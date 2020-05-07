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      У ДБР бідкаються, що Лерос не хоче їм свідчити проти Єрмака

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      У ДБР кажуть, що було б краще, якби Лерос заніс плівки Єрмака до них
      У ДБР кажуть, що було б краще, якби Лерос заніс плівки Єрмака до них / sluga-narodu.com

      Тимчасовий очільник ДБР Олександр Соколов заявив, що народний депутат Гео Лерос відмовляється надавати їм свідчення щодо можливої корупції голови ОПУ Андрія Єрмака. Мовляв, він відніс усю інформацію до НАБУ, а тепер прикривається законом про викривачів корупції.

      ДБР просило Гео Лероса видати їм записи, які можуть підтвердити корупцію Андрія Єрмака і його брата, але він відніс їх у НАБУ. Про це очільник Держбюро Олександр Соколов розповів в інтерв'ю "Цензору".

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      Нам передавати не захотів. Ми фактично завантажили їх з телеграм-каналу. Свідчень жодних про те, хто на цих плівках, Лерос не дає,
      – заявив Соколов.

      За його словами, депутат раніше передав усі записи до НАБУ, де його визнали викривачем корпупції. Тепер він відмовляється свідчити згідно з новим законом про викривачів корупції.

      "Але чому нам не дати? Ми теж проводимо розслідування, встановлюємо ті ж речі. У нас багато що може збігтися з НАБУ. Знову ж таки, з точки зору ефективності процесуальних дій негласні слідчі дії значно ефективніші, якщо фігуранти про них не знають", – наголосив тимчасовий очільник ДБР.

      Крім того, він також зауважив, що Дениса Єрмака у цій справі вже допитали, а інших учасників наразі встановлюють, їх також будуть допитувати.

      Скандал між Леросом і Єрмаком: коротко

      • Скандал спалахнув, коли депутат від "Слуги народу" Гео Лерос в одному з інтерв'ю звинуватив Андрія Єрмака в "заграванні з агресором". Згодом президент звільнив Лероса з поста свого радника, а депутат звинуватив у всьому саме керівника ОПУ.
      • Через кілька днів Лерос опублікував відео, де брат голови ОПУ "барижить" державними посадами.
      • Сам Андрій Єрмак вважає, що його з братом Денисом буквально облили брудом. Тоді САП взялася розслідувати справу, де фігурує Андрій Єрмак, НАБУ і СБУ – справи за участю Гео Лероса.
      • Народний депутат на цьому не зупинився і опублікував ще декілька порцій компромату на Єрмаків. Денис Єрмак визнав, що на опублікованих плівках саме він, а Гео Леросу тим часом почали надходити погрози.
      • Пізніше Володимир Зеленський через скандал зібрав на засідання "малу фракцію", куди входять лідери "Слуги народу" і очільники комітетів. Був присутній і сам Андрій Єрмак. Гео Лерос потім заявив, що той "намагався тиснути" на його колег.
      • Згодом Гео Лерос передав НАБУ ще одні факти можливої корупції. Вони стосуються скандальних схем у податковій службі часів Сергія Верланова. Їх достовірність розслідують детективи Бюро.
      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини політики Новини України Корупція Андрій Єрмак НАБУ Державне бюро розслідувань Скандал між Єрмаком і Леросом Гео Лерос
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