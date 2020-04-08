Фігуранти "плівок Єрмака" розповіли про себе і про знайомство з братами

Фігурант плівок з братом голови Офісу Президента Денисом Єрмаком – Дмитро Штанько – 16 років пропрацював в органах внутрішніх справ. Інший фігурант Сергій Шумський – гласний позаштатний працівник оперативного управління СБУ.

"16 років, до 2014 року, працював в органах внутрішніх справ, пішов за власним бажанням. Наразі маю приватну юридичну практику, оскільки є кандидатом юридичних наук", – розповів Штанько із власної ініціативи в інтерв’ю Bihus.info.

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"(Моя посада) гласний позаштатний співробітник оперативного управління СБУ (пояснив, що це означає, що він не має звання і посади, але співпрацює з СБУ – 24 канал). Лінія контррозвідувальної і розвідувальної діяльності у рамках проведення АТО і ООС проти росіян і бойовиків з 2015 року. До того був співробітником МВС", – розповів Шумський.

Денис Єрмак був моїм другом до певного моменту – поки абсолютно не втратив мою довіру і статус друга,

– додав Шумський.

За словами фігурантів "плівок", попри те, що вони обоє – з органів внутрішніх справ, записи розмов Єрмака не були спецоперацією правоохоронців.

Штанько заявив, що з головою Офісу Президента Андрієм Єрмаком не знайомий, знає лише його брата – Дениса. На прохання останнього Штанько шукав кандидатів на різні державні посади.

Позаштатний працівник СБУ( Шумський) розповів, що Денис якось відразу після оголошення перемоги на виборах президента Володимира Зеленського покликав Шумського додому для знайомства з Андрієм, який на той час був помічником Зеленського. За словами Шумського, Денис зателефонував йому і сказав, що братові потрібна допомога, і що Шумський, можливо, "буде чимось корисним молодій команді Зеленського".

Шумський додав, що пішов на цю зустріч, вона була вдома у Єрмаків і на ній вони були лише вони утрьох.

За його словами, він був цікавий Андрію Єрмаку тим, що працює зі спецслужбами, які в нашій країні "володіють найбільш достовірною інформацією".

Шумський розповів, що Єрмаки просили його консультувати їх щодо різних кандидатів. Інформацію про людей він нібито збирав "на просторах інтернету" і не залучав до цього свої зв’язки.

Шумський також запевняє, що вони з Андрієм Єрмаком – "не друзі ні в якому разі". Також стверджує, що був для Єрмака "ресурсом, який було дуже зручно використовувати", бо був безкоштовним.

Шумський додав, що сам гадав, що "робив благо для країни, бо не дозволяв пропускати у вищі ешелони влади людей, які себе якось заплямували".

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Що відомо про "плівки Єрмака"