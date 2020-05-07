В ГБР жалуются, что Лерос не хочет свидетельствовать против Ермака
Временный глава ГБР Александр Соколов заявил, что народный депутат Гео Лерос отказывается давать им показания относительно возможной коррупции председателя ОПУ Андрея Ермака. Мол, он отнес всю информацию в НАБУ, а теперь прикрывается законом об обличителях коррупции.
ГБР просило Гео Лероса выдать им записи, которые могут подтвердить коррупцию Андрея Ермака и его брата, но он отнес их в НАБУ. Об этом глава Госбюро Александр Соколов рассказал в интервью "Цензору".
Интересно ГБР и СБУ будут расследовать: ответ Зеленского на петицию по отставке Ермака
Нам передавать не захотел. Мы фактически загрузили их из телеграм-канала. Показаний никаких о том, кто на этих пленках, Лерос не дает,
– заявил Соколов.
По его словам, депутат ранее передал все записи в НАБУ, где его признали обличителем коррупции. Теперь он отказывается свидетельствовать согласно с новым законом об обличителях коррупции.
"Но почему нам не дать? Мы тоже проводим расследование, устанавливаем те же вещи. У нас многое может совпасть с НАБУ. Опять же, с точки зрения эффективности процессуальных действий негласные следственные действия значительно эффективнее, если фигуранты не знают о них", – подчеркнул временный глава ГБР.
Кроме того, он также заметил, что Дениса Ермака по этому делу уже допросили, а сейчас устанавливают других участников, их также будут допрашивать.
Скандал между Леросом и Ермаком: коротко
- Скандал вспыхнул, когда депутат от "Слуги народа" Гео Лерос в одном из интервью обвинил Андрея Ермака в "заигрывании с агрессором". Впоследствии президент уволил Лероса с поста своего советника, а депутат обвинил во всем именно руководителя ОПУ.
- Через несколько дней Лерос опубликовал видео, где брат главы ОПУ "барыжит" государственными должностями.
- Сам Андрей Ермак считает, что его с братом Денисом буквально облили грязью. Тогда САП взялась расследовать дело, где фигурирует Андрей Ермак, НАБУ и СБУ – дела с участием Гео Лероса.
- Народный депутат на этом не остановился и выпустил еще несколько порций компромата на Ермаков. Денис Ермак признал, что на опубликованных пленках именно он, а Гео Леросу тем временем начали поступать угрозы.
- Позже Владимир Зеленский из-за скандала собрал на заседание "малую фракцию", куда входят лидеры "Слуги народа" и руководители комитетов. Присутствовал и сам Андрей Ермак. Гео Лерос потом заявил, что тот "пытался давить" на его коллег.
- Впоследствии Гео Лерос передал НАБУ еще одни факты возможной коррупции. Они касаются скандальных схем в налоговой службе времен Сергея Верланова. Их достоверность расследуют детективы Бюро.