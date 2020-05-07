У ДБР бідкаються, що Лерос не хоче їм свідчити проти Єрмака

Тимчасовий очільник ДБР Олександр Соколов заявив, що народний депутат Гео Лерос відмовляється надавати їм свідчення щодо можливої корупції голови ОПУ Андрія Єрмака. Мовляв, він відніс усю інформацію до НАБУ, а тепер прикривається законом про викривачів корупції.

ДБР просило Гео Лероса видати їм записи, які можуть підтвердити корупцію Андрія Єрмака і його брата, але він відніс їх у НАБУ. Про це очільник Держбюро Олександр Соколов розповів в інтерв'ю "Цензору".

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Нам передавати не захотів. Ми фактично завантажили їх з телеграм-каналу. Свідчень жодних про те, хто на цих плівках, Лерос не дає,

– заявив Соколов.

За його словами, депутат раніше передав усі записи до НАБУ, де його визнали викривачем корпупції. Тепер він відмовляється свідчити згідно з новим законом про викривачів корупції.

"Але чому нам не дати? Ми теж проводимо розслідування, встановлюємо ті ж речі. У нас багато що може збігтися з НАБУ. Знову ж таки, з точки зору ефективності процесуальних дій негласні слідчі дії значно ефективніші, якщо фігуранти про них не знають", – наголосив тимчасовий очільник ДБР.

Крім того, він також зауважив, що Дениса Єрмака у цій справі вже допитали, а інших учасників наразі встановлюють, їх також будуть допитувати.

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