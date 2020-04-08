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      Брат Єрмака працював у РНБО: на якій посаді

      - Читать новость на русском
      Денис Єрмак працював у РНБО / censor.net.ua

      Денис Єрмак був позаштатним радником заступника секретаря РНБО. Посаду він обіймав з березня 2015 по серпень 2019 року.

      Про роботу Єрмака у Раді національної безпеки й оборони пише "РБК-Україна".

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      В апараті РНБО зазначили, що Денис Єрмак був позаштатним радником Олександра Литвиненка на громадських засадах.

      Важливо! Литвиненко був заступником секретаря Ради з 4 квітня 2014 року до 13 серпня 2019 року.

      Дениса Єрмака на таку посаду призначили розпорядженням секретаря РНБО Олександра Турчинова 17 березня 2015 року. Звільнили – розпорядженням Олександра Данилюка від 15 серпня 2019 року.

      На цій посаді Єрмак відповідав за організацію та проведення заходів, пов'язаних з діяльністю заступника секретаря РНБО та інформаційно-аналітичною роботою.

      До слова, раніше Денис Єрмак у фейсбуці повідомив, що як співробітник РНБО брав участь в АТО.

      Скандал з "плівками Єрмака": коротко

      • 29 березня народний депутат Гео Лерос опублікував відеозаписи, на яких брат голови Офісу Президента Андрія Єрмака проводить переговори про працевлаштування на певні посади в органах влади.
      • Єрмак у відповідь заявив, що подасть заяви до СБУ та ДБР. Він додав, що його брат з 2014 року їздив в зону АТО і брав участь у бойових діях як доброволець. Також він – чесний і порядний.
      • Правоохоронці відкрили низку кримінальних проваджень, але лише одне з них стосується саме змісту оприлюднених відео – цю справу порушила САП. Решта лише пов'язані з самим фактом публікації компромату на главу ОП.
      • Брат глави ОП Денис Єрмак визнав, що на оприлюднених відео саме він.
      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Новини політики Новини України Андрій Єрмак РНБО
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