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      Скандал с "пленками Ермака": дело передали Нацполиции, а ее фигурант стал потерпевшим

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      Лерос говорит, что Денис Ермак стал потерпевшим по делу / Коллаж 24 канала

      Дело о "пленках Ермака" уже передали Национальной полиции. Однако, брат главы Офиса Президента Денис Ермак в документах фигурирует как пострадавший. Этой ситуацией обеспокоен депутат от "Слуги народа" Гео Лерос. Именно он обнародовал ряд роликов, на которых брат Андрея Ермака якобы "продает" различные государственные должности.

      Теперь вместо НАБУ делом заниматься Нацполиция. Так написал Гео Лерос на своей фейсбук-странице.

      Ранее Убытки в 25 млрд. за 8 месяцев: Лерос говорит, что передал НАБУ факты невероятной топ-коррупции

      Я нас всех поздравляю, дело в отношении пленок Ермака успешно слили! Денис Ермак сразу стал потерпевшим, а не организатором схемы распродажи должностей. Ермак потерпевший, Карл!
      – эмоционально высказался парламентарий.

      Это также подтвердили в юридической компании "Миллер", которая представляет интересы Лероса.

      "Материалы уголовного производства по так называемым "пленкам Ермака" передали в Нацполицию. Сегодня нам стало известно что 17 апреля САП принял решение о передаче дела по подследственности в ГСУ Нацполиции, после изменения уголовно-правовой квалификации на "Мошенничество", – заявляют юристы.

      Скандал с "пленками Ермака":

      • Впервые он начался, когда Гео Лерос в одном из интервью обвинил Андрея Ермака в "заигрывании с агрессором". Впоследствии президент уволил Лероса с поста своего советника, а депутат обвинил во всем именно Ермака. Якобы это его реакция на интервью. Через несколько дней народный депутат опубликовал видео, где брат главы ОПУ "барыжит" государственными должностями.
      • Андрей Ермак заявил, что его с братом Денисом буквально облили грязью. Тогда САП взялась расследовать дело, где фигурирует Андрей Ермак, НАБУ и СБУ – дела с участием Гео Лероса.
      • Народный депутат на этом не остановился и опубликовал еще одну порцию компромата на Ермаков, а потом еще одну. Денис Ермак признал, что на опубликованных пленках именно он, а Гео Леросу тем временем начали поступать угрозы.
      • Позже президент из-за скандала собрал на заседание "малую фракцию", куда входят лидеры "Слуги народа" и руководители комитетов. Присутствовал и сам Андрей Ермак. Гео Лерос потом заявил, что он "пытался давить" на его коллег.
      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости политики Мошенничество Скандал Гео Лерос Андрей Ермак Скандал между Ермаком и Леросом Полиция
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