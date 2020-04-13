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      "Пленки Ермака": в сети опубликовали новые части – видео

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      Чоловіка на кадрах уже було зафіксовано на попередніх відео / скриншот з відео

      В одном из телеграм-каналов опубликовали видео, на которых якобы зафиксированы "люди Ермака", которые уже попадались на кадрах из предыдущих "слитых пленок". На этот раз видео опубликовали с титрами.

      На одном из двух опубликованных видео зафиксирован мужчина, который уже был замечен на предыдущих "пленках". Новые видео опубликовали в телеграм-канале д'Ермак.

      Ранее Фигуранты "пленок Ермака" рассказали о себе и о знакомстве с братьями

      В первом видео речь идет об агро-промышленном комплексе и Госгеокадастре.

      Среди обсуждений на видео самая длительная тема – получение наградного оружия. Мужчина на видео предполагает, что уже до Нового года они будут с "наградным". Зашла речь об оружии у Турчинова - дословно "кровавого пастора", Порошенко, Луценко, дословно "который тремя руками умеет стрелять.

      В конце видео обсуждали Сергея Пашинского – "товарища, который отличился и любил пострелять" и "мерзавца, который вынырнул на волне Майдана". На видео отметили, что таких, как он было много.

      Смотрите новые опубликованные видео о "пленках Ермака"

      Стоит напомнить, что фигурант пленок Дмитрий Штанько 16 лет проработал в органах внутренних дел. Другой фигурант Сергей Шумский – гласный внештатный работник оперативного управления СБУ.

      Скандал между Ермаком и Леросом: коротко

      • Впервые он начался, когда Гео Лерос в одном из интервью обвинил Андрея Ермака в "заигрывании с агрессором". Впоследствии президент уволил Лероса с поста своего советника, а депутат обвинил во всем именно Ермака. Якобы это его реакция на интервью.
      • Андрей Ермак заявил, что его с братом Денисом буквально облили грязью. Тогда САП взялась расследовать дело, где фигурирует Андрей Ермак, НАБУ и СБУ - дела с участием Гео Лероса.
      • Позже президент из-за скандала собрал на заседание "малую фракцию", куда входят лидеры "Слуги народа" и руководители комитетов. Присутствовал и сам Андрей Ермак. Гео Лерос потом заявил, что он "пытался давить" на его коллег.

       

      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости политики Новости Украины Оружие Коррупция Офіс Президента Сергей Пашинский Андрей Ермак Скандал между Ермаком и Леросом Гео Лерос
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