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      В ГБР жалуются, что Лерос не хочет свидетельствовать против Ермака

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      В ГБР говорят, что было бы лучше, если бы Лерос принес пленки Ермака им
      В ГБР говорят, что было бы лучше, если бы Лерос принес пленки Ермака им / sluga-narodu.com

      Временный глава ГБР Александр Соколов заявил, что народный депутат Гео Лерос отказывается давать им показания относительно возможной коррупции председателя ОПУ Андрея Ермака. Мол, он отнес всю информацию в НАБУ, а теперь прикрывается законом об обличителях коррупции.

      ГБР просило Гео Лероса выдать им записи, которые могут подтвердить коррупцию Андрея Ермака и его брата, но он отнес их в НАБУ. Об этом глава Госбюро Александр Соколов рассказал в интервью "Цензору".

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      Нам передавать не захотел. Мы фактически загрузили их из телеграм-канала. Показаний никаких о том, кто на этих пленках, Лерос не дает,
      – заявил Соколов.

      По его словам, депутат ранее передал все записи в НАБУ, где его признали обличителем коррупции. Теперь он отказывается свидетельствовать согласно с новым законом об обличителях коррупции.

      "Но почему нам не дать? Мы тоже проводим расследование, устанавливаем те же вещи. У нас многое может совпасть с НАБУ. Опять же, с точки зрения эффективности процессуальных действий негласные следственные действия значительно эффективнее, если фигуранты не знают о них", – подчеркнул временный глава ГБР.

      Кроме того, он также заметил, что Дениса Ермака по этому делу уже допросили, а сейчас устанавливают других участников, их также будут допрашивать.

      Скандал между Леросом и Ермаком: коротко

      • Скандал вспыхнул, когда депутат от "Слуги народа" Гео Лерос в одном из интервью обвинил Андрея Ермака в "заигрывании с агрессором". Впоследствии президент уволил Лероса с поста своего советника, а депутат обвинил во всем именно руководителя ОПУ.
      • Через несколько дней Лерос опубликовал видео, где брат главы ОПУ "барыжит" государственными должностями.
      • Сам Андрей Ермак считает, что его с братом Денисом буквально облили грязью. Тогда САП взялась расследовать дело, где фигурирует Андрей Ермак, НАБУ и СБУ – дела с участием Гео Лероса.
      • Народный депутат на этом не остановился и выпустил еще несколько порций компромата на Ермаков. Денис Ермак признал, что на опубликованных пленках именно он, а Гео Леросу тем временем начали поступать угрозы.
      • Позже Владимир Зеленский из-за скандала собрал на заседание "малую фракцию", куда входят лидеры "Слуги народа" и руководители комитетов. Присутствовал и сам Андрей Ермак. Гео Лерос потом заявил, что тот "пытался давить" на его коллег.
      • Впоследствии Гео Лерос передал НАБУ еще одни факты возможной коррупции. Они касаются скандальных схем в налоговой службе времен Сергея Верланова. Их достоверность расследуют детективы Бюро.
      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Коррупция Андрей Ермак НАБУ Государственное бюро расследований Скандал между Ермаком и Леросом Гео Лерос Новости политики
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