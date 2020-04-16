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      Убытки в 25 млрд. за 8 месяцев: Лерос говорит, что передал НАБУ факты невероятной топ-коррупции

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      Лерос передал НАБУ информацию, которая якобы разоблачает схему, стоившую государству 25 миллиардов / strana.ua

      Народный депутат Гео Лерос заявил, что ему в руки попал отчет, который, как он утверждает, разоблачает факты организованной топ-коррупции. Разоблачение этих фактов якобы даже стоило должности министру финансов Игорю Уманскому.

      С полученными данными депутат обратился в Национальное антикоррупционное бюро Украины. Об этом он рассказал в собственном фейсбуке.

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      "Согласно отчету, с июня в Государственной налоговой службе начала действовать так называемая "программа", которая освобождала большой бизнес от уплаты налогов. За это топ-чиновники, которые и организовали схему, получали откаты", – заявил Гео Лерос.

      Важно для понимания! Указанная информация сейчас является лишь заявлениями депутата. Правовую оценку им будут давать НАБУ, а впоследствии, если дело туда дойдет, суд.

      Суммы вероятного схемного "недоналогования":

      • с 1 мая 2019 года – 2 миллиарда гривен;
      • с 1 августа 2019 года – 3 миллиарда гривен;
      • с 1 января 2020 года – 4 миллиарда гривен;
      • по состоянию на 1 февраля 2020 года – до 5,5 миллиарда гривен.

      Всего за 8 месяцев, как утверждает народный депутат, убытки государственного бюджета могли составить 25 миллиардов гривен. Схему якобы разоблачил экс-министр финансов Игорь Уманский, за что и получил приставку "экс".

      Как отмечается в информации, которую публикует Лерос, Уманский решил поговорить об этом с Денисом Шмыгалем и Андреем Ермаком, требуя отставок глав налоговой и таможни.

      Кто причастен к преступной схеме:

      Хотя в данных Лероса Денис Шмыгаль упоминается едва ли не самым первым, его причастность к схеме ни подтверждается, ни отрицается. Ключевым лицом, которое все организовало, якобы является глава Офиса Президента Андрей Ермак.

      Далее схема доходит до руководителя налоговой Сергея Верланова и его подчиненных – Юря Кригана, Дмитрия Мишалова и Александра Кондры.

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      Еще одним из ключевых участников называют львовского юриста Василия Костюка. Через него якобы происходил поиск предпринимателей, участвовавших в схеме.

      Далее идут руководители региональных налоговых в четырех областях:

      • Киевской – Орест Витык;
      • Львовской – Василий Кресяк;
      • Одесской – Владимир Астрейко;
      • Донецкой – Ирина Долозина.

      Как утверждается в бумагах, которые приводит Гео Лерос, главными "бенефициарами" схемы были компании в сферах аграрной промышленности, сети автозаправочных станций и табачные компании. Интересно, что среди клиентов были и импортеры. Поэтому если схема подтвердится, ее даже можно назвать международной.

      Гео Лерос об огромных объемах топ-коррупции: смотрите фото

       

      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости политики НАБУ Денис Шмыгаль Сергей Верланов Государственная налоговая служба Налоги Коррупция Игорь Уманский Андрей Ермак Гео Лерос Скандал между Ермаком и Леросом
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