В ГБР жалуются, что Лерос не хочет свидетельствовать против Ермака

Временный глава ГБР Александр Соколов заявил, что народный депутат Гео Лерос отказывается давать им показания относительно возможной коррупции председателя ОПУ Андрея Ермака. Мол, он отнес всю информацию в НАБУ, а теперь прикрывается законом об обличителях коррупции.

ГБР просило Гео Лероса выдать им записи, которые могут подтвердить коррупцию Андрея Ермака и его брата, но он отнес их в НАБУ. Об этом глава Госбюро Александр Соколов рассказал в интервью "Цензору".

Интересно ГБР и СБУ будут расследовать: ответ Зеленского на петицию по отставке Ермака

Нам передавать не захотел. Мы фактически загрузили их из телеграм-канала. Показаний никаких о том, кто на этих пленках, Лерос не дает,

– заявил Соколов.

По его словам, депутат ранее передал все записи в НАБУ, где его признали обличителем коррупции. Теперь он отказывается свидетельствовать согласно с новым законом об обличителях коррупции.

"Но почему нам не дать? Мы тоже проводим расследование, устанавливаем те же вещи. У нас многое может совпасть с НАБУ. Опять же, с точки зрения эффективности процессуальных действий негласные следственные действия значительно эффективнее, если фигуранты не знают о них", – подчеркнул временный глава ГБР.

Кроме того, он также заметил, что Дениса Ермака по этому делу уже допросили, а сейчас устанавливают других участников, их также будут допрашивать.

Скандал между Леросом и Ермаком: коротко