Убытки в 25 млрд. за 8 месяцев: Лерос говорит, что передал НАБУ факты невероятной топ-коррупции
Народный депутат Гео Лерос заявил, что ему в руки попал отчет, который, как он утверждает, разоблачает факты организованной топ-коррупции. Разоблачение этих фактов якобы даже стоило должности министру финансов Игорю Уманскому.
С полученными данными депутат обратился в Национальное антикоррупционное бюро Украины. Об этом он рассказал в собственном фейсбуке.
К слову "Пленки Ермака": в сети опубликовали новые части – видео
"Согласно отчету, с июня в Государственной налоговой службе начала действовать так называемая "программа", которая освобождала большой бизнес от уплаты налогов. За это топ-чиновники, которые и организовали схему, получали откаты", – заявил Гео Лерос.
Важно для понимания! Указанная информация сейчас является лишь заявлениями депутата. Правовую оценку им будут давать НАБУ, а впоследствии, если дело туда дойдет, суд.
Суммы вероятного схемного "недоналогования":
- с 1 мая 2019 года – 2 миллиарда гривен;
- с 1 августа 2019 года – 3 миллиарда гривен;
- с 1 января 2020 года – 4 миллиарда гривен;
- по состоянию на 1 февраля 2020 года – до 5,5 миллиарда гривен.
Всего за 8 месяцев, как утверждает народный депутат, убытки государственного бюджета могли составить 25 миллиардов гривен. Схему якобы разоблачил экс-министр финансов Игорь Уманский, за что и получил приставку "экс".
Как отмечается в информации, которую публикует Лерос, Уманский решил поговорить об этом с Денисом Шмыгалем и Андреем Ермаком, требуя отставок глав налоговой и таможни.
Кто причастен к преступной схеме:
Хотя в данных Лероса Денис Шмыгаль упоминается едва ли не самым первым, его причастность к схеме ни подтверждается, ни отрицается. Ключевым лицом, которое все организовало, якобы является глава Офиса Президента Андрей Ермак.
Далее схема доходит до руководителя налоговой Сергея Верланова и его подчиненных – Юря Кригана, Дмитрия Мишалова и Александра Кондры.
Интересно Офис генпрокурора открыл дела против Гео Лероса: в чем его обвиняют
Еще одним из ключевых участников называют львовского юриста Василия Костюка. Через него якобы происходил поиск предпринимателей, участвовавших в схеме.
Далее идут руководители региональных налоговых в четырех областях:
- Киевской – Орест Витык;
- Львовской – Василий Кресяк;
- Одесской – Владимир Астрейко;
- Донецкой – Ирина Долозина.
Как утверждается в бумагах, которые приводит Гео Лерос, главными "бенефициарами" схемы были компании в сферах аграрной промышленности, сети автозаправочных станций и табачные компании. Интересно, что среди клиентов были и импортеры. Поэтому если схема подтвердится, ее даже можно назвать международной.
Гео Лерос об огромных объемах топ-коррупции: смотрите фото
Читайте также
-
Пожар в зоне отчуждения потушили, однако из-за сильного ветра ситуация – угрожающаясегодня , 22:17
-
Корпорация "АТБ" оказалась более мощным ценовым регулятором, чем государство, – экспертысегодня , 19:45
-
Известны детали о 4 из 20 освобожденных из плена украинцахсегодня , 17:19
-
Ольга Буславец таки стала руководительницей Минэнергетики, пока временнойсегодня , 17:31
-
На въезде в Киев образовались пробки из-за блокпостов: видеосегодня , 16:51
-
На Житомирщине лесной пожар приближается к селу, едва не сгорел КПП на границе: фотосегодня , 19:11