Брат Єрмака працював у РНБО: на якій посаді

Денис Єрмак був позаштатним радником заступника секретаря РНБО. Посаду він обіймав з березня 2015 по серпень 2019 року.

Про роботу Єрмака у Раді національної безпеки й оборони пише "РБК-Україна".

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В апараті РНБО зазначили, що Денис Єрмак був позаштатним радником Олександра Литвиненка на громадських засадах.

Важливо! Литвиненко був заступником секретаря Ради з 4 квітня 2014 року до 13 серпня 2019 року.

Дениса Єрмака на таку посаду призначили розпорядженням секретаря РНБО Олександра Турчинова 17 березня 2015 року. Звільнили – розпорядженням Олександра Данилюка від 15 серпня 2019 року.

На цій посаді Єрмак відповідав за організацію та проведення заходів, пов'язаних з діяльністю заступника секретаря РНБО та інформаційно-аналітичною роботою.

До слова, раніше Денис Єрмак у фейсбуці повідомив, що як співробітник РНБО брав участь в АТО.

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