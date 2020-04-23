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      Скандал із "плівками Єрмака": справу передали Нацполіції, а її фігурант став потерпілим

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      Лерос каже, що Денис Єрмак став потерпілим у справі / Колаж 24 каналу

      Справу про "плівки Єрмака" вже передали до Національної поліції. Однак, брат глави Офісу Президента Денис Єрмак у документах фігурує як потерпілий. Цією ситуацією переймається депутат від "Слуги народу" Гео Лерос. Саме він оприлюднив низку роликів, на яких брат Андрія Єрмака начебто "продає" різні державні посади.

      Тепер замість НАБУ справою займатиметься Нацполіція. Так написав Гео Лерос на своїй фейсбук-сторінці.

      Раніше Збитки у 25 мільярдів за 8 місяців: Лерос каже, що передав НАБУ факти неймовірної топ-корупції

      Я нас всіх вітаю, справу щодо плівок Єрмака успішно злили! Денис Єрмак одразу став потерпілим, а не організатором схеми розпродажу посад. Єрмак потерпілий, Карл!
      – емоційно висловився парламентар.

      Це також підтвердили в юридичній компанії "Міллер", яка представляє інтереси Лероса.

      "Матеріали кримінального провадження по так званих "плівках Єрмака" передали до Нацполіції. Сьогодні нам стало відомо що 17 квітня САП ухвалила рішення про передачу справи за підслідністю до ГСУ Нацполіції, після зміни кримінально-правової кваліфікації на "Шахрайство", – заявляють юристи.

      Скандал з "плівками Єрмака":

      • Вперше він розпочався, коли Гео Лерос в одному з інтерв'ю звинуватив Андрія Єрмака у "заграванні з агресором". Згодом президент звільнив Лероса з поста свого радника, а депутат звинуватив у всьому саме Єрмака. Буцімто це його реакція на інтерв'ю. Через кілька днів народний депутат опублікував відео, де брат голови ОПУ "барижить" державними посадами.
      • Андрій Єрмак заявив, що його з братом Денисом буквально облили брудом. Тоді САП взялася розслідувати справу, де фігурує Андрій Єрмак, НАБУ і СБУ – справи за участю Гео Лероса.
      • Народний депутат на цьому не зупинився і опублікував ще одну порцію компромату на Єрмаків, а тоді ще одну. Денис Єрмак визнав, що на опублікованих плівках саме він, а Гео Леросу тим часом почали надходити погрози.
      • Пізніше президент через скандал зібрав на засідання "малу фракцію", куди входять лідери "Слуги народу" і очільники комітетів. Був присутній і сам Андрій Єрмак. Гео Лерос потім заявив, що той "намагався тиснути" на його колег.
      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини політики Шахрайство Скандал Гео Лерос Андрій Єрмак Скандал між Єрмаком і Леросом Поліція
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