В чем проблема расследования коррупционного скандала с Ермаком: объяснения Сытника

Национальное антикоррупционное бюро не успело провести все следственные действия, чтобы установить истину в деле скандала с депутатом Гео Леросом относительно возможной коррупции главы ОПУ Андрея Ермака и его брата.

Директор НАБУ Артем Ситник в інтерв’ю "Громадському" сказав, що не знає точно, чому справу забрали у ДБР.

До речі У ДБР бідкаються, що Лерос не хоче їм свідчити проти Єрмака

Можливо, забирати справи було передчасним рішенням, бо детективи не виконали того, що планувалося, щоб точно встановити, що там точно відбулося. Але рішення прокурора таке,

– сказав Ситник.

Директор НАБУ наголосив на проблемах справи "плівок Єрмака". Головна складність у відсутності доказів законності отримання цих записів.

Артем Ситник пояснив, що доказ повинен відповідати такому критерію як допустимість. Це означає, що його отримали в законний спосіб.

З цим завжди проблеми, бо є систематичні вкиди в інтернет певних записів, але ніхто не хоче брати на себе відповідальність,

– додав він.

Скандал між Леросом та Єрмаком: коротко про головне