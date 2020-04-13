"Пленки Ермака": в сети опубликовали новые части – видео

В одном из телеграм-каналов опубликовали видео, на которых якобы зафиксированы "люди Ермака", которые уже попадались на кадрах из предыдущих "слитых пленок". На этот раз видео опубликовали с титрами.

На одном из двух опубликованных видео зафиксирован мужчина, который уже был замечен на предыдущих "пленках". Новые видео опубликовали в телеграм-канале д'Ермак.

Ранее Фигуранты "пленок Ермака" рассказали о себе и о знакомстве с братьями

В первом видео речь идет об агро-промышленном комплексе и Госгеокадастре.

Среди обсуждений на видео самая длительная тема – получение наградного оружия. Мужчина на видео предполагает, что уже до Нового года они будут с "наградным". Зашла речь об оружии у Турчинова - дословно "кровавого пастора", Порошенко, Луценко, дословно "который тремя руками умеет стрелять.

В конце видео обсуждали Сергея Пашинского – "товарища, который отличился и любил пострелять" и "мерзавца, который вынырнул на волне Майдана". На видео отметили, что таких, как он было много.

Смотрите новые опубликованные видео о "пленках Ермака"

Стоит напомнить, что фигурант пленок Дмитрий Штанько 16 лет проработал в органах внутренних дел. Другой фигурант Сергей Шумский – гласный внештатный работник оперативного управления СБУ.

Скандал между Ермаком и Леросом: коротко

Впервые он начался, когда Гео Лерос в одном из интервью обвинил Андрея Ермака в "заигрывании с агрессором". Впоследствии президент уволил Лероса с поста своего советника, а депутат обвинил во всем именно Ермака. Якобы это его реакция на интервью.

Через несколько дней народный депутат опубликовал видео, где брат главы ОПУ "барыжит" государственными должностями.

Андрей Ермак заявил, что его с братом Денисом буквально облили грязью. Тогда САП взялась расследовать дело, где фигурирует Андрей Ермак, НАБУ и СБУ - дела с участием Гео Лероса.

Народный депутат на этом не остановился и опубликовал еще одну порцию компромата на Ермаков, а потом еще одну. Денис Ермак признал, что на опубликованных пленках именно он, а Гео Леросу тем временем начали поступать угрозы.