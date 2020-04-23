Скандал с "пленками Ермака": дело передали Нацполиции, а ее фигурант стал потерпевшим

Дело о "пленках Ермака" уже передали Национальной полиции. Однако, брат главы Офиса Президента Денис Ермак в документах фигурирует как пострадавший. Этой ситуацией обеспокоен депутат от "Слуги народа" Гео Лерос. Именно он обнародовал ряд роликов, на которых брат Андрея Ермака якобы "продает" различные государственные должности.

Теперь вместо НАБУ делом заниматься Нацполиция. Так написал Гео Лерос на своей фейсбук-странице.

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Я нас всех поздравляю, дело в отношении пленок Ермака успешно слили! Денис Ермак сразу стал потерпевшим, а не организатором схемы распродажи должностей. Ермак потерпевший, Карл!

– эмоционально высказался парламентарий.

Это также подтвердили в юридической компании "Миллер", которая представляет интересы Лероса.

"Материалы уголовного производства по так называемым "пленкам Ермака" передали в Нацполицию. Сегодня нам стало известно что 17 апреля САП принял решение о передаче дела по подследственности в ГСУ Нацполиции, после изменения уголовно-правовой квалификации на "Мошенничество", – заявляют юристы.

Скандал с "пленками Ермака":