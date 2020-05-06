ДБР і СБУ розслідуватимуть: відповідь Зеленського на петицію щодо відставки Єрмака

Президент Володимир Зеленський 6 травня відповів на електронну петицію до нього із закликом звільнити керівника Офісу Президента Андрія Єрмака. Ще 23 квітня вона набрала на сайті глави держави необхідну кількість голосів для її розгляду.

У відповіді Зеленського на петицію мовиться, що керівник ОПУ призначається на строк повноважень президента і звільняється ним. Про це повідомляє сайт президента.

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Водночас глава держави додав, що озвучені в ЗМІ факти розслідують ДБР та СБУ. Він пообіцяв повідомити українців про результати розслідування.

Зверніть увагу! Петиція під назвою "Звільнити та притягнути до кримінальної відповідальності голову Офісу президента Андрія Єрмака" з'явилася на офіційному сайті президента 1 квітня 2020 року. Її автор – Олександр Іванов.

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