Убытки в 25 млрд. за 8 месяцев: Лерос говорит, что передал НАБУ факты невероятной топ-коррупции

Народный депутат Гео Лерос заявил, что ему в руки попал отчет, который, как он утверждает, разоблачает факты организованной топ-коррупции. Разоблачение этих фактов якобы даже стоило должности министру финансов Игорю Уманскому.

С полученными данными депутат обратился в Национальное антикоррупционное бюро Украины. Об этом он рассказал в собственном фейсбуке.

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"Согласно отчету, с июня в Государственной налоговой службе начала действовать так называемая "программа", которая освобождала большой бизнес от уплаты налогов. За это топ-чиновники, которые и организовали схему, получали откаты", – заявил Гео Лерос.

Важно для понимания! Указанная информация сейчас является лишь заявлениями депутата. Правовую оценку им будут давать НАБУ, а впоследствии, если дело туда дойдет, суд.

Суммы вероятного схемного "недоналогования":

с 1 мая 2019 года – 2 миллиарда гривен;

с 1 августа 2019 года – 3 миллиарда гривен;

с 1 января 2020 года – 4 миллиарда гривен;

по состоянию на 1 февраля 2020 года – до 5,5 миллиарда гривен.

Всего за 8 месяцев, как утверждает народный депутат, убытки государственного бюджета могли составить 25 миллиардов гривен. Схему якобы разоблачил экс-министр финансов Игорь Уманский, за что и получил приставку "экс".

Как отмечается в информации, которую публикует Лерос, Уманский решил поговорить об этом с Денисом Шмыгалем и Андреем Ермаком, требуя отставок глав налоговой и таможни.

Кто причастен к преступной схеме:

Хотя в данных Лероса Денис Шмыгаль упоминается едва ли не самым первым, его причастность к схеме ни подтверждается, ни отрицается. Ключевым лицом, которое все организовало, якобы является глава Офиса Президента Андрей Ермак.

Далее схема доходит до руководителя налоговой Сергея Верланова и его подчиненных – Юря Кригана, Дмитрия Мишалова и Александра Кондры.

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Еще одним из ключевых участников называют львовского юриста Василия Костюка. Через него якобы происходил поиск предпринимателей, участвовавших в схеме.

Далее идут руководители региональных налоговых в четырех областях:

Киевской – Орест Витык;

Львовской – Василий Кресяк;

Одесской – Владимир Астрейко;

Донецкой – Ирина Долозина.

Как утверждается в бумагах, которые приводит Гео Лерос, главными "бенефициарами" схемы были компании в сферах аграрной промышленности, сети автозаправочных станций и табачные компании. Интересно, что среди клиентов были и импортеры. Поэтому если схема подтвердится, ее даже можно назвать международной.

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