Єрмак каже, що плівки, де його брат "барижить" держпосадами – "спланована операція"
Голова Офісу Президента України Андрій Єрмак прокоментував скандал зі своїм братом, якого спіймали на "продажі" державних посад. Очільник президентської канцелярії каже, що все це було "спланованою операцією проти української влади".
Скандал за участю свого брата Дениса та нардепа Гео Лероса Андрій Єрмак розповів під час онлайн-дискусії, організованої Atlantic Council.
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Крім того, він запевнив, що жодної корупції в очолюваному ним Офісі Президента України немає. Скандал з плівками його брата буцімто якось має це пітрведжувати.
Вся наша команда засуджує корупцію у будь-яких її проявах. Саме тому у нас немає недоторканних,
– заявив голова ОПУ.
Він також розповів, що звернувся у правоохоронні органи одразу ж після публікацій плівок з його братом. Наразі правоохоронці ще не завершили розслідування.
"Та мені вже зрозуміло, і не тільки мені, що це була спланована операція. Її планували протягом кілька місяців. Метою була дискредитація влади в Україні", – запевнив Андрій Єрмак.
Скандал з братом Єрмака: коротко
- Вперше він розпочався, коли Гео Лерос в одному з інтерв'ю звинуватив Андрія Єрмака у "заграванні з агресором". Згодом президент звільнив Лероса з поста свого радника, а депутат звинуватив у всьому саме Єрмака. Буцімто це його реакція на інтерв'ю. Через кілька днів народний депутат опублікував відео, де брат голови ОПУ "барижить" державними посадами.
- Андрій Єрмак заявив, що його з братом Денисом буквально облили брудом. Тоді САП взялася розслідувати справу, де фігурує Андрій Єрмак, НАБУ і СБУ – справи за участю Гео Лероса.
- Народний депутат на цьому не зупинився і опублікував ще одну порцію компромату на Єрмаків, а тоді ще одну. Денис Єрмак визнав, що на опублікованих плівках саме він, а Гео Леросу тим часом почали надходити погрози.
- Пізніше президент через скандал зібрав на засідання "малу фракцію", куди входять лідери "Слуги народу" і очільники комітетів. Був присутній і сам Андрій Єрмак. Гео Лерос потім заявив, що той "намагався тиснути" на його колег.