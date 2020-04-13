"Плівки Єрмака": у мережі опублікували нові частини – відео

В одному з телеграм-каналів опублікували відео, на яких неначебто зафіксовані "люди Єрмака", які уже траплялися на кадрах із попередніх "злитих плівок". Цього разу відео опублікували із титрами.

На одному з двох опублікованих відео зафіксований чоловік, якого вже було помічено на попередніх "плівках". Нові відео опублікували у телеграм-каналі д'Ермак.

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У першому відео йдеться про агро-промисловий комплекс і Держгеокадастр.

Серед обговорень на відео найтриваліша тема – отримання нагородної зброї. Чоловік на відео припускає, що уже до Нового року вони будуть з "наградними". Зайшла мова про зброю у Турчинова – дослівно "кривавого пастора", Порошенка, Луценка, дослівно "який трьома руками вміє стріляти".

Наприкінці у відео обговорювали Сергія Пашинського – "товариша, який відзначився і любив постріляти" і "мерзотника, який винирнув на хвилі Майдану". На відео зазначили, що таких, як він було багато.

Дивіться нові опубліковані відео "плівок Єрмака"

Варто нагадати, що фігурант плівок Дмитро Штанько 16 років пропрацював в органах внутрішніх справ. Інший фігурант Сергій Шумський – гласний позаштатний працівник оперативного управління СБУ.

Скандал між Єрмаком і Леросом: коротко

Вперше він розпочався, коли Гео Лерос в одному з інтерв'ю звинуватив Андрія Єрмака у "заграванні з агресором". Згодом президент звільнив Лероса з поста свого радника, а депутат звинуватив у всьому саме Єрмака. Буцімто це його реакція на інтерв'ю.

Через кілька днів народний депутат опублікував відео, де брат голови ОПУ "барижить" державними посадами.

Андрій Єрмак заявив, що його з братом Денисом буквально облили брудом. Тоді САП взялася розслідувати справу, де фігурує Андрій Єрмак, НАБУ і СБУ – справи за участю Гео Лероса.

Народний депутат на цьому не зупинився і опублікував ще одну порцію компромату на Єрмаків, а тоді ще одну. Денис Єрмак визнав, що на опублікованих плівках саме він, а Гео Леросу тим часом почали надходити погрози.