Скандал із "плівками Єрмака": справу передали Нацполіції, а її фігурант став потерпілим

Справу про "плівки Єрмака" вже передали до Національної поліції. Однак, брат глави Офісу Президента Денис Єрмак у документах фігурує як потерпілий. Цією ситуацією переймається депутат від "Слуги народу" Гео Лерос. Саме він оприлюднив низку роликів, на яких брат Андрія Єрмака начебто "продає" різні державні посади.

Тепер замість НАБУ справою займатиметься Нацполіція. Так написав Гео Лерос на своїй фейсбук-сторінці.

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Я нас всіх вітаю, справу щодо плівок Єрмака успішно злили! Денис Єрмак одразу став потерпілим, а не організатором схеми розпродажу посад. Єрмак потерпілий, Карл!

– емоційно висловився парламентар.

Це також підтвердили в юридичній компанії "Міллер", яка представляє інтереси Лероса.

"Матеріали кримінального провадження по так званих "плівках Єрмака" передали до Нацполіції. Сьогодні нам стало відомо що 17 квітня САП ухвалила рішення про передачу справи за підслідністю до ГСУ Нацполіції, після зміни кримінально-правової кваліфікації на "Шахрайство", – заявляють юристи.

Скандал з "плівками Єрмака":