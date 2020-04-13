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      "Плівки Єрмака": у мережі опублікували нові частини – відео

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      Чоловіка на кадрах уже було зафіксовано на попередніх відео / скриншот з відео

      В одному з телеграм-каналів опублікували відео, на яких неначебто зафіксовані "люди Єрмака", які уже траплялися на кадрах із попередніх "злитих плівок". Цього разу відео опублікували із титрами.

      На одному з двох опублікованих відео зафіксований чоловік, якого вже було помічено на попередніх "плівках". Нові відео опублікували у телеграм-каналі д'Ермак. 

      Раніше Фігуранти "плівок Єрмака" розповіли про себе і про знайомство з братами

      У першому відео йдеться про агро-промисловий комплекс і Держгеокадастр.

      Серед обговорень на відео найтриваліша тема – отримання нагородної зброї. Чоловік на відео припускає, що уже до Нового року вони будуть з "наградними". Зайшла мова про зброю у Турчинова – дослівно "кривавого пастора", Порошенка, Луценка, дослівно "який трьома руками вміє стріляти". 

      Наприкінці у відео обговорювали Сергія Пашинського – "товариша, який відзначився і любив постріляти" і "мерзотника, який винирнув на хвилі Майдану". На відео зазначили, що таких, як він було багато.

      Дивіться нові опубліковані відео "плівок Єрмака"

      Варто нагадати, що фігурант плівок Дмитро Штанько 16 років пропрацював в органах внутрішніх справ. Інший фігурант Сергій Шумський – гласний позаштатний працівник оперативного управління СБУ.

      Скандал між Єрмаком і Леросом: коротко

      • Вперше він розпочався, коли Гео Лерос в одному з інтерв'ю звинуватив Андрія Єрмака у "заграванні з агресором". Згодом президент звільнив Лероса з поста свого радника, а депутат звинуватив у всьому саме Єрмака. Буцімто це його реакція на інтерв'ю.
      • Андрій Єрмак заявив, що його з братом Денисом буквально облили брудом. Тоді САП взялася розслідувати справу, де фігурує Андрій Єрмак, НАБУ і СБУ – справи за участю Гео Лероса.
      • Пізніше президент через скандал зібрав на засідання "малу фракцію", куди входять лідери "Слуги народу" і очільники комітетів. Був присутній і сам Андрій Єрмак. Гео Лерос потім заявив, що той "намагався тиснути" на його колег.
      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Новини політики Новини України Зброя Корупція Сергій Пашинський Офіс Президента Андрій Єрмак Скандал між Єрмаком і Леросом Гео Лерос
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