь Андрій Єрмак подав заяви до СБУ та ДБР.
  • Правоохоронці відкрили низку кримінальних проваджень, але лише одне з них стосується саме змісту оприлюднених відео – цю справу порушила САП. Решта проваджень лише пов'язані з самим фактом публікації компромату. 
  • 30 березня ДБР відкрило справу проти Гео Лероса за чотирма статтями: шахрайство, втручання у діяльність держдіяча, розголошення держтаємниці, перевищення повноважень.
  • Офіс генерального прокурора відкрив три кримінальні справи проти депутата Гео Лероса через опубліковані ним відео.
  • Сам Денис Єрмак був визнаний потерпілим у цій справі, яку розслідує Нацполіція.
  • Денис Єрмак визнав, що на оприлюднених відео зафіксований саме він.
  • В Офісі Президента заявили, що розмови на плівках не привели до реальних призначень в органи державної влади.
  • Пізніше президент через скандал зібрав на засідання "малу фракцію", куди входять лідери "Слуги народу" і очільники комітетів. Був присутній і сам Андрій Єрмак. Гео Лерос потім заявив, що той "намагався тиснути" на його колег.
  • 38% опитаних українців вважали, що Зеленський повинен був звільнити Єрмака після цього скандалу. Ще 50% – що Єрмака треба було відсторонити. На сайті президента петиція про відставку Єрмака набрала необхідні 25 тисяч голосів.  
Автор: Ігор Саджениця
Теги: Володимир Зеленський Новини України Новини політики Андрій Єрмак Скандал між Єрмаком і Леросом
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