У ДБР бідкаються, що Лерос не хоче їм свідчити проти Єрмака
Тимчасовий очільник ДБР Олександр Соколов заявив, що народний депутат Гео Лерос відмовляється надавати їм свідчення щодо можливої корупції голови ОПУ Андрія Єрмака. Мовляв, він відніс усю інформацію до НАБУ, а тепер прикривається законом про викривачів корупції.
ДБР просило Гео Лероса видати їм записи, які можуть підтвердити корупцію Андрія Єрмака і його брата, але він відніс їх у НАБУ. Про це очільник Держбюро Олександр Соколов розповів в інтерв'ю "Цензору".
Цікаво ДБР і СБУ розслідуватимуть: відповідь Зеленського на петицію щодо відставки Єрмака
Нам передавати не захотів. Ми фактично завантажили їх з телеграм-каналу. Свідчень жодних про те, хто на цих плівках, Лерос не дає,
– заявив Соколов.
За його словами, депутат раніше передав усі записи до НАБУ, де його визнали викривачем корпупції. Тепер він відмовляється свідчити згідно з новим законом про викривачів корупції.
"Але чому нам не дати? Ми теж проводимо розслідування, встановлюємо ті ж речі. У нас багато що може збігтися з НАБУ. Знову ж таки, з точки зору ефективності процесуальних дій негласні слідчі дії значно ефективніші, якщо фігуранти про них не знають", – наголосив тимчасовий очільник ДБР.
Крім того, він також зауважив, що Дениса Єрмака у цій справі вже допитали, а інших учасників наразі встановлюють, їх також будуть допитувати.
Скандал між Леросом і Єрмаком: коротко
- Скандал спалахнув, коли депутат від "Слуги народу" Гео Лерос в одному з інтерв'ю звинуватив Андрія Єрмака в "заграванні з агресором". Згодом президент звільнив Лероса з поста свого радника, а депутат звинуватив у всьому саме керівника ОПУ.
- Через кілька днів Лерос опублікував відео, де брат голови ОПУ "барижить" державними посадами.
- Сам Андрій Єрмак вважає, що його з братом Денисом буквально облили брудом. Тоді САП взялася розслідувати справу, де фігурує Андрій Єрмак, НАБУ і СБУ – справи за участю Гео Лероса.
- Народний депутат на цьому не зупинився і опублікував ще декілька порцій компромату на Єрмаків. Денис Єрмак визнав, що на опублікованих плівках саме він, а Гео Леросу тим часом почали надходити погрози.
- Пізніше Володимир Зеленський через скандал зібрав на засідання "малу фракцію", куди входять лідери "Слуги народу" і очільники комітетів. Був присутній і сам Андрій Єрмак. Гео Лерос потім заявив, що той "намагався тиснути" на його колег.
- Згодом Гео Лерос передав НАБУ ще одні факти можливої корупції. Вони стосуються скандальних схем у податковій службі часів Сергія Верланова. Їх достовірність розслідують детективи Бюро.