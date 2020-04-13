"Пленки Ермака": в сети опубликовали новые части – видео
В одном из телеграм-каналов опубликовали видео, на которых якобы зафиксированы "люди Ермака", которые уже попадались на кадрах из предыдущих "слитых пленок". На этот раз видео опубликовали с титрами.
На одном из двух опубликованных видео зафиксирован мужчина, который уже был замечен на предыдущих "пленках". Новые видео опубликовали в телеграм-канале д'Ермак.
Ранее Фигуранты "пленок Ермака" рассказали о себе и о знакомстве с братьями
В первом видео речь идет об агро-промышленном комплексе и Госгеокадастре.
Среди обсуждений на видео самая длительная тема – получение наградного оружия. Мужчина на видео предполагает, что уже до Нового года они будут с "наградным". Зашла речь об оружии у Турчинова - дословно "кровавого пастора", Порошенко, Луценко, дословно "который тремя руками умеет стрелять.
В конце видео обсуждали Сергея Пашинского – "товарища, который отличился и любил пострелять" и "мерзавца, который вынырнул на волне Майдана". На видео отметили, что таких, как он было много.
Смотрите новые опубликованные видео о "пленках Ермака"
Стоит напомнить, что фигурант пленок Дмитрий Штанько 16 лет проработал в органах внутренних дел. Другой фигурант Сергей Шумский – гласный внештатный работник оперативного управления СБУ.
Скандал между Ермаком и Леросом: коротко
- Впервые он начался, когда Гео Лерос в одном из интервью обвинил Андрея Ермака в "заигрывании с агрессором". Впоследствии президент уволил Лероса с поста своего советника, а депутат обвинил во всем именно Ермака. Якобы это его реакция на интервью.
- Через несколько дней народный депутат опубликовал видео, где брат главы ОПУ "барыжит" государственными должностями.
- Андрей Ермак заявил, что его с братом Денисом буквально облили грязью. Тогда САП взялась расследовать дело, где фигурирует Андрей Ермак, НАБУ и СБУ - дела с участием Гео Лероса.
- Народный депутат на этом не остановился и опубликовал еще одну порцию компромата на Ермаков, а потом еще одну. Денис Ермак признал, что на опубликованных пленках именно он, а Гео Леросу тем временем начали поступать угрозы.
- Позже президент из-за скандала собрал на заседание "малую фракцию", куда входят лидеры "Слуги народа" и руководители комитетов. Присутствовал и сам Андрей Ермак. Гео Лерос потом заявил, что он "пытался давить" на его коллег.
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