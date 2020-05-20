Для мене це порожня справа, – Зеленський про "плівки Єрмака"
Президент України Володимир Зеленський вперше публічно прокоментував ситуацію з оприлюдненими відеозаписами, на яких брат голови Офісу Президента Андрія Єрмака Денис "домовляється" за посади.
Свою позицію про "плівки Єрмака" Зеленський озвучив під час пресконференції, повідомляє 24 канал.
До слова У чому проблема розслідування корупційного скандалу з Єрмаком: пояснення Ситника
"Для мене це порожня справа. Я знаю, хто проводив ці записи, для чого. Хто хотів шантажувати мене особисто, щоб я зняв Єрмака. Я знаю, хто це робив. Не готовий зараз говорити, бо йде слідство. Але я знаю відповіді", – заявив Зеленський.
При цьому Зеленський наголосив, що на відео не сам керівник ОП Андрій Єрмак, а його брат. Окрім того, там не було зафіксовано ніякої передачі грошей. Та й людей, про яких йшла мова, на державних посадах немає.
Натомість Зеленський заявив, що це спланована акція для шантажу. Його, в тому числі. Відтак сама справа є "порожньою", але "не порожнім" є те, для чого це зробили та хто мав таку можливість.
Ми розуміємо, хто має таку техніку. Держава має,
– відзначив Зеленський.
Він також запропонував звернути увагу на такі деталі:
- хто викладав відео;
- хто перший оприлюднив у фейсбуці та в телеграм-каналах.
Скандал з "плівками Єрмака": коротко
- 29 березня нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос опублікував відеозаписи, на яких брат голови Офісу Президента Андрія Єрмака – Денис Єрмак – проводить переговори про працевлаштування на певні посади в органах влади.
- У відповідь Андрій Єрмак подав заяви до СБУ та ДБР.
- Правоохоронці відкрили низку кримінальних проваджень, але лише одне з них стосується саме змісту оприлюднених відео – цю справу порушила САП. Решта проваджень лише пов'язані з самим фактом публікації компромату.
- 30 березня ДБР відкрило справу проти Гео Лероса за чотирма статтями: шахрайство, втручання у діяльність держдіяча, розголошення держтаємниці, перевищення повноважень.
- Офіс генерального прокурора відкрив три кримінальні справи проти депутата Гео Лероса через опубліковані ним відео.
- Сам Денис Єрмак був визнаний потерпілим у цій справі, яку розслідує Нацполіція.
- Денис Єрмак визнав, що на оприлюднених відео зафіксований саме він.
- В Офісі Президента заявили, що розмови на плівках не привели до реальних призначень в органи державної влади.
- Пізніше президент через скандал зібрав на засідання "малу фракцію", куди входять лідери "Слуги народу" і очільники комітетів. Був присутній і сам Андрій Єрмак. Гео Лерос потім заявив, що той "намагався тиснути" на його колег.
- 38% опитаних українців вважали, що Зеленський повинен був звільнити Єрмака після цього скандалу. Ще 50% – що Єрмака треба було відсторонити. На сайті президента петиція про відставку Єрмака набрала необхідні 25 тисяч голосів.