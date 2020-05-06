ДБР і СБУ розслідуватимуть: відповідь Зеленського на петицію щодо відставки Єрмака
Президент Володимир Зеленський 6 травня відповів на електронну петицію до нього із закликом звільнити керівника Офісу Президента Андрія Єрмака. Ще 23 квітня вона набрала на сайті глави держави необхідну кількість голосів для її розгляду.
У відповіді Зеленського на петицію мовиться, що керівник ОПУ призначається на строк повноважень президента і звільняється ним. Про це повідомляє сайт президента.
До теми Єрмак каже, що плівки, де його брат "барижить" держпосадами – "спланована операція"
Водночас глава держави додав, що озвучені в ЗМІ факти розслідують ДБР та СБУ. Він пообіцяв повідомити українців про результати розслідування.
Зверніть увагу! Петиція під назвою "Звільнити та притягнути до кримінальної відповідальності голову Офісу президента Андрія Єрмака" з'явилася на офіційному сайті президента 1 квітня 2020 року. Її автор – Олександр Іванов.
Скандал з братом Єрмака: головне
- Скандал спалахнув, коли депутат від "Слуги народу" Гео Лерос в одному з інтерв'ю звинуватив Андрія Єрмака в "заграванні з агресором". Згодом президент звільнив Лероса з поста свого радника, а депутат звинуватив у всьому саме керівника ОПУ.
- Через кілька днів Лерос опублікував відео, де брат голови ОПУ "барижить" державними посадами.
- Сам Андрій Єрмак вважає, що його з братом Денисом буквально облили брудом. Тоді САП взялася розслідувати справу, де фігурує Андрій Єрмак, НАБУ і СБУ – справи за участю Гео Лероса.
- Народний депутат на цьому не зупинився і опублікував ще декілька порцій компромату на Єрмаків. Денис Єрмак визнав, що на опублікованих плівках саме він, а Гео Леросу тим часом почали надходити погрози.
- Пізніше Володимир Зеленський через скандал зібрав на засідання "малу фракцію", куди входять лідери "Слуги народу" і очільники комітетів. Був присутній і сам Андрій Єрмак. Гео Лерос потім заявив, що той "намагався тиснути" на його колег.